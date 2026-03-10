Azurové pobřeží 14. Menton, azurová perla
Jisté je, že to pro mě nebylo jen další město na mapě Azurového pobřeží, ale láska na první pohled – nebo jak Francouzi pěkně říkají: „Coup de foudre“. Pravda, sousední Monako vás oslní luxusem a Nice zase pulsem života, ale Menton, Menton vás obejme hřejivou náručí pastelových barev a vůní citrusů. Voňavé městečko nemůžete v žádném případě minout – je totiž poslední zastávkou na Azurovém pobřeží, než vás cesta zavede do Itálie. A já bych řekla, že je to ta vůbec nejkrásnější zastávka! Jako byste se ocitli v jiném světě…
Možná za to může stará legenda
Už po staletí se vypráví v úzkých uličkách, že když byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, Eva si s sebou tajně odnesla jeden drahocenný plod – mentonský citron. Dlouho hledala místo, které by jí ztracený ráj připomínalo, až spatřila záliv Garavan. „Tady ho zasadím,“ řekla si, okouzlená krásou pobřeží a mírným sluncem. A tak se z mentonského citronu stal symbol města a z Mentonu kousek pozemského ráje, který tu kvete dodnes.
Díky unikátnímu mikroklimatu, kdy jsou hory těsně za městem jako vysoká zeď chránící pobřeží před studenými větry, tu citrony dozrávají po celý rok. A s nimi i pocit, že v Mentonu je svět prostě v pořádku.
Od rajské zahrady k aristokratickému snu
Kouzlo Mentonu ale nezůstalo skryté jen v pověstech. V 19. století si tohoto slunného koutu všimla evropská smetánka. Bohatí aristokraté, unavení sychravým severem, tu našli své útočiště. Netrvalo dlouho a město rozkvetlo do krásy – vyrostly tu honosné vily, grandhotely a exotické zahrady, které dodnes vyprávějí příběhy o zlatých časech Belle Époque. Právě díky nim má dnes Menton ten neopakovatelný nádech noblesy, která ale na sebe příliš neupozorňuje. Je to tichá, elegantní krása, která vás doprovází na každém kroku. A samozřejmě i ve zmíněných ikonických zahradách jako Val Rahmeh, Serre de la Madone nebo Biovès, kde kvetou exotické rostliny i v zimě.
Labyrintem Starého města (Vieille Ville)
Průvodce lehko radí: „Když se nasytíte pohledem na luxusní fasády u pobřeží, nechte se pohltit úzkými uličkami Starého města…“ Jenže kdy se tu vůbec může člověk nasytit krásy? Přesto jsem radu poslechla a stoupala vzhůru po strmých schodištích.
Tady začíná to pravé dobrodružství: občas se vám nad hlavou suší prádlo, z otevřených oken voní káva a jiné pochoutky. A každá zatáčka nabízí nový průhled na moře. Až se dostanete k baroknímu skvostu – bazilice Saint-Michel-Archange – vzpomeňte si, že její náměstíčko s mozaikou z oblázků je jedním z nejfotogeničtějších míst na Azurovém pobřeží.
Po stopách Jeana Cocteaua: Když umění ožívá
Když sestoupíte z kopců starého města dolů k moři, narazíte na stopu jednoho z největších umělců 20. století. Jean Cocteau si Menton zamiloval a město mu na oplátku věnovalo prostor pro jeho tvorbu. Nemůžete minout Musée Jean Cocteau – Le Bastion. Je to pevnost ze 17. století přímo na nábřeží, kterou sám Cocteau zrestauroval. Nyní se v těchto prostorách můžete obdivovat jeho dílu.
Měla jsem například to štěstí navštívit výstavu jeho keramiky. Je fascinující vidět, jak Cocteau dokázal vdechnout život hliněným talířům a vázám. Jeho linky jsou jednoduché, ale nesmírně hravé a plné středomořské symboliky…
Pokud budete mít čas, zajděte se podívat také na svatební síň (Salle des Mariages) na radnici, kterou Cocteau kompletně vyzdobil. Řekla bych, že je to snad nejromantičtější místo, kde si můžete říct své „ano“.
Gastronomické nebe: Od Michelinu po plážový písek
Menton je město, kde se potkává francouzská vytříbenost s italskou živelností, a na talíři je to znát. Pokud sledujete světovou gastronomii, jméno Mauro Colagreco vám určitě neuniklo. Jeho restaurace Mirazur, která shlíží na město z úbočí hor, se pravidelně umisťuje na vrcholu žebříčku nejlepších restaurací světa a pyšní se třemi michelinskými hvězdami. Je to místo, kde se vaří z toho, co ráno vydala zahrada a moře.
