Nízké a vysoké napětí ... a jaké je to být pod proudem

... energie má spoustu podob a nejkouzelnější je energie hravosti a fantazie bez ohledu na věk a roční období ...

Karlovarská Mlýnská kolonáda není sice enfiláda v pravém slova smyslu, ale její geometrická posloupnost je úchvatná, a tak není divu, že je vyhledávána jako přitažlivá lokace. A tak na závěr našeho letošního setkání Artkontakt jsem se vrhli „pod proud“ přímo v ní.

Děkuji moc fotografce Dominice Dostálové. Fotografie jsou jejím výtvorem s právem použití mého a Karlovarské oblasti Unie výtvarných umělců z.s.

Přiznám se, vymýšlení podobných akcí mě moc baví a tak vzniklo i toto focení.

Kromě našich členek a příznivkyň se do akse zapojili i milí kolemjdoucí v černém ...

Rozcvičná

Na pohodu

Pozor, práce s napětím začíná od nízkého

přes střídávě ...

... k vysokému napětí

Hodně vysoké napětí

Kdyby někdo nevěděl, červená páska se dává do výkopů a je na ní označeno „Pozor proud“

Trocha fitness

Pod proudem

Závěrečná

Vždycky se mi líbila ledabylá stafáž v černém....

Tak zase příště ...

Příjemný závěr starého roku a do toho nového ... „roku ohnivého koně“ hodně „nabitých“ nápadů.

Autor: Štěpánka Bergerová | středa 31.12.2025 23:02

