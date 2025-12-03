O přesládlosti, líbivých recenzích, a proč je trefný hejt kolikrát mnohem užitečnější ...

… aneb jakmile je něco příliš chváleno, pojímám podezření, že s tím nebude něco v pořádku ….........

Platí to ve všech oblastech a situacích.
V současné hyperkorektní době, blížící se společnosti z filmu „Demolition man“, čtu různá vyjádření, texty a příspěvky mezi řádky, a pobaví mě vtipná, drsná a nekorektní kritika víc, než nějaká přehnaně vymazlená chvála.

Když jsem začala pracovat v Praze, koupila jsem si v jednom malém knihkupectví všech pět dílů úchvatného pojednání „ 1000 věcí, co mě serou“ a čas od času nějakou z těchto knih vytáhnu, zalistuju a „pošťavím“ se náhodnou krátkou kapitolou v duchu guilty pleasure. Ačkoliv jsou spisky víc jak deset let staré a technologie pokročily, principy zůstávají, leckdy až brutálně nadčasově.

Čím dál víc nakupuji on-line a tak jsou pro mne recenze důležitým vodítkem. Vůbec nepochybuji o tom, že část z nich není skutečná, ať už se snahou nahnat pozitivní hodnocení, nebo naopak poškodit. A moc se bavím rozklíčováním takových sdělení, abych si utvořila obrázek.
Podvědomě mám zafixováno, jak se lidé vyjadřují, a příliš urputné adorace mě nepřesvědčí. Naopak mě přesvědčí leckterá kritika, abych produkt objednala.
Někteří lidé dokáží tak nepochopitelně kritizovat, že se chechtám nahlas.

Speciálně u výběru hotelů, které se v nabídce bojí uvádět přímo označení Adults Only (ačkoliv to tak nějak z prezentace služeb vyplývá), potěší nářky na nedostatečné zázemí a atrakce pro děti. To mně utvrdí v názoru, že tam bude asi větší klid.
Pobavila i stížnost na to, že se v saunovém resortu lidé obnažují. U jednoho výrobku zase požadavek funkce, kterou by běžně uvažující člověk v té ceně a kvalitě vůbec nehledal.

Dnešek vůbec trénuje mozkové buňky v orientaci při kličkování v přemíře nabízených informací. Přistihla jsem se, že mě to začíná dokonce bavit. Proč nadávat na nešvary, když při těch různých hrách ušetříte na vstupném na nějaký divadelní kus, obzvlášť když se v hlavních rolích předvádějí nějací zmajákovatělí herečtí kousci.

Co mě mrzí, jsou hejty nevtipné, agresivní, výhružné. Sice se nejvíc objevují v politice, ale nestačím se divit, kam až někteří dokážou politiku zatáhnout.

No nic, jdu si objednat odnímatelnou rukojeť na hrnec, který jedna paní pěkně zhejtila. Upřímně uvádím, že jen ona, ostatní recenze byly uvěřitelně pochvalné a tyhle užitečné výrobky mám ověřené (konkrétně které neuvádím, abych zde nevytvářela reklamu neodpovídající kodexu blogera).

S lidmi to mívám podobně, a často dám na rčení Oskara Wildea: „Slyšel jsem o vás tolik pomluv, že nemohu pochybovat o tom, že jste skvělý člověk.“

Pixabay

