Azurové pobřeží 18. Le Cannet: Bez mobilu, ale v magických barvách
Přesně v této digitální tmě jsem se letos ocitla na nádraží v Cannes. Kolem spěchající dav, každý měl v uších špunty a žil si ve svém vlastním vesmíru. Při pokusu zeptat se někoho na cestu do sousedního Le Cannet, lidé v tom hluku slyšeli jen „Cannes“. A koukali na mě trochu soucitně – ptát se na nádraží v Cannes, kde je Cannes, ze mě v jejich očích dělalo, mírně řečeno, podivína.
Jedno z míst v Cannes (Le Suquet), kde také zapomenete na mobil. Le Cannet je jistota (foto vpravo).
Z téhle bezmoci mě vysvobodil až fešák v autobusácké uniformě. Od té doby jsem skálopevně přesvědčená, že andělé v nebi sledují nejnovější módní trendy a nosí zásadně uniformy hromadné dopravy. Pokynul mi, abych nastoupila, a zamířil směr Le Cannet. Lid sluchátkový samozřejmě dominoval i tady. Autobusem se nesly osamělé monology lidí, kteří mluvili zdánlivě sami k sobě, odpojeni od světa za oknem. Můj andělský řidič mi ale brzy dal spásný pokyn k výstupu z téhle moderní samoty a já se ocitla v úplně jiném světě.
Shon, hluk i sluchátka zůstaly kdesi dole u moře. Stála jsem na prosluněné ulici přímo před Musée Bonnard. Čekal mě svět barev, klidu a světla – balzám na oči i duši. Ukázalo se, že vybitá baterie byla tím nejlepším navigačním systémem, jaký mě mohl potkat…
V muzeu právě probíhala výstava Bonnard intime – Les toilettes de Marthe. Je známo, že Marthe de Méligny byla jeho partnerkou a celoživotní inspirací (mimochodem – nedávno jste mohli vidět skvělý film Malíř jejího těla). Pocit návratu v čase se ještě umocnil. Vstoupila jsem do prostor, kde na vás okamžitě dýchne něha, láska a hřejivé barvy všedních, ale hlubokých okamžiků.
Z výstavy Bonnard intime – Les toilettes de Marthe (foto: autorka). Le Cannet spojuje s Bonnardem hluboké pouto – malíř zde vytvořil svá nejvýznamnější díla.
Najednou vnímáte spoustu drobných detailů, které v běžném spěchu přehlížíte. Člověka tam chtě nechtě napadne: je vůbec běžné se s takovými pocity setkávat v našem hektickém století? V době, kdy vteřiny měříme počtem lajků a zážitky filtrujeme přes displeje? Možná k tomu, abychom znovu našli sami sebe, kousek klidu a čistou terapii pro oči a duši, nepotřebujeme novou aktualizaci softwaru. Někdy stačí jen nechat si úplně vybít telefon.
Fascinující díla Pierra Bonnarda a půvabná samotná budova i přilehlé zahrady stojí za návštěvu v jakémkoliv ročním období.
Město žije doslova nonstop uměním – kromě Musée Bonnard je tady řada malých galerií, ateliérů a originálních bister. Na blikající displej stoprocentně zapomenete...
Malá poznámka na závěr: Výstava Bonnard intime sice za pár dní končí, ale tu neuvěřitelnou hřejivou atmosféru, ukrytou jen pár kilometrů od mondénního a hlučného Cannes, tady najdete vždycky. Právě proto měl malíř Pierre Bonnard městečko Le Cannet tak rád a strávil tu posledních pětadvacet let svého života. Samotné Musée Bonnard je otevřené po celý rok (mimo pondělky) a vždy nabízí zážitek, který pohladí.
Bleskový „analogový“ průvodce po Le Cannet (Pro případ, že vám dojde baterie a budete se chtít spolehnout jen na vlastní oči):
- Kde to je? Le Cannet leží na kopcích zhruba 3 až 4 kilometry severně od Cannes. Nabízí úchvatné výhledy na Středozemní moře a střechy slavnějšího souseda, ale v mnohem klidnějším, provensálském duchu.
- Jak se tam dostat bez mobilu? Sledujte cedule směr Boulevard Carnot (hlavní tepna spojující obě města). Z Cannes tam jezdí pravidelně městské autobusy (stačí se zeptat řidiče v uniformě).
- Co neminout ve Starém Cannet (Vieux Cannet): Place Bellevue: náměstí s vyhlídkou, kde můžete jen tak posedět a nechat se unášet pohledem na moře. Zahrady Tivoli a historické uličky: Křivolaké, barevné uličky s kamennými schody, které lemují olivovníky a kvetoucí popínavé rostliny. Canal de la Siagne: Malebný vodní kanál s promenádou, podél kterého se Pierre Bonnard tak rád procházel pro inspiraci.
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