Zítra. Nákup. Svetr.
Na tom nebylo nic neobvyklého. Nakupovat jezdíme do nedalekého městečka, sotva pět minut od našeho domu. Jenže tentokrát jsem potřebovala zajet o něco dál, do města, kde pracuji. Zapomněla jsem totiž v práci svetr a chtěla jsem zjistit, jestli ho někdo nenašel.
Vyjeli jsme a já se pohodlně usadila. Manžel řídil, já se dívala z okna a všechno probíhalo jako obvykle. Jenže když jsme se blížili ke křižovatce, kde měl odbočit, pokračoval klidně rovně.
„Ale proč nezatáčíš? Vždyť jedeme do města, kde pracuju, a ne nakupovat tady kousek od domu.“
Podíval se na mě překvapeně, jako bych mu právě oznámila, že místo nákupu jedeme na Floridu.
„Počkej, o tom jsi nic neříkala!“
„Ale říkala. Včera jsem ti vysvětlovala, že jsem v práci zapomněla svetr a musíme se tam zastavit.“
Manžel ovšem trval na svém. Nic takového jsem mu prý neřekla a on nemohl tušit, že dneska pojedeme jinam.
Na okamžik jsem zaváhala. Občas se mi totiž stává, že něco plánuju, v duchu si to několikrát zopakuju a pak mám pocit, že jsem o tom mluvila i nahlas. Jenže tentokrát jsem si byla jistá. O tom svetru jsem mu říkala, dokonce jsem mu vysvětlovala, proč se tam musíme zastavit.
„Že ty jsi mě vůbec neposlouchal?“ zeptala jsem se.
Chvíli přemýšlel a pak mě překvapil odpovědí.
„Asi ne. Víš co? Příště si stoupni přímo přede mě, zamávej mi rukou před očima, abych ti věnoval pozornost, a potom mi to řekni jenom třemi větami. Zítra. Nákup. Cesta do práce.“
Chvíli jsem na něj nevěřícně koukala. Nejenže přiznal, že mě neposlouchal, ale ještě mi poradil, jak mám příště postupovat, aby se to neopakovalo.
A než jsem stačila něco namítnout, dodal:
„A ty jsi určitě řekla víc než tři věty.“
Tak jsme konečně našli viníka. Manžel mě sice neposlouchal, ale problém byl v tom, že jsem mluvila příliš dlouho. Kdybych se omezila na tři věty, všechno by bylo v pořádku. Za to, že jsme málem skončili v nesprávném obchodě, jsem tedy vlastně mohla já.
Musela jsem se tomu smát. Po tolika společných letech bych už přece měla vědět, že manžel dokáže sledovat televizi, přemýšlet o svých věcech a občas dokonce přikyvovat, aniž by měl sebemenší tušení, o čem mluvím. Jenže přikyvování jsem dosud považovala za známku toho, že mě poslouchá. Teď už vím, že to tak není vždycky.
Cestou jsem přemýšlela, jak bude naše domlouvání vypadat za pár let. Možná si budu muset pořídit píšťalku, abych na sebe nejdřív upozornila. Nebo mu každý večer napsat na papír, kam druhý den pojedeme a co tam budeme dělat. Jenže ani to není záruka úspěchu. Papír si může přečíst, ale také nemusí. A pokud mu toho napíšu moc, nejspíš se dozvím, že jsem měla použít jenom tři slova.
Nakonec jsem si řekla, že jeho rada možná není tak špatná. Příště si před něj opravdu stoupnu, zamávám mu před očima a oznámím:
„Zítra. Nákup. Svetr.“
Jen doufám, že si z toho nevyvodí, že si jedeme koupit nový.
A tak jsem zase o něco moudřejší. Člověk si myslí, že po tolika letech manželství už toho druhého dobře zná, ale pořád se má co učit. Já jsem se například dozvěděla, že nestačí manželovi něco říct. Nejdřív musím zjistit, jestli mě vůbec poslouchá.
A hlavně si dát pozor, abych nepřekročila povolený počet vět. Protože když mě neposlouchá, je to nakonec stejně moje vina.
Ivana Lance
Televizi nesleduju, ale platím. Pro jistotu.
V Čechách se zase bouří kvůli televizním poplatkům. Tentokrát ovšem ne proto, že by je lidé nechtěli platit, ale naopak.
Ivana Lance
Proč se stát učitelkou
Měla jsem takový hezký nápad, že své sedmnáctileté vnučce trochu pomůžu s výběrem budoucího povolání. Je v předposledním ročníku americké high school, takže jsem žila v blahém pocitu, že máme ještě moře času.
Ivana Lance
Dýško od vnučky
Když jsem byla mladší, říkalo se tomu všimné. Už ten název zněl mile. Člověk dal servírce pár korun navíc, aby dal najevo, že si její práce opravdu všiml.
Ivana Lance
Světlo mezi regály
Stál u pokladny a já o něj jen tak zavadila pohledem. Měl snad nejkrásnější odstín pokožky, jaký jsem kdy viděla. Světle hnědou, jemně zlatavou a zdravou.
Ivana Lance
Řidič, ten tvrdý chleba má.
Možná mi nebudete věřit, protože to zní jako vystřižené z nějaké hollywoodské komedie, ale tahle historka se opravdu stala. Přihodila se začátkem osmdesátých let v Americe manželovu švagrovi.
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