Soudruzi z Polska prý nedělají chyby ...
To si takhle koupíte nové kuchyňské chňapky a když s nimi vyndáváte horký plech z trouby, tak se vám začnou škvařit, bublat a lepit na plech. Nevěřícně na to koukáte, protože jste celý život žili v přesvědčení, že kuchyňská chňapka má být ušita tak a z takového materiálu, abyste ji právě na horký plech mohli používat, a všechny vaše letité chňapky vám takto poctivě sloužily.
Protože jste koupili tento bazmek v Baumaxu, vzpomenete si na hlášku z „Pelíšků“ a povzdechnete si: „Kde asi udělali soudruzi z Polska chybu“, a jdete zboží vrátit. Peníze vám po krátké diskuzi a odmítnutí poukazu vyplatí, konec konců nejde sice o 149,- Kč, ale jde o princip. Pak vám to nedá, přemýšlíte, jak je možné, že někdo něco takového vyrobí a ještě se najde prodejce, který to prodává.
AI vám napíše: „Kuchyňské chňapky musí podle zákona i zdravého rozumu odolat vysokým teplotám, protože jejich hlavním účelem je ochrana před popálením. Pokud se chňapka horkem roztavila, jde o nebezpečný výrobek a jasnou vadu materiálu“.
Tak se kousnete a napíšete společnosti BM datovou zprávu, kde upozorníte na problém i s odkazem na příslušnou normu, zmínkou jestli se výrobek nemá náhodou používat na vytahování ledu z mrazáku, a přijde vám následující odpověď s přílohami:
Z níže uvedené přílohy – návodu (který pochopiteně u chňapek prvotně nečtete) se jednak s hrůzou dozvíte, že výrobek je ušit z polyesteru a polypropylenu, což jsou jistě bezvadné materiály pro daný účel. A s naprostou samozřejmostí splňuje všechny předpisy.
Prodejci ani výrobci z Polska jsou tedy bytostně přesvědčení, že chybu neudělali, ale udělal ji blbý český konzervativní spotřebitel, který nečte návody a navíc si pořídil novou troubu s teleskopickými výsuvy, jichž se zkrátka při manipulaci s plechem dotýkáte a nejsou topným tělesem.
Proto se nedivte, až si příště koupíte nějaký jiný předmět, léty vyzkoušený a prověřený svou funkcí a užitečností, jehož nová verze se ukáže být nepoužitelná, a prodejce se na vás bude dívat jako na pitomce, protože přece v návodu zmiňoval vše potřebné, a deklaroval, že je výrobek v souladu s příslušnou normou a řádně otestován.
Vnímám čím dál tím víc, jak se posouvají významy slov do té míry, že se dostávají zcela jinam, než po léta určovala zkušenost a rozum, dokonce někdy až k opačným pólům.
Nové chňapky, tentokrát ze lnu a bavlny, slouží perfektně, ale napadá mne, jestli je s tou uvedenou normou vše OK, nebo prodejce i výrobce zkrátka lže. Člověk by nad tím mávl rukou, jsou to jen chňapky. Ale obávám se, že podobných překvapení se zákazník může dočkat u jakéhokoliv výrobku a prodejce ani nehne brvou, místo aby se nad vlastnostmi svého jalového sortimentu zamyslel.
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