Do Mirazuru jsem sice nezavítala – stůl se tam rezervuje měsíce dopředu – ale Menton mě v tomto směru vůbec nezklamal. Mojí gastronomickou oázou byla tentokrát jedna z restaurací přímo u pláže, která nabízela čerstvé ryby a těstoviny s citronovým máslem. A když se takové delikatesy doplní sklenkou chlazeného rosé a výhledem na azurovou hladinu, věřte mi, že takový zážitek konkuruje vysoké gastronomii. V Mentonu totiž i to nejjednodušší jídlo chutná díky slunci a mořskému vzduchu hvězdně.
Kousek Mentonu do kufru
Každý správný výletník potvrdí, že zkrátka není možné odjet z místa, kde člověk nechá kus srdce, bez suvenýru. Zamířila jsem do obchodu Au Pays du Citron na pěší zóně v centru města. Je to takový ráj pro všechny smysly.
Najdete tu úplně všechno, co souvisí s věhlasným zdejšími citrony: pro gurmány jsou tu ručně vyráběné džemy, med s citronovým květem, olivové oleje s příchutí mentonských citronů nebo vyhlášené likéry, které chutnají jako tekuté slunce. Bohatá je tu také nabídka mýdel a kosmetiky s přírodními extrakty… Menton je zkrátka město proslulé pěstováním citrusů a stejně tak proslulý je zdejší La Fête du Citron (Svátek citronů), který se koná každý rok v únoru.
Šarm, který vábí k návratům
O Mentonu se dodnes říká, že citrony jsou jeho zlatým rounem. Pověst o Evě, o níž jsem se úvodem zmínila, je tak silná, že se stala oficiální součástí identity města a každoročně se v různých obměnách objevuje během Fête du Citron. Zkrátka dokonalý příklad toho, jak se z krásné pohádky stane neodolatelná značka…
Pro mě je Menton magnetem z mnoha důvodů. Třeba proto, že se mi líbí atmosféra, v níž se aristokratická minulost potkává s moderním uměním, nebo proto, že každý citron chutná jako kousek slunce…
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 13. Cestovatelské srdce a algoritmy Gemini
Občas se Azurové pobřeží přirovnává k takovému věčnému příběhu, v němž si každý najde to své – romantiku, dobrodružství, umění, slávu... Côte d’Azur je ale také neobyčejně fascinující téma pro AI. Důvod je jasný...
Stanislava Bezděčková
Cannes a hvězdný svět jachtingu
Moc pěkně se v těch únorových šedivých dnech sní o azurovém obzoru, vůni moře nebo o jachtách v Cannes. V těch chvílích se mi vždycky vybavuje známý citát: „Loď v přístavu je v bezpečí, ale pro to se lodě nestaví.“
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 11. Nice, Anglická promenáda
Zatímco sportovní svět sleduje zimní hry, mám pro vás tip na rok 2030: Nice. Ano, správně – město na Azurovém pobřeží bude hostit část Zimních olympijských her. Nice se tak do historie zapíše nejenom horkým létem a chlazeným rosé.
Stanislava Bezděčková
Azurové pobřeží 10. Nice všemi smysly
Také máte při pohledu na šedou oblohu pocit, že slunce je jen mýtus z pohádek? Mám recept: Vydat se na jihovýchod Francie. Tam, kde Azurové pobřeží dostává svému jménu a kde sluníčko svítí neuvěřitelných 300 dní v roce. Do Nice.
Stanislava Bezděčková
Azurové cesty 9. Sen zvaný Villefranche-sur-Mer
Snad každý, kdo se někdy ocitl na Azurovém pobřeží, potvrdí, s jakou lehkostí se v těchto půvabných končinách dá ponořit do snění. Tak například ve Villefranche-sur-Mer. To zkrátka vystoupíte z vlaku a rázem se ocitnete v příběhu.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se...
Okolí O2 arény při MS v krasobruslení ohlídá denně stovka policistů
Aktualizujeme Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na...
Nemocnost v Olomouckém kraji stagnuje, na Prostějovsku stále epidemie
Nemocnost v Olomouckém kraji v porovnání s předchozím týdnem stagnuje. V regionu hygienici...
Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost
Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v...
Krásný stavební pozemek v Bělči
Běleč, okres Kladno
4 500 000 Kč
- Počet článků 13
- Celková karma 11,99
- Průměrná čtenost 328x