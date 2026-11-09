Artkontakt - linka v krajině
Potkali jsme se koncem léta mezi dvěma západočeskými zámky abychom společně načerpali inspiraci, naživo si popovídali a vyměnili si zážitky. Z naší skupiny jsme byli čtyři zdejší blogeři, ať už píšící stále, nebo dříve.
Tentoktát jsme splynuli s výtvarně založenými dušemi, nebo těmi, které se o malbu, fotgrafii, instalace a další vizuální umění v jakékoliv podobě zajímají. Společným tématem tvůrčí dílny ARTKONTAKT byla letos „linka v krajině“, ať už jí každý vnímá jakkoliv.
Setkání na konci léta pokračovalo společnou výstavou v říjnu v Karlových Varech (nejen na téma „linka v krajině“, ale i „enfiláda“ a „nekonečno“ – tématy z předchozích ročníků), a tak se chci se svými čtenáři, (kteří mohou hádat kde byly fotografie pořizeny), podělit o pár momentek z okamžiků, které nás potěšily.
Všechny fotografie jsou uveřejněny se souhasem autorů. Snímky pocházejí od: Štěpánky Bergerové, Stanislavy Boudové, Alice Pavlíkové, Ivo Sokola, Roberta Čížka, Scotta Paula, Daniely Šafránkové a Ivo Vašíčka.
Některé objekty využívají filmaři a občas zapomenou nějakou tu rekvizitu na fasádě.
Foto: Alice Pavlíková
... před půnocí v kostele při hradozámecké noci
Foto: Ivo Sokol
... z instalace
Foto: Štěpánka Bergerová a Stanislava Boudová
... hezké to bylo.
Děkuji účastníkům i nahlížejícím za návštěvu ...
Štěpánka Bergerová
Ukaž mi ji ještě z druhé strany ...
... aneb taková jedna drobná příhoda ze sběru hub v roce 2030 ......................................
Štěpánka Bergerová
Soudruzi z Polska prý nedělají chyby ...
Aneb když je český spotřebitel považován za neinformovaného tupce a selský rozum se nenosí .........
Štěpánka Bergerová
… od zatmění po „zatmění“
Aneb jak určité jevy u některých lidí bystří, rozjasňují a rozvíjejí radostnou mysl a u jiných ji zatemňují.
Štěpánka Bergerová
… veřejně sdílená klidná místa přestávají být klidnými
Aneb o momentech, když se okouzlující komorní záležitost stane frekventovanou dálnicí s části návštěvníků a instagramových lovců bez „kinderstube“.
Štěpánka Bergerová
... na stopě školního výletu
Rozdíl mezi vnímáním dětskýma a dospělýma očima pochopí člověk v momentě, kdy se po letech ocitne na stejném místě ...
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