… veřejně sdílená klidná místa přestávají být klidnými
Na zdi v jedné skupině na FB zářila obdivná pochvala starého kamenného můstku, skrytého v lesním porostu kolem potůčku, s doprovodnými fotografiemi. U ní stál text:
V první chvíli mne otrávila taková ta rozjuchaná, vyzývavá forma sdělení v kontrastu s atmosférou místa. A ve chvíli druhé jsem si posteskla, že ona expresivní výzva přiláká na ono inzerované klidné místo bez davů, právě ty davy. V diskuzi pod příspěvkem čtenáři potvrdili, že už tam takový klid není.
Připsala jsem svůj dojem, pod kterým se objevil komentář, který patří k těm, na které nemá smysl reagovat, protože diskutérovo vnímání světa se s tím mým nepotkává a je zbytečné dále plýtvat slovy.
Krásná místa u nás i ve světě se stále častěji potýkají s „overturismem“, zkrátka čeho je moc, toho je příliš. Dřívější pobídky z hlediska turistického ruchu nahrazují omezení. Vše je o míře.
Osobně dávám přednost tzv. „nevycouranosti“, zkrátka mnou objevená krásná a klidná místa sděluji osobně jen některým a blízkým lidem.
Vždy mne zamrzí, když navštívím po letech nějakou kouzelnou lokalitu, která je overturisty zdecimovaná, nejen odpadky kolem lesních cest. Stačí, aby místo objevil nějaký influencer s patřičným dosahem a všichni si tam chtějí pořídit selfíčko. Neváhají při tom zdupat pole, zaklesnout a zamknout na kdeco kovového zámeček, odhodit plechovky a petky jak jim vypadnou z pracek, nezahrabat počůrané kapesníčky …
Sdílet klidná, skrytá zákoutí masově stylem: Hejhulááá, čumte!, na všech možných obřích skupinách a fórech, se mi příčí.
A tak si často zasdílím pár svých snímků bez i popisu …
Štěpánka Bergerová
... na stopě školního výletu
Rozdíl mezi vnímáním dětskýma a dospělýma očima pochopí člověk v momentě, kdy se po letech ocitne na stejném místě ...
Štěpánka Bergerová
… o pocitu reklamního ignoranta
Když už i do mého mobilu a sítí dorazil fenomén nepřeskočitelných reklamních přestávek, mělo a má to na mne zcela opačný účinek.
Štěpánka Bergerová
Tón … aneb jak tři vteřiny ovlivní, jestli má smysl poslouchat dále
Očím stačí i vteřina, uši potřebují o malinko déle. Ale i tak krátké vjemy stačí na to, aby si člověk udělal úsudek.
Štěpánka Bergerová
O divné vůni masa a nevykastrovaných vepřících ...
Bylo to pátrání téměř detektivní, ale po letech tápání a hledání příčiny jsem konečně nalezla odpověď.
Štěpánka Bergerová
O honění zajíců, změti lákavých barevných obrázků a lásce k hezkému všednímu dni …
... aneb pár slov k textům, které nelze pochválit přímo pod vlastními články níže uvedeného autora ... a nejen o nich.
|Další články autora
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy
Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit...
Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále MOL Cupu v pohotovosti
Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a...
Zahajovací koncert jihlavského Mahlerova festivalu nabídl i skladby Wagnera
Dnešní zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava nabídl skladby Gustava Mahlera i...
Trojanovice vybudovaly v Beskydech cyklostezky k přehradě Lubina a na Pindulu
Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 556
- Celková karma 17,86
- Průměrná čtenost 2256x
Knihy MOUCHA V LIMONÁDĚ a ZÁKLADY ŽENSKÉ ŽÁDOSTIVOSTI si můžete objednat zde: stepanka.bergerova@seznam.cz,
www.stepankabergerova.cz
Více informací na Facebooku -(https://www.facebook.com/mouchavlimonade)
Seznam mých publikací najdete na Databázi knih