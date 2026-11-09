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Artkontakt - linka v krajině

Štěpánka Bergerová VIP
aneb blogery a blogerky mohou líbat i jiné múzy než jen ty literární................................

Potkali jsme se koncem léta mezi dvěma západočeskými zámky abychom společně načerpali inspiraci, naživo si popovídali a vyměnili si zážitky. Z naší skupiny jsme byli čtyři zdejší blogeři, ať už píšící stále, nebo dříve.

Tentoktát jsme splynuli s výtvarně založenými dušemi, nebo těmi, které se o malbu, fotgrafii, instalace a další vizuální umění v jakékoliv podobě zajímají. Společným tématem tvůrčí dílny ARTKONTAKT byla letos „linka v krajině“, ať už jí každý vnímá jakkoliv.

Setkání na konci léta pokračovalo společnou výstavou v říjnu v Karlových Varech (nejen na téma „linka v krajině“, ale i „enfiláda“ a „nekonečno“ – tématy z předchozích ročníků), a tak se chci se svými čtenáři, (kteří mohou hádat kde byly fotografie pořizeny), podělit o pár momentek z okamžiků, které nás potěšily.

Všechny fotografie jsou uveřejněny se souhasem autorů. Snímky pocházejí od: Štěpánky Bergerové, Stanislavy Boudové, Alice Pavlíkové, Ivo Sokola, Roberta Čížka, Scotta Paula, Daniely Šafránkové a Ivo Vašíčka.

Po setmění v parku.
Foto: Ivo Sokol

Iluzivní barokní brána v prostoru.
Foto: Alice Pavlíková

Některé objekty využívají filmaři a občas zapomenou nějakou tu rekvizitu na fasádě.
Foto: Alice Pavlíková

... před alejí
Foto: Alice Pavlíková

Melancholickou alejí nářků ...
Foto. Štěpánka Bergerová

... odpoledne
Foto: Štěpánka Bergerová

... před soumrakem
Foto: Ivo Vašíček

... za tmy
Foto: Štěpánka Bergerová

Foto Štěpánka Bergerová

Foto: Ivo Sokol

... v úkrytu originálů v lapidáriu
Foto: Ivo Sokol

... před půnocí v kostele při hradozámecké noci
Foto: Ivo Sokol

... v tvůrčím zápalu v parku dalšího zámku
Foto: Ivo Vašíček

... jaké by to asi bylo dívat se na zámek z balónu
Foto: Robert Čížek

... před zámkem
Foto: Štěpánka Bergerová

Foto: Scott Paul

Foto: Štěpánka Bergerová

... za zámkem
Foto: Štěpánka Bergerová

... v plné sestavě

... z instalace
Foto: Štěpánka Bergerová a Stanislava Boudová

... z výstavy na loňské téma „enfiláda“
Foto: Štěpánka Bergerová

Foto: Stanislava Boudová

... „nekonečno“ od Štěpánky Bergerové, Stanislavy Boudové a Daniely Šafránkové
Foto: Štěpánka Bergerová

... ze zámeckého parku od Jirky Kožíška

... rozverná trojice od Jirky Kožíška

„linka v krajině“

... z úvodu

... náhled bez lidí

... hezké to bylo.
Děkuji účastníkům i nahlížejícím za návštěvu ...

Autor: Štěpánka Bergerová | pondělí 9.11.2026 17:07 | karma článku: 0 | přečteno: 11x
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Štěpánka Bergerová VIP

  • Počet článků 560
  • Celková karma 17,71
  • Průměrná čtenost 2244x
Autorka nápadů překračujících rámec všedního dne ........ 
Knihy MOUCHA V LIMONÁDĚ a ZÁKLADY ŽENSKÉ ŽÁDOSTIVOSTI si můžete objednat zde: stepanka.bergerova@seznam.cz, 
www.stepankabergerova.cz
Více informací na Facebooku -(https://www.facebook.com/mouchavlimonade)
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