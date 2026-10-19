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Azurové pobřeží 18. Le Cannet: Bez mobilu, ale v magických barvách

Stanislava Bezděčková
Znáte ten pocit, když váš displej naposledy blikne a telefon definitivně zhasne? Ano, to je ten okamžik, kdy se opona reality 21. století zatáhne a člověk se ocitne v naprostém pravěku. Bez map, bez internetu, bez identity.

Přesně v této digitální tmě jsem se letos ocitla na nádraží v Cannes. Kolem spěchající dav, každý měl v uších špunty a žil si ve svém vlastním vesmíru. Při pokusu zeptat se někoho na cestu do sousedního Le Cannet, lidé v tom hluku slyšeli jen „Cannes“. A koukali na mě trochu soucitně – ptát se na nádraží v Cannes, kde je Cannes, ze mě v jejich očích dělalo, mírně řečeno, podivína.

Jedno z míst v Cannes (Le Suquet), kde také zapomenete na mobil. Le Cannet je jistota (foto vpravo).

Z téhle bezmoci mě vysvobodil až fešák v autobusácké uniformě. Od té doby jsem skálopevně přesvědčená, že andělé v nebi sledují nejnovější módní trendy a nosí zásadně uniformy hromadné dopravy. Pokynul mi, abych nastoupila, a zamířil směr Le Cannet. Lid sluchátkový samozřejmě dominoval i tady. Autobusem se nesly osamělé monology lidí, kteří mluvili zdánlivě sami k sobě, odpojeni od světa za oknem. Můj andělský řidič mi ale brzy dal spásný pokyn k výstupu z téhle moderní samoty a já se ocitla v úplně jiném světě.

Uličky lemované starými kamennými domy s typickými okenicemi dýchají romantikou.

V ulici Rue des Prés jsem se pozdravila s Pierrem Bonnardem. Autorem fresky je umělec vystupující pod jménem Big Ben, který ji vytvořil v roce 2017 u příležitosti 150. výročí Bonnardova narození.

Shon, hluk i sluchátka zůstaly kdesi dole u moře. Stála jsem na prosluněné ulici přímo před Musée Bonnard. Čekal mě svět barev, klidu a světla – balzám na oči i duši. Ukázalo se, že vybitá baterie byla tím nejlepším navigačním systémem, jaký mě mohl potkat…

Musée Bonnard sídlí v nádherné budově z roku 1908 ve stylu Belle Époque a má komorní atmosféru.

V muzeu právě probíhala výstava Bonnard intime – Les toilettes de Marthe. Je známo, že Marthe de Méligny byla jeho partnerkou a celoživotní inspirací (mimochodem – nedávno jste mohli vidět skvělý film Malíř jejího těla). Pocit návratu v čase se ještě umocnil. Vstoupila jsem do prostor, kde na vás okamžitě dýchne něha, láska a hřejivé barvy všedních, ale hlubokých okamžiků.

Z výstavy Bonnard intime – Les toilettes de Marthe (foto: autorka). Le Cannet spojuje s Bonnardem hluboké pouto – malíř zde vytvořil svá nejvýznamnější díla.

Najednou vnímáte spoustu drobných detailů, které v běžném spěchu přehlížíte. Člověka tam chtě nechtě napadne: je vůbec běžné se s takovými pocity setkávat v našem hektickém století? V době, kdy vteřiny měříme počtem lajků a zážitky filtrujeme přes displeje? Možná k tomu, abychom znovu našli sami sebe, kousek klidu a čistou terapii pro oči a duši, nepotřebujeme novou aktualizaci softwaru. Někdy stačí jen nechat si úplně vybít telefon.

Fascinující díla Pierra Bonnarda a půvabná samotná budova i přilehlé zahrady stojí za návštěvu v jakémkoliv ročním období.

Město žije doslova nonstop uměním – kromě Musée Bonnard je tady řada malých galerií, ateliérů a originálních bister. Na blikající displej stoprocentně zapomenete...

Malá poznámka na závěr: Výstava Bonnard intime sice za pár dní končí, ale tu neuvěřitelnou hřejivou atmosféru, ukrytou jen pár kilometrů od mondénního a hlučného Cannes, tady najdete vždycky. Právě proto měl malíř Pierre Bonnard městečko Le Cannet tak rád a strávil tu posledních pětadvacet let svého života. Samotné Musée Bonnard je otevřené po celý rok (mimo pondělky) a vždy nabízí zážitek, který pohladí.

Freska nazvaná „Zeď zamilovaných“ (Le mur des Amoureux). Jejím původním autorem je kreslíř Raymond Peynet a na zeď ji v roce 1990 přenesl umělec Guy Ceppa.

Bleskový „analogový“ průvodce po Le Cannet (Pro případ, že vám dojde baterie a budete se chtít spolehnout jen na vlastní oči):

  • Kde to je? Le Cannet leží na kopcích zhruba 3 až 4 kilometry severně od Cannes. Nabízí úchvatné výhledy na Středozemní moře a střechy slavnějšího souseda, ale v mnohem klidnějším, provensálském duchu.
  • Jak se tam dostat bez mobilu? Sledujte cedule směr Boulevard Carnot (hlavní tepna spojující obě města). Z Cannes tam jezdí pravidelně městské autobusy (stačí se zeptat řidiče v uniformě).
  • Co neminout ve Starém Cannet (Vieux Cannet): Place Bellevue: náměstí s vyhlídkou, kde můžete jen tak posedět a nechat se unášet pohledem na moře. Zahrady Tivoli a historické uličky: Křivolaké, barevné uličky s kamennými schody, které lemují olivovníky a kvetoucí popínavé rostliny. Canal de la Siagne: Malebný vodní kanál s promenádou, podél kterého se Pierre Bonnard tak rád procházel pro inspiraci.

La chapelle Saint-Sauveur. Kaple svatého Spasitele, dříve zvonice, kterou vyzdobil Théo Tobiasse.

Autor: Stanislava Bezděčková | pondělí 19.10.2026 15:31 | karma článku: 0 | přečteno: 19x
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Stanislava Bezděčková

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Mám ráda lidi, kteří berou svět trošku s nadhledem a optimismem. Zkrátka s pocitem, že „všude kvetou květy pro toho, kdo je chce vidět“ (Henri Matisse). A protože mám také ráda Francii, zvlášť prosluněné a voňavé končiny na jihovýchodě, potěším i francouzštináře: „Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.“

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