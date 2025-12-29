O zbytečných a prodražujících funkcích …
Občas mě rozesmějí reklamy na vychytávky typu složitě omyvatelného nástroje na oddělení žloutku od bílku, když lety prověřená praxe, dědící se z generace na generaci, je rozklepnout o hranu vejce tak, abyste přelili opatrně žloutek z jedné půlky skořápky do druhé a bílek vám stekl do připraveného hrnku.
Na různých obalech se inovativně objevila uzavíratelná víčka, která byla později ekologicky doplněna ještě poutkem a výsledek této snahy, po mém pilotním průzkumu praktičnosti provedení, je ten, že rohy obalů znovu stříhám, protože nasypání do zrnek kávovaru, nebo nalití mléka z krabice do čaje nebo kávy, je s víčkem mnohem krkolomnější a neobejde se bez expresivních výrazů.
O tom, že jsem víčková teroristka, která nesnese připoutané víčko u lahve s pitím ani nemluvě.
Z mnoha výrobků bych vypíchla třeba pleťové masky. Je úžasné, že se vyrábějí takové, které si jednoduše připlácnete jako škrabošku na obličej a nemusíte se patlat s vrstvou krému. Ty nejlevnější mají jen jednu vrstvu, kterou vyjmete a opatrně ji rozbalíte a přiložíte. Chce to trochu šikovnosti a trvá to o pár vteřin déle, ale efekt je stejný a cena výrobku levnější, než když je maska složena ze tří vrstev … dvě kryjí samotnou masku z obou stran, u které přemýšlíte (nebo luštíte z návodu, na který si musíte vzít brýle), co je vlastně rub a líc … při výrobě se spotřebuje více materiálu, je více odpadu a je to dražší.
Ještě výraznější nepohodlí vnímám u některých palubních desek nových automobilů, kde jsou pro mne ovládací čudlíky proti tabletu nenahraditelné, a proto se nechci vzdát svého starého auta do doby, dokud projde technickou.
Zkrátka mnoho věcí a přístrojů má nové a nové funkce, a to nemyslím jen elektroniku …, které bych si odpustila a ponechala si jen ty, co využiji. Bohužel když nějaká věc doslouží, na trhu už je jen složitější předmět. Přitom schopnosti uživatelů pojmout celý proces technologií se člověku vzdaluje.
Neřekla bych, že mi tyto věci vadí proto, že jsem boomer a za rohem už číhá stařecká demence.
Mohla bych pokračovat dále, ale jistě v diskuzi doplníte, který výdobytek moderní doby je spíše k zlosti než užitku.
Přimlouvala bych se u výrobců o zachování jednoduchých, léty prověřených nástrojů … zvlášť když už má svět (tedy část světa) plná ústa ekologie a energetických úspor.
Štěpánka Bergerová
