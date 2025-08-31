Tajuplné slůvko enfiláda a co se pod ním skrývá ...

Technicky znamená nejen funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností. Hravě můžeme vidět kolem sebe enfilád nepočítaně ... ve stavbách, přírodě, nepřeberných scenériích.

Asi nejvíc mi enfiláda utkvěla v paměti v pohádce Panna a netvor
A protože mám kladný vztah ke geometrii, nejen té deskriptivní, iniciovala jsem výtvarné setkání, které má toto slůvko jako tvůrčí téma.
Než sáhneme po plátnu, štětci a barvě, rozhodli jsme se navštívit zámek ve Štědré u Žlutic, který má dle různých článků třetí nejdelší enfiládu v Evropě. Na Wikipedii tedy uvádí, co se týká dělky, jiné české zámky, ale protože je obec Štědrá ukrytá stranou hlavních cest a oprava zámku trvá posledních pár let, ještě se o ní tolik neví.

Náš hlavní stan jsme zvolili v útulném penzionu blízko zámku a nechali se volně inspirovat vším, co jse kolem viděli i tím, co jsme si připravili.

Všechny fotografie jsou publikovány se souhlasem autorů, kteří jsou uvedeni pod snímky.

Zámek Štědrá. Foto: Jiří Hubatka

Vítejte. Foto: Jiří Hubatka

Dalibor Nesnídal – tvůrce zámeckého kabinetu kuriozit
Foto: Jiří Hubatka

Jiří Kožíšek – předseda Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců z.s.
Foto: Jiří Hubatka

Foto: Jiří Kožíšek

Stanislava Boudová
Foto: Jiří Hubatka

Foto: Stanislava Boudová

Foto: Stanislava Boudová

Olina Nesnídalová
Foto: Jiří Hubatka

Petr Přichystal
Foto: Jiří Hubatka

Foto: Petr Přichystal

Foto: Petr Přichystal

Foto Stanislava Boudová

Štěpánka Bergerová
Foto: Jiří Hubatka

Vílí košilky
Foto: Štěpánka Bergerová

Košilatá příprava
Foto: Štěpánka Bergerová

Foto: Štěpánka Bergerová

Reminiscence na logo Artkontatu
Foto: Štěpánka Bergerová

Foto: Jiří Hubatka

Velké poděkování panu starostovi obce Štědrá Františku Pánkovi
Foto: Jiří Hubatka


... toto je jen část galerie, pokračování zase příště ...
Moc děkuji všem zúčastněným.

Autor: Štěpánka Bergerová | neděle 31.8.2025 23:19 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Štěpánka Bergerová

Když si na asijském tržišti připadáte příjemněji než v „českém“ supermarketu

.............. aneb vrátíme se ke smlouvání a k výměnnému obchodu? A co s řetězci utrženými ze řetězu?

25.8.2025 v 20:08 | Karma: 26,33 | Přečteno: 2033x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

... za deště u kouzelných bylinek

V dnešní turbulentní době je užitečné umět využít přírodní zdroje bez ohledu na možné výpadky farmak ... A pokochání se na zahrádce předčí kochání se v lékárně ;-)

16.6.2025 v 19:56 | Karma: 13,36 | Přečteno: 184x | Diskuse | Fotoblogy

Štěpánka Bergerová

Co nejvíc objemu za co nejméně peněz ... a je jedno, jak to vypadá

Setkávám se s tím čas od času stále, a považuji za velké štěstí vedle něčeho takového nebydlet, k rozmrzelosti stačí kolem chodit ...

4.6.2025 v 20:34 | Karma: 13,67 | Přečteno: 325x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

Některé věci uděláš jen jednou ...

aneb o činech a situacích, jejichž důsledky nelze vzít zpět, je nemožné je napravit, a v konečném výsledku je to tak svým způsobem dobře.

18.5.2025 v 13:22 | Karma: 15,56 | Přečteno: 351x | Diskuse | Společnost

Štěpánka Bergerová

O jednonohém hodináři a ještě něčem jiném ...

„Ty hodinky už tu byly! Že jo?“ zeptal se mě hodinář ve své v pravdě retro provozovně. „Moc hezký, ty si pamatuju,“ pokračoval.

29.4.2025 v 21:37 | Karma: 18,60 | Přečteno: 404x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

31. srpna 2025  23:04,  aktualizováno  23:09

Stát by se měl připravit na nabývání digitálních aktiv, doporučila druhá část auditu bitcoinového...

Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan

31. srpna 2025  21:44,  aktualizováno  23:04

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na...

Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus. Cestující vyvázli bez zranění

31. srpna 2025  17:26,  aktualizováno  22:55

Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo...

Húsíové vtrhli do kanceláří OSN v Jemenu. Zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

31. srpna 2025  21:54,  aktualizováno  22:27

Jemenští Húsíové v neděli zadrželi nejméně 11 zaměstnanců OSN v hlavním městě Saná a v přístavu...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Štěpánka Bergerová VIP

  • Počet článků 545
  • Celková karma 17,78
  • Průměrná čtenost 2285x
Autorka nápadů překračujících rámec všedního dne ........ 
Knihy MOUCHA V LIMONÁDĚ a ZÁKLADY ŽENSKÉ ŽÁDOSTIVOSTI si můžete objednat zde: stepanka.bergerova@seznam.cz, 
www.stepankabergerova.cz
Více informací na Facebooku -(https://www.facebook.com/mouchavlimonade)
Seznam mých publikací najdete na Databázi knih

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.