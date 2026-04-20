Azurové pobřeží 15. Magnet jménem Théoule-sur-Mer
Jedno z nejmalebnějších míst Azurového pobřeží (a která vlastně tady malebná nejsou?) na úpatí masivu Estérel se nachází jenom kousek od Cannes – autem něco málo přes deset kilometrů nebo lodí, což byla moje volba, asi třičtvrtěhodinku.
Jachtou jsem do Théoule-sur-Mer nepřiplula, ale věřte, že i běžná kyvadlová doprava udělá z téhle cesty pravý luxus. Tyrkysová modř moře kombinovaná červenou barvou vulkanických skal totiž vykouzlí z atmosféry pobřeží až filmový příběh. Někdy laděný do žánru téměř pohádkového – to když při plavbě míjíte Château de la Napoule …
A někdy do žánru dobrodružného. Stačí si třeba představit, že jen pár kilometrů od Théoule-sur-Mer, na silnici Corniche d’Or, se natáčel legendární Sicilský klan s Alainem Delonem, Jeanem Gabinem a Linem Venturou…
Když moje „jachta“ kyvadlové dopravy zakotvila v přístavu Port de la Figueirette, bylo mi, jako bych se ocitla skoro na příslovečném konci světa. Samozřejmě v dobrém slova smyslu.
Tyhle malebné končiny totiž maličko působí jako poslední výspa civilizace než začne pohoří Estérel. Je to taková hranice mezi úhledným Azurovým pobřežím a nespoutanou přírodou červených vulkanických skal - rozeklané pobřeží, stovky malých zátok (calanques), kde moře neustále naráží do tvrdého porfyru. Jakoby se moře snažilo skály obejmout a skály zase chtěly moře zastavit…
I když možná romantika dneska není až tak à la mode, v Théoule-sur-Mer romantickým pocitům propadne snad každý. Zvlášť, když jsou okořeněné historií. V antických dobách to byl například jeden z nejdůležitějších přístavů mezi Toulonem a Antibes, v 17. století se tady kotvily obchodní a válečné lodě.
Než se Théoule stalo prázdninovým magnetem, bylo rybářskou vesnicí, která měla asi jenom třicet domů a vedla sem malá cesta zvaná „Trayas“. Dnes má čtyři přístavy s jachtami a rybářskými čluny a je šarmantním lázeňským letoviskem.
A vůbec nebudu přehánět, když řeknu, že šarmem oplývá po celý rok. Už v lednu se okolní kopce díky kvetoucím mimózám zahalí do zlatých šatů a zdejší končiny získávají až snovou atmosféru…
Možná právě v Théoule-sur-Mer dává ona populární přípona největší smysl. Mezi červenými útesy pohoří Esterel a modří zálivu totiž nestojíte jen ‚u moře‘, ale skutečně ‚nad ním‘ – zavěšeni v prostoru, kde se drsná příroda potkává s absolutním klidem. Jako by to ‚sur-Mer‘ v názvu neznamenalo jen polohu na mapě, ale stav mysli, ve kterém by člověk nejraději zůstal napořád.
Stanislava Bezděčková
Azurové Velikonoce: čokoládové ryby a slunce v duši
Na první pohled se může zdát, že Velikonoce na Azurovém pobřeží jsou nenápadné. Místo pomlázky tu ale čeká slunce, rozkvetlé pobřeží a výlohy plné čokoládových dobrot. Ať už se vydáte do Nice, Cannes nebo do Théoule-sur-Mer...
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 14. Menton, azurová perla
Jedno místní přísloví praví, že „Menton je konec Francie, začátek Itálie a střed ráje“. A má úplnou pravdu. Je to neobyčejně malebné místo, kde se čas jednoduše rozhodl zpomalit a barvy se rozhodly zářit o něco jasněji...
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 13. Cestovatelské srdce a algoritmy Gemini
Občas se Azurové pobřeží přirovnává k takovému věčnému příběhu, v němž si každý najde to své – romantiku, dobrodružství, umění, slávu... Côte d’Azur je ale také neobyčejně fascinující téma pro AI. Důvod je jasný...
Stanislava Bezděčková
Cannes a hvězdný svět jachtingu
Moc pěkně se v těch únorových šedivých dnech sní o azurovém obzoru, vůni moře nebo o jachtách v Cannes. V těch chvílích se mi vždycky vybavuje známý citát: „Loď v přístavu je v bezpečí, ale pro to se lodě nestaví.“
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 11. Nice, Anglická promenáda
Zatímco sportovní svět sleduje zimní hry, mám pro vás tip na rok 2030: Nice. Ano, správně – město na Azurovém pobřeží bude hostit část Zimních olympijských her. Nice se tak do historie zapíše nejenom horkým létem a chlazeným rosé.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Zákaz telefonů podle vedení brněnských škol zlepšuje komunikaci a vztahy
Omezení používání mobilních telefonů zlepšuje komunikaci mezi žáky a pomáhá propojit jejich...
Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů
Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských...
Aš a Karlovy Vary spojí přímý autobus, zatím bude jezdit jen šest měsíců
Města Aš a Karlovy Vary po letech opět spojí přímá autobusová linka. Zatím jen na zkoušku. V praxi...
WISTA TechDays ve Zlíně: Poznejte efektivitu tryskání. Registrace spuštěna
