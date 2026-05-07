Toalety v Čechách aneb Národ, který se bojí čůrání zdarma
Pro nikoho není žádným tajemstvím, že žiju v USA. A jedna z věcí, kterou člověk přestane v Americe po čase vůbec vnímat, jsou toalety. Prostě existují. Zadarmo. Funkční. Přístupné. Nikdo z toho nedělá psychologický thriller.
Jedete po dálnici, najednou přijde krize a já řeknu manželovi to své stručné:
„Potřebuju rychle.“
Sjedeme na nejbližší exit a zastavíme prostě tam, kde to zrovna jde. McDonald’s, Wendy’s, Burger King, benzínka, kavárna… je to úplně jedno. Všude mají toalety zdarma. A teď pozor, nemusíte si nic koupit. Nikdo po vás nechce cappuccino za devadesát korun jako vstupné do porcelánového království.
A protože to tak funguje všude, nikdo toho ani nezneužívá. Lidé si prostě odskočí a pokračují dál. Civilizace. Ne utajená operace.
Jenže zvyk je železná košile.
A tak jsem minulý rok vystoupila z tramvaje na plzeňském náměstí a okamžitě mi bylo jasné, že v nejbližší době budu hledat toalety. Zatím nic dramatického.
Tak nejdřív zaběhneme do pojišťovny. Během papírování se moje nenápadné „odskočení“ změnilo v akutní situaci.
Paní za přepážkou se na mě podívala, jako kdybych ji