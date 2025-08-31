Tajuplné slůvko enfiláda a co se pod ním skrývá ...
Asi nejvíc mi enfiláda utkvěla v paměti v pohádce Panna a netvor
A protože mám kladný vztah ke geometrii, nejen té deskriptivní, iniciovala jsem výtvarné setkání, které má toto slůvko jako tvůrčí téma.
Než sáhneme po plátnu, štětci a barvě, rozhodli jsme se navštívit zámek ve Štědré u Žlutic, který má dle různých článků třetí nejdelší enfiládu v Evropě. Na Wikipedii tedy uvádí, co se týká dělky, jiné české zámky, ale protože je obec Štědrá ukrytá stranou hlavních cest a oprava zámku trvá posledních pár let, ještě se o ní tolik neví.
Náš hlavní stan jsme zvolili v útulném penzionu blízko zámku a nechali se volně inspirovat vším, co jse kolem viděli i tím, co jsme si připravili.
Všechny fotografie jsou publikovány se souhlasem autorů, kteří jsou uvedeni pod snímky.
Foto: Jiří Kožíšek
Foto: Petr Přichystal
Foto: Štěpánka Bergerová
... toto je jen část galerie, pokračování zase příště ...
Moc děkuji všem zúčastněným.
Štěpánka Bergerová
Další články autora
