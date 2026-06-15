Azurové pobřeží 16. Jen tak si vyšlápnout po Saint-Tropez
Původně malou rybářskou vesnici Saint-Tropez má dnes každý spojenou s luxusními jachtami a celebritami. Pověst a kouzlo filmových příběhů si vzaly své i v mém případě a tudíž představa, že do Saint-Tropez musím jednou připlout stylově na jachtě, byla pro mě odjakživa jasná. Splnila se až na maličký detail – na tu jachtu.
Místo soukromé posádky mě sice vezla běžná linková loď společnosti Trans Côte d’Azur, ale a věřte-nevěřte, na jachtu jsem během plavby z Cannes úplně zapomněla. Dojem, když se z moře začaly rýsovat pastelové fasády domů a ikonická žluto-oranžová zvonice kostela Notre-Dame de l’Assomption, byl totiž stejně silný, jako kdybych vyhlížela snové městečko z paluby za milióny.
Přístav jako z filmu vystřižený
První kroky po vystoupení z lodi samozřejmě vedou do starého přístavu (Vieux Port), kde se rázem ocitnete uprostřed jednoho velkého představení. Skoro jako ve filmu. Ve scénáři by mohl být exteriér popsán asi takhle: „Na jedné straně kotví luxusní lodě, někdy velikosti menších paneláků, na druhé straně lemují nábřeží kavárny“.
Milovníci filmu určitě vědí že v roce 1955 tady natáčel režisér Roger Vadim znamenitý film „A Bůh stvořil ženu“ (“Et Dieu... créa la femme“), v němž excelovali Brigitte Bardot a Jean-Louise Trintignant. Jisté je, že mezinárodní úspěch filmu přispěl k tomu, že se Saint-Tropez stalo vyhlášeným centrem pro turistiku, dovolenou a večírky…
Café Sénéquier a vchod pro vyvolené
Nejslavnější kavárnou je bezesporu Café Sénéquier – poznáte ji okamžitě podle červených markýz, židlí a stolků, kde sedávali a stále vlastně sedávají slavní. Červeným křesílkům jsem neodolala a musela si tady dát kávu (a ano, připravte se, že se peněženka trochu rozesmutní). Pozorovat dění je ale zážitek sám o sobě, doslova k nezaplacení.
K Sénéquier se navíc váže zajímavý klípek: Zatímco zepředu na terase se ukazují turisté, slavné osobnosti přicházejí ze zadní strany (z nenápadné uličky od náměstí Place aux Herbes), kde je původní vchod do cukrárny. Jednoduše se chtějí vyhnout zvědavcům s fotografům. Sedával tu už zmíněný Karl Lagerfeld, Elton John, Bono z U2 a další a další hvězdy.
Jak si užít Saint-Tropez
V Saint-Tropez existuje nespočet možností, jak si co nejvíc vychutnat originální atmosféru. Třeba si zajít na slavnou pláž Pampelonne, do Muzea četnictva a kinematografie (Musée de la Gendarmerie et du Cinéma) nebo si vyrazit na nákupy a pořídit si nadčasové sandály zvané Tropeziennes. Populární ploché kožené sandály odolné soli a písku začal šít v roce 1927 švec Dominique Rondini. Když v nich, o třicet let později, začala po městě běhat Brigitte Bardot, stal se z nich celosvětový hit. S oblibou si v nich vyšlapovaly takové osobnosti jako Marlene Dietrich, Romy Schneider, z těch současných třeba Carla Bruni nebo Naomi Campbell…
Gastronomické nebe
Saint-Tropez není jen pastvou pro oči, ale i rájem pro opravdové gourmety. Pokud si potrpíte na vysokou gastronomii, vězte, že tohle malé městečko ukrývá absolutní světovou špičku. V luxusním hotelu Cheval Blanc totiž najdete restauraci La Vague d’Or, kterou vede šéfkuchař Arnaud Donckele. Tato restaurace se pyšní nejvyšším možným oceněním – třemi michelinskými hvězdami a zdejší jídlo je tou pravou oslavou Středomoří a Provensálska. Pokud ale zrovna nemáte v plánu utrácet tisíce eur za michelinské menu, nezoufejte. To nejlepší sladké tajemství města je dostupné pro každého - Tarte Tropézienne …
Jak Brigitte Bardot ochutnala božský dort
Jak známo, Brigitte Bardot a Saint-Tropez spojoval dlouholetý vztah a město jí vděčí za ledacos. Například za název nejvyhlášenější místní sladkosti. Stalo se tak v padesátých letech, tedy v době, kdy tady režisér Roger Vadim natáčel už zmíněný film, který z tehdy ospalé rybářské vesnice udělal globální symbol smyslnosti. Tehdy polský pekař Alexandre Micka nosil filmovému štábu svůj tajný rodinný recept: nadýchaný kynutý koláč s krémem a cukrovou krustou. Brigitte Bardot si ho tak zamilovala, že Mickovi řekla, že ho prostě musí pojmenovat po tomto městě. A tak vznikla La Tarte Tropézienne. Dnes si bez tohoto zákusku návštěvu města nelze představit.
S provensálským kouzlem
Saint-Tropez možná žije ze své filmové slávy a přehnaného luxusu, ale pod tím vším si stále drží neuvěřitelné provensálské kouzlo. Vyšlápněte si nahoru k pevnosti pro ten nejkrásnější výhled, kupte si kousek dortu Tropézienne, projděte se po přístavu v Saint-Tropez a užijte si ten pocit, že stojíte na místě, kde se rodily moderní filmové a hudební legendy. A až tam budete stát s foťákem v ruce před tou slavnou četnickou stanicí, vzpomeňte si na legendární slova strážmistra Cruchota: „Sem se mi dívejte!“
Nejsem typ, co by běžně věřil na zázraky, ale v Saint-Tropez je opravdu možné všechno. V místním muzeu se můžete podívat do očí samotnému Louisi de Funèsovi a když se na vás usměje štěstí, budete v přístavu popíjet kávu hned vedle filmové hvězdy. Obří kotva u vjezdu do přístavu, která vzdává poctu námořní historii, pamatuje stovky slavných příběhů. Určitě si bude pamatovat i ten váš...
Co se v Saint-Tropez musí vidět
· Četnická stanice (Musée de la Gendarmerie et du Cinéma): Legendární budova s nápisem Gendarmerie Nationale, před kterou strážmistr Cruchot proháněl své podřízené.
· Citadela (Citadelle de Saint-Tropez): Pevnost ze 17. století. Je odtud ten vůbec nejkrásnější panoramatický výhled na celé Saint-Tropez, pastelové střechy domů a azurový záliv. Uvnitř pevnosti navíc najdete skvělé Námořní muzeum.
· Náměstí Place des Lices: To je pravé, autentické Provensálsko – pod korunami staletých platanů tu místní starousedlíci hrají pétanque. Odehrávají se tady vyhlášené trhy plné levandule, sýrů, olivových olejů, koření.
· Romantická čtvrť La Ponche (Staré město): Stará rybářská čtvrť s úzkými uličkami, kamennými domy v barvách okru a zapadlými kavárničkami. Je to ta nejstarší a nejromantičtější část města, kde na vás dýchne atmosféra doby, než Saint-Tropez objevili milionáři.
· Slavná pláž Pampelonne: I když leží kousek vedle městečka (v oblasti Ramatuelle), k Saint-Tropez neodmyslitelně patří. Slavná, pět kilometrů dlouhá písečná pláž, kde Brigitte Bardot natáčela své ikonické scény a kde dnes sídlí ty nejluxusnější plážové kluby na světě (jako slavný Club 55).
Stanislava Bezděčková
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