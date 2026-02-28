Tón … aneb jak tři vteřiny ovlivní, jestli má smysl poslouchat dále

Očím stačí i vteřina, uši potřebují o malinko déle. Ale i tak krátké vjemy stačí na to, aby si člověk udělal úsudek.

Obsah řeči se jeví jako podružný, když vše, co má člověk na srdci, prozradí už tím, jakým způsobem hovoří. Bez toho aby se významem svých slov vůbec dostal k podstatě věci.

Hlas odkrývá mnohem více, než mu řada lidí přisuzuje. Ne nadarmo říkají odborní školitelé, aby se lidé i do telefonu usmívali.
Někdo má dar hlasu od boha, někdo ne, ale zvuk, který ze sebe vydáváme, se dá usměrnit zrovna tak jako vizáž.

O hlas by se mělo pečovat i když člověk není zpěvák, operní umělec, moderátor, herec … Hlas by se neměl propůjčovat věcem nízkým, nesmyslným, neférovým …

Ještě stále se mi na mé letité mobilní číslo občas volají různé nabídky, které okamžitě odmítám a žádám, aby si mé číslo podle GDPR vymazali z databáze. Když je ale tón hlasu volajícího příjemný a řeč srozumitelná, jsem ochotná si jej i vyslechnout. Vím, že práce navolávajících nepaří mezi ty příjemné, ale postřehla jsem, že čím obskurnější nabídka, tím horší hlasový projev. Takový, že si až říkám jak mohli na tuhle práci někoho takového přijmout. Jindy mne napadne, jak může někdo takovou práci vzít.

Jednou mi takhle volalo nějaké číslo s nabídkou čehosi. Ženský hlas celkem normální. Protože jsem právě seděla u počítače, zeptala jsem se ještě jednou jménem jakéže firmy volá (protože při představování téměř vždy hlas něco rychle a nezapamatovatelně zahuhlá), a firmu si vygůglila. V mžiku na mne vyskočily velmi ošklivé reakce s charakteristikou: obtěžující, spam, podvodníci, atd.

„To máte takový hlad, že musíte pracovat u takové firmy?“ zaskočila jsem volající. Na její mlčení jsem reagovala: „Přemýšlejte o tom,“ a hovor jsem ukončila.
Netrvalo ani pět minut, když mi zavolal rozhořčený mužský hlas. Z jeho tónu jsem usoudila, že je blízko infarktu. Chrlil slova - jako co si to dovoluji a že mne bude žalovat …
Na to jsem mu odvětila, že pokud má pocit, že jsem spáchala trestný čin, ať jej neprodleně nahlásí policii, a že osobně se těším k případnému soudu, zvlášť po tom, co v pěti vteřinách hledání informací o jeho firmě nalezne každý hodnocení z devadesáti procent tak negativní, že by si u ní nekoupil ani tkaničky do bot.

Tohle byla má extrémní reakce, přijde mi zbytečné dělat vlny, ale někdy to tak vyjde.

Zdá se mi, že doba digitální ztrácí lidské komunikační dovednosti, nejen co se týká tónu, vyjadřování a schopnosti jasně a stručně sdělit, co má člověk na srdci, nebo co nabízí. Trochu mne mrazí, že není daleko doba, kdy podstatnou část komunikace obslouží roboti, kteří budou umět příjemným tónem i žertovat. A člověk bude vydávat jen skřeky …

Autor: Štěpánka Bergerová | sobota 28.2.2026 22:59 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Další články autora

Štěpánka Bergerová

O divné vůni masa a nevykastrovaných vepřících ...

Bylo to pátrání téměř detektivní, ale po letech tápání a hledání příčiny jsem konečně nalezla odpověď.

21.1.2026 v 21:01 | Karma: 27,25 | Přečteno: 1895x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

O honění zajíců, změti lákavých barevných obrázků a lásce k hezkému všednímu dni …

... aneb pár slov k textům, které nelze pochválit přímo pod vlastními články níže uvedeného autora ... a nejen o nich.

18.1.2026 v 20:58 | Karma: 9,43 | Přečteno: 107x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

Nízké a vysoké napětí ... a jaké je to být pod proudem

... energie má spoustu podob a nejkouzelnější je energie hravosti a fantazie bez ohledu na věk a roční období ...

31.12.2025 v 23:02 | Karma: 9,69 | Přečteno: 173x | Diskuse | Fotoblogy

Štěpánka Bergerová

O zbytečných a prodražujících funkcích …

aneb doplnila bych pořekadlo „V jednoduchosti je krása (nebo síla)“ o praktičnost, nebo užitečnost ...

29.12.2025 v 17:26 | Karma: 23,82 | Přečteno: 462x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

O přesládlosti, líbivých recenzích, a proč je trefný hejt kolikrát mnohem užitečnější ...

... aneb jakmile je něco příliš chváleno, pojímám podezření, že s tím nebude něco v pořádku ............

3.12.2025 v 23:45 | Karma: 22,47 | Přečteno: 1091x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...
21. února 2026  20:31

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek
28. února 2026  22:09,  aktualizováno  22:09

Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku se v dnešním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren v...

Pád malého sportovního letadla na Lounsku byl pro pilota tragický

ilustrační snímek
28. února 2026  21:44,  aktualizováno  21:44

U Panenského Týnce na Lounsku dnes odpoledne havarovalo nedaleko místního letiště malé sportovní...

Na středočeských silnicích dnes zemřeli dva motocyklisté

ilustrační snímek
28. února 2026  20:26,  aktualizováno  20:26

Ve středních Čechách dnes zemřeli dva motocyklisté, kteří využili slunečného počasí a vyrazili na...

USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí stovky obětí

Kouř se stoupající po íránském raketovém útoku na hlavní velitelství 5. flotily...
28. února 2026  21:35

Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...

Štěpánka Bergerová VIP

  • Počet článků 553
  • Celková karma 20,74
  • Průměrná čtenost 2263x
Autorka nápadů překračujících rámec všedního dne ........ 
Knihy MOUCHA V LIMONÁDĚ a ZÁKLADY ŽENSKÉ ŽÁDOSTIVOSTI si můžete objednat zde: stepanka.bergerova@seznam.cz, 
www.stepankabergerova.cz
Více informací na Facebooku -(https://www.facebook.com/mouchavlimonade)
Seznam mých publikací najdete na Databázi knih

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.