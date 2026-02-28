Tón … aneb jak tři vteřiny ovlivní, jestli má smysl poslouchat dále
Obsah řeči se jeví jako podružný, když vše, co má člověk na srdci, prozradí už tím, jakým způsobem hovoří. Bez toho aby se významem svých slov vůbec dostal k podstatě věci.
Hlas odkrývá mnohem více, než mu řada lidí přisuzuje. Ne nadarmo říkají odborní školitelé, aby se lidé i do telefonu usmívali.
Někdo má dar hlasu od boha, někdo ne, ale zvuk, který ze sebe vydáváme, se dá usměrnit zrovna tak jako vizáž.
O hlas by se mělo pečovat i když člověk není zpěvák, operní umělec, moderátor, herec … Hlas by se neměl propůjčovat věcem nízkým, nesmyslným, neférovým …
Ještě stále se mi na mé letité mobilní číslo občas volají různé nabídky, které okamžitě odmítám a žádám, aby si mé číslo podle GDPR vymazali z databáze. Když je ale tón hlasu volajícího příjemný a řeč srozumitelná, jsem ochotná si jej i vyslechnout. Vím, že práce navolávajících nepaří mezi ty příjemné, ale postřehla jsem, že čím obskurnější nabídka, tím horší hlasový projev. Takový, že si až říkám jak mohli na tuhle práci někoho takového přijmout. Jindy mne napadne, jak může někdo takovou práci vzít.
Jednou mi takhle volalo nějaké číslo s nabídkou čehosi. Ženský hlas celkem normální. Protože jsem právě seděla u počítače, zeptala jsem se ještě jednou jménem jakéže firmy volá (protože při představování téměř vždy hlas něco rychle a nezapamatovatelně zahuhlá), a firmu si vygůglila. V mžiku na mne vyskočily velmi ošklivé reakce s charakteristikou: obtěžující, spam, podvodníci, atd.
„To máte takový hlad, že musíte pracovat u takové firmy?“ zaskočila jsem volající. Na její mlčení jsem reagovala: „Přemýšlejte o tom,“ a hovor jsem ukončila.
Netrvalo ani pět minut, když mi zavolal rozhořčený mužský hlas. Z jeho tónu jsem usoudila, že je blízko infarktu. Chrlil slova - jako co si to dovoluji a že mne bude žalovat …
Na to jsem mu odvětila, že pokud má pocit, že jsem spáchala trestný čin, ať jej neprodleně nahlásí policii, a že osobně se těším k případnému soudu, zvlášť po tom, co v pěti vteřinách hledání informací o jeho firmě nalezne každý hodnocení z devadesáti procent tak negativní, že by si u ní nekoupil ani tkaničky do bot.
Tohle byla má extrémní reakce, přijde mi zbytečné dělat vlny, ale někdy to tak vyjde.
Zdá se mi, že doba digitální ztrácí lidské komunikační dovednosti, nejen co se týká tónu, vyjadřování a schopnosti jasně a stručně sdělit, co má člověk na srdci, nebo co nabízí. Trochu mne mrazí, že není daleko doba, kdy podstatnou část komunikace obslouží roboti, kteří budou umět příjemným tónem i žertovat. A člověk bude vydávat jen skřeky …
Štěpánka Bergerová
O divné vůni masa a nevykastrovaných vepřících ...
Bylo to pátrání téměř detektivní, ale po letech tápání a hledání příčiny jsem konečně nalezla odpověď.
Štěpánka Bergerová
O honění zajíců, změti lákavých barevných obrázků a lásce k hezkému všednímu dni …
... aneb pár slov k textům, které nelze pochválit přímo pod vlastními články níže uvedeného autora ... a nejen o nich.
Štěpánka Bergerová
Nízké a vysoké napětí ... a jaké je to být pod proudem
... energie má spoustu podob a nejkouzelnější je energie hravosti a fantazie bez ohledu na věk a roční období ...
Štěpánka Bergerová
O zbytečných a prodražujících funkcích …
aneb doplnila bych pořekadlo „V jednoduchosti je krása (nebo síla)“ o praktičnost, nebo užitečnost ...
Štěpánka Bergerová
O přesládlosti, líbivých recenzích, a proč je trefný hejt kolikrát mnohem užitečnější ...
... aneb jakmile je něco příliš chváleno, pojímám podezření, že s tím nebude něco v pořádku ............
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Obyvatelé Hynčiny na Šumpersku se v dnešním referendu vyslovili proti stavbě větrných elektráren v...
Pád malého sportovního letadla na Lounsku byl pro pilota tragický
U Panenského Týnce na Lounsku dnes odpoledne havarovalo nedaleko místního letiště malé sportovní...
Na středočeských silnicích dnes zemřeli dva motocyklisté
Ve středních Čechách dnes zemřeli dva motocyklisté, kteří využili slunečného počasí a vyrazili na...
USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí stovky obětí
Izrael se Spojenými státy začaly vojenskou operaci proti Íránu. Premiér Benjamin Netanjahu hovoří o...
pronájem velkého vybaveného 1+1
Jeronýmova, Kolín
13 500 Kč/měsíc
- Počet článků 553
- Celková karma 20,74
- Průměrná čtenost 2263x
Knihy MOUCHA V LIMONÁDĚ a ZÁKLADY ŽENSKÉ ŽÁDOSTIVOSTI si můžete objednat zde: stepanka.bergerova@seznam.cz,
www.stepankabergerova.cz
Více informací na Facebooku -(https://www.facebook.com/mouchavlimonade)
Seznam mých publikací najdete na Databázi knih