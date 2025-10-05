To je ale hnus!
„To je hnusný! To bych odvezla na skládku! Co s tím jinak? Takový starý krámy měla babička. Dneska je spousta moderních skříněk!“
„To je krása! Takovou mívala babička. Poctivé dřevo a kvalitní práce. Po opravě bude perfektní. A není to náhodou sběratelský kousek od návrháře XY?“
Dva různé komentáře, dva různé pohledy z mnoha, pod nabídkou ve facebookové skupině Poklady z půdy.
Mnoho lidí vyklízí pozůstalosti, nebo zakoupené staré nemovitosti a v lepším případě, před vyvezením na skládku, nabídnou starý nábytek alespoň za odvoz. Mnoho takto zachráněných, opravených kousků se dnes stává vyhledávaným artiklem. Někdo nechce čekat, vůbec se tím zabývat a tak se řada věcí nenávratně zničí. Ale to je koloběh života.
Tak, jako je zbytečné přesvědčovat někoho o skutečné, či domnělé ceně předmětu, je marné přesvědčovat ostatní o svém světonázoru a vykřikovat, jak je možné, že smýšlí tak a ne jinak.
Jsem staromilec, kterého potěší hezky zrekonstruované předměty a objekty, které stále slouží, nebo plní vzdělávací muzeální funkci. Když na mne v týdnu vyskočila reklama na Den architektury, využila jsem nabídku a zlákala mne návštěva atelieru Zdenky Braunerové v Roztokách u Prahy, nejen proto, že jsem v těchto končinách ještě nebyla.
A tak dost slov a pár snímků z místa a okolí s poděkováním průvodkyním ze Středočeského muzea v Roztokách za báječný výklad i procházku, kudy malířka chodila za svou inspirací.
Všechny fotografie jsou mé.
Štěpánka Bergerová
Tajuplné slůvko enfiláda a co se pod ním skrývá ...
Technicky znamená nejen funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností. Hravě můžeme vidět kolem sebe enfilád nepočítaně ... ve stavbách, přírodě, nepřeberných scenériích.
Štěpánka Bergerová
Když si na asijském tržišti připadáte příjemněji než v „českém“ supermarketu
.............. aneb vrátíme se ke smlouvání a k výměnnému obchodu? A co s řetězci utrženými ze řetězu?
Štěpánka Bergerová
... za deště u kouzelných bylinek
V dnešní turbulentní době je užitečné umět využít přírodní zdroje bez ohledu na možné výpadky farmak ... A pokochání se na zahrádce předčí kochání se v lékárně ;-)
Štěpánka Bergerová
Co nejvíc objemu za co nejméně peněz ... a je jedno, jak to vypadá
Setkávám se s tím čas od času stále, a považuji za velké štěstí vedle něčeho takového nebydlet, k rozmrzelosti stačí kolem chodit ...
Štěpánka Bergerová
Některé věci uděláš jen jednou ...
aneb o činech a situacích, jejichž důsledky nelze vzít zpět, je nemožné je napravit, a v konečném výsledku je to tak svým způsobem dobře.
