Když si na asijském tržišti připadáte příjemněji než v „českém“ supermarketu.
Poslední pár let jsem sem tam napsala články (odkazy pod článkem) o tom, jak mě rozčilují praktiky velkých obchodů, především řetězců. Hlavně svým slevovým čarováním i vydíráním zákazníků napřed přes věrnostní karty a nyní už aplikace.
Světe div se, už i v mainstreamových médiích se články s podobnou kritikou těchto praktik objevují stále více (odkazy níže). Všímají si, jak supermarkety lákají zákazníky na takové množství slev, že se prodejny proměnily v záplavu akčních cedulí. Džus, který jeden den stojí 120 korun, může být druhý den nabízen ve slevě za 40 korun. Po skončení akce pak obchodník nasadí cenu 65 korun.
Množí se názory, že se s „klubovou“ kartou nebo aplikací vracíme se do středověku, kdy obchodník na tržišti prodával stejné zboží různým lidem za různou cenu.
Ačkoliv ve svých blozích záměrně neuvádím názvy jednotlivých obchodů, jeden zde přece uvedu. Ten, kde už několik let nenakupuji. Ano, jedná se o TESCO, které má tak agresivně odpornou marketingovou strategii, že kdybych hladověla, raději si natrhám hrst trávy, než bych tam vlezla. Začal s vydrbáváním a datovým vytěžováním zákazníků jako první, ale ostatní se promptně přidali a přitvrzují. A netýká se to jen potravinových obchodů, ale dalších a dalších odvětví s dominancí na trhu. Kouzelné také je, jak se řada řetězců s oděvy (i těch dražších) proměnila na slevovou hrabárnu zboží dovezeného z mateřských zemí obchodních značek. Některé zboží si jako nezlevněné, pěkně a slušně vystavené, nelze ani koupit, až namačkané s probranými velikostmi na narvaných štendrech s cenou, která je na stejném německém e-shopu ještě o tolik levnější, že se vyplatí si to v Praze vyzkoušet a objednat z Německa i se zasláním přes zprostředkovatelský mailbox.
U nepotravinářského zboží také stále více spotřebitelů začíná brát útokem čínské e-shopy.
Statistikami, komu co patří, zde nebudu zatěžovat, informace o mezinárodních skupinách ovládajících náš trh vám prozradí vmžiku AI a jsou snadno dohledatelné.
Při přemítání, jak tento jev napravit, se v médiích objevuje několik hlavních možných řešení … vpuštění více konkurence (ovšem firem, které nejsou majetkově provázány), legislativní úpravy (ovšem je zábavné sledovat, jak je supermarkety obchází) a neposlední řadě změna návyků kupujících (kteří si ovšem nechají kálet na hlavu), plus další proměnné.
Zábavné také je sledovat diskuze pod kritickými články. Jsem bytostně přesvědčená o existenci trollích farem, monitorujících na internetu všemožné diskuze a píšících příspěvky dle zadání objednatelů pro potlačení nechtěných obsahů, a naopak vyzdvihování těch preferovaných. Některé komentáře jsou takového rázu, že si říkám, že takhle nemůže být člověk tupý nebo hloupý, jedině zaplacený.
Svítá na lepší časy?
Zaujala mě reklama jednoho hobby supermarketu, která na mě vykoukla včera po cestě k billboardu. Bylo na něm napsáno : „Kdo dává slevy, byl před tím drahý.“
Před dvanácti lety jsem napsala blog s názvem „U nás nakoupíte celý rok za slušné ceny bez slevy“, o mém přání, jak ráda bych v takovém obchodě nakupovala. Ovšem má podezíravá duše a zkušenosti mi hned namlouvají, jestli v tom opět nebude nějaká čertovina a chyták na zákazníky.
Když se tak dívám kolem sebe, lidé stále více uplatňují výměnný obchod, všude, kde to jen lze. Já tobě opravím střechu, ty mě opravíš auto, já tobě vajíčka, ty mě posekáš zahradu. Né, že by to tak nebylo dosud běžné, ale začínám tomu přicházet čím dál více na chuť.
Odkazy a zdroje:
https://blog.idnes.cz/bergerova/doba-triku-aneb-jak-co-nejvic-obelstit-zakaznika.Bg25030955
https://blog.idnes.cz/bergerova/alergie-na-slevu.Bg23110893
https://blog.idnes.cz/bergerova/cena-nejen-za-anonymitu.Bg23040132
https://blog.idnes.cz/bergerova/bez-nasi-klubove-karticky-si-priplatite.Bg22121076
https://blog.idnes.cz/bergerova/calujte-cesi.Bg22020515
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rakousko-kvuli-klamavym-slevam-retezce-zazalovalo-40535657
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-nase-cena-super-skvele-top-cesi-se-stavaji-obetmi-slev-v-supermarketech-40533922
https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/penny-market-albert-slevy-pokuta-coi.A250517_852657_zlin-zpravy_epfoj
Štěpánka Bergerová
... za deště u kouzelných bylinek
V dnešní turbulentní době je užitečné umět využít přírodní zdroje bez ohledu na možné výpadky farmak ... A pokochání se na zahrádce předčí kochání se v lékárně ;-)
Štěpánka Bergerová
Co nejvíc objemu za co nejméně peněz ... a je jedno, jak to vypadá
Setkávám se s tím čas od času stále, a považuji za velké štěstí vedle něčeho takového nebydlet, k rozmrzelosti stačí kolem chodit ...
Štěpánka Bergerová
Některé věci uděláš jen jednou ...
aneb o činech a situacích, jejichž důsledky nelze vzít zpět, je nemožné je napravit, a v konečném výsledku je to tak svým způsobem dobře.
Štěpánka Bergerová
O jednonohém hodináři a ještě něčem jiném ...
„Ty hodinky už tu byly! Že jo?“ zeptal se mě hodinář ve své v pravdě retro provozovně. „Moc hezký, ty si pamatuju,“ pokračoval.
Štěpánka Bergerová
Doba triků, aneb jak co nejvíc obelstít zákazníka …
Dnes v autorádiu povídali o skrytých formách zdražování v obchodech a já si vzpomněla, jak jsem nedávno v krabici své oblíbené ovesné kaše našla místo čtyř sáčků jen tři.
