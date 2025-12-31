Nízké a vysoké napětí ... a jaké je to být pod proudem
Karlovarská Mlýnská kolonáda není sice enfiláda v pravém slova smyslu, ale její geometrická posloupnost je úchvatná, a tak není divu, že je vyhledávána jako přitažlivá lokace. A tak na závěr našeho letošního setkání Artkontakt jsem se vrhli „pod proud“ přímo v ní.
Děkuji moc fotografce Dominice Dostálové. Fotografie jsou jejím výtvorem s právem použití mého a Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců z.s.
Příjemný závěr starého roku a do toho nového ... „roku ohnivého koně“ hodně „nabitých“ nápadů.
Štěpánka Bergerová
O zbytečných a prodražujících funkcích …
aneb doplnila bych pořekadlo „V jednoduchosti je krása (nebo síla)“ o praktičnost, nebo užitečnost ...
Štěpánka Bergerová
O přesládlosti, líbivých recenzích, a proč je trefný hejt kolikrát mnohem užitečnější ...
... aneb jakmile je něco příliš chváleno, pojímám podezření, že s tím nebude něco v pořádku ............
Štěpánka Bergerová
Saunový svět nebo smrdutá sluj?
... aneb když nešikovná realizace, marný personál a nevychovaná klientela dokáže pokazit genia loci ...
Štěpánka Bergerová
To je ale hnus!
Baví mě pozorovat, jak jsou stejné věci pro někoho krásné a pro jiného odpudivé, a neplatí to zdaleka jen o věcech ...
Štěpánka Bergerová
Tajuplné slůvko enfiláda a co se pod ním skrývá ...
Technicky znamená nejen funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností. Hravě můžeme vidět kolem sebe enfilád nepočítaně ... ve stavbách, přírodě, nepřeberných scenériích.
