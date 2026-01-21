O divné vůni masa a nevykastrovaných vepřících ...
„Já už vím, proč mi to maso smrdí!“, prohlásila jsem vítězoslavně u pracovního oběda kolegům nad vyfasovanou krmí z celozávodní jídelny. Zvědavě zvedli oči od talířů.
„Je to z nevymiškovanejch vepřů!“
„Vymiš… CO???“ podívali se na mě mladší kolegové, neznající archaické slovo pro kastraci.
Název jsem objasnila a pustila se do svého kuřecího plátku. Vepřové si nějakou dobu v jídelně moc nedávám ze strachu, že narazím na várku páchnoucí močovinou. Dříve jsem takový problém nezaznamenala, ale poslední roky stále častěji. Nesmrdí každé vepřové maso a také každý strávník s oním odérem nemá problém. Kolegyně to cítí, ale zkonzumuje, kolegové necítí nic.
Kdysi jsem kvůli stejnému zápachu nejedla vepřové na chalupě, kam jsme jezdili za babičkou a dědečkem. Byla to veliká chalupa, sjíždělo se tam početné příbuzenstvo a dědeček z úsporných důvodů nakupoval maso v nuceném výseku. Babička si dělala legraci, že to co mi smrdí je „mravenčí sádlo“. Připadala jsem si divná jako jediná, protože ostatní nic necítili a dlabali jak diví, protože babička byla výtečná kuchařka.
Se zkušeností nejen z jídelny, ale i z nákupu produktů z vepřového v obchodech (syrové maso nesmrdí, až při tepelném zpracování, pach cítím i ze šunky, špekáčků a jiných výrobků) jsem začala googlit a umělá inteligence lehce našla několik článků a diskuzí, kde si podobně čichově založení jedinci stěžovali na páchnoucí vepřové.
ZÁHADA OBJASNENA!
Odér masa není způsoben desinfekcí, zkaženým masem, apod., ale androstenonem, látkou, která se uvolňuje z nekastrovaných kanců a má specifický zápach.
Ze zdrojů uvedených níže jsem vyrozuměla, že příběh se má asi tak:
Se stále více rozšiřujícím se nepříjemným jevem v podobě zapáchajícího masa, se můžete setkat v případě, že si koupíte maso pocházející zejména ze západní Evropy, kde se začíná ustupovat od kastrace kanců určených k porážce. Jejich maso pak může nepříjemně zapáchat. U masa pocházejícího z tuzemska bychom se s tím, dle zdrojů, setkat neměli.
ALE
Nevím, jaké jsou aktuální potravinářské normy.
Jestli ještě znamená, že malá selátka - kluci se kastrují ve věku asi jednoho měsíce. Občas se prý stane, že některým zapadnou kuličky jakoby do břicha a nejde to vyndat. Dříve když byl v dodávce kanec tak se to vyřazovalo a prodávalo na nuceném výseku (proto se mi vybavila ta vzpomínka na maso z chalupy). Jak je to dnes? Nejde tedy i některé tuzemské maso, hlava nehlava, napřímo do zpracování?
A co ošetření masa různými roztoky. Nebo krmení je také diskutovaná kapitola.
ŠKODA
Vepřové mám občas ráda (i když dávám přednost hovězímu a kuřecímu), a tak výjimečně zariskuji (je to ale ruská ruleta) a to vepřové si v jídelně dám. Když na mne zrovna vyjde kousek s kancovinou, sním jen přílohu, ale maso opláchnu, kolegyně ho nakrájí, zamrazí, a o víkendu dá sežrat na chalupě kočkám. Těm to nevadí.
Ostatně prý kancovinu cítí jen jeden - dva lidé z deseti, takže se těm rozvolněným pravidlům a dovozům v současné turbulentní době, kdy se i klasická Tatranka stává nepoživatelnou, ani nevidím.
V posledním odkazu se uvádí, že „Pokud se ale podíváme na státy, kde je kastrace kanečků v současnosti zakázána nebo na ekologické chovy, tak tam je výkrm kanců zcela běžnou praxí. Navíc je typický kančí pach považován za přednost masa, která odkazuje na jeho kvalitu ve vztahu k dobrým životním podmínkám zvířat. Nabízí se tedy možnost využít toto specifikum kančího masa jako benefit.“
Obávám se, že nejsem cílová skupina, oceňující tento benefit. Až si budu chtít na vepřovém opravdu pochutnat, najdu si nějakého doporučeného českého řezníka, jiná volba zřejmě není.
Zdroje:
https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/311499-maso-ktere-smrdi?campaignsrc=tn_clipboard
https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/8138-veprove-maso-mi-nejak-smrdi.html
