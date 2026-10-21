Ukaž mi ji ještě z druhé strany ...
„To je ale kousek!“ vykřikla radostí a při představě velkého osmaženého plátku praváka se mlsně olízla.
„Hezká houba,“ pokračovala. „Ale ukaž mi ji ještě z druhé strany, jestli není moc ožraná slimákama.“
Houbálek poslechl pokyn a poctivě zobrazil nález i z druhé strany a ještě jej jednou pro jistotu obkroužil.
„Fajn, seber ho, ale opatrně, abys zase neurval klobouk a taky ho pořádně očisti, než mi ho doneseš. Minule jsem na noze našla jehličí“ pérovala ho. Houbálek okamžik přemýšlel, opatrně se snesl a ve chvíli kdy chtěl vysunutými pacičkami hříbek něžně vyjmout z mechu mu jej čísi chlupatá ruka brutálně vyrvala i s podhoubím a její majitel se zlomyslně rozchechtal.
„To je ale hajzl! Dej mu elektrický šok!“ neudržela se panička a rozčilením málem pustila mobil, na kterém, pohodlně usazena na lavičce v lesním altánu, sledovala svůj houbařský dron, za který dala tučný peníz, při hledání.
Houbálek, jak ho majitelka pojmenovala, chvíli lovil v zákoutích softwaru informaci, jestli takový pokyn může vůbec splnit. Byl v továrním nastavení naprogramován tak, aby hledal houby, rozpoznával je, analyzoval jedlost, stáří, hnilobu a červivost, uměl je sebrat, očistit, vrátit se k páníčkovi a uložit úlovek do košíku. A také uměl bránit majitele před útokem divokých zvířat paralyzérem nebo taserem. Byl nastaven tak, aby jednal v souladu s nutnou obranou nebo krajní nouzí.
To co po něm žena s ovladačem chtěla, nemohl, ani nechtěl udělat. Houbař, který mu úlovek vyfoukl před senzory na jeho paní neútočil, byl daleko, a i kdyby, Houbálkovi programátoři stále zápasili s určení přiměřené obrany a nepřiměřeného útoku.
Odeslal proto paničce zprávu, že její pokyn nemůže vykonat a že udržuje bezpečnou vzdálenost a bude hledat dál.
Houbař mezitím hřib očistil, uložil do koše k ostatním výstavním krasavcům, a aplikaci v mobilu pro hledání hub přepnul na cestu domů. Měl radost, že jeho technika s dálkovým průzkumem zvítězila nad bzučící potvorou, hezky se prošel po lesních pěšinách a do houští vlezl jen na pípnutí apky, na rozdíl od určitě rozkydlé „houbařky“ z lesního altánu u restaurace, která jen čekala až jí Houbálek posbírá a naplní její koš. A to ještě netušil, že kdyby měl dron špetku lidského cítění, tak by se na takovou buzeraci vykašlal.
Houbám zdar i bez apky a Houbálků … ale kdo ví.
Štěpánka Bergerová
Soudruzi z Polska prý nedělají chyby ...
Aneb když je český spotřebitel považován za neinformovaného tupce a selský rozum se nenosí .........
Štěpánka Bergerová
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Aneb jak určité jevy u některých lidí bystří, rozjasňují a rozvíjejí radostnou mysl a u jiných ji zatemňují.
Štěpánka Bergerová
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Štěpánka Bergerová
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Štěpánka Bergerová
… o pocitu reklamního ignoranta
Když už i do mého mobilu a sítí dorazil fenomén nepřeskočitelných reklamních přestávek, mělo a má to na mne zcela opačný účinek.
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