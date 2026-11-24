Ztraceno v překladu aneb Co všechno se člověk nedozví
chtěl jen konečně rozumět tomu, o čem se bavíme, když přijedeme do Čech a sejde se celá naše rodina.
Ono se totiž těžko překládá, když jeden ještě nedokončil větu, druhý už na ni reaguje a třetí se řehtá něčemu, co se stalo před třiceti lety. Než bych manželovi vysvětlila, čemu se smějeme, musela bych mu převyprávět půlku historie naší rodiny, a to už se mezitím smějeme něčemu úplně jinému.
Manžel tedy usoudil, že moderní technologie vyřeší i tento problém. To ještě netušil, že budeme muset mluvit pomalu, zřetelně a nejlépe jeden po druhém. Nevím, jestli jste se někdy pokoušeli zavést taková pravidla ve skupině Čechů, kteří se večer sejdou u piva. Já na úspěch moc nesázela, ale proč mu kazit radost z nové hračky?
Ale o tom jsem vlastně mluvit nechtěla.
Když překladač dorazil, manžel z něj byl nadšený. Konečně mi bude rozumět i v mé mateřštině. Mluvila jsem na něj česky, on na mě anglicky a oba jsme sledovali, jak si s tím ta malá krabička poradí. Po tolika letech společného života jsme si najednou povídali přes překladač, přestože jsme se do té doby docela dobře obešli bez něj.
Zpočátku to fungovalo překvapivě dobře, a já musela uznat, že to nebyly vyhozené peníze. Pokračovali jsme tedy v našem dvojjazyčném rozhovuru, až té krabičce asi přeskočilo a z reproduktoru se naprosto klidným hlasem ozvalo:
„To jsem rád, že ta prostitutka je zdravá.“
Dodnes nevím, kde k té prostitutce přišel, ale její dobrý zdravotní stav mě samozřejmě potěšil. Docela by mě zajímalo, kdo ten překladač školil a o čem si s ním povídal.
Od té doby mám trochu obavy, co všechno se manžel při příští návštěvě Čech o naší rodině dozví. Celá léta jsem se mu snažila překládat co nejvěrněji, a teď mě v této funkci má nahradit krabička, která nám během několika minut rozšířila okruh známých o prostitutku.
Možná by nakonec bylo bezpečnější, kdyby se manžel naučil česky, ale ve svém věku se už do toho asi nepustí. Nezbývá mi tedy nic jiného než kontrolovat, co se vlastně dozvídá.
A teď mě tak napadá, nebyl ten překladač náhodou už použitý? Třeba ho někdo vrátil, když zjistil, že ta prostitutka zase tak zdravá nebyla.
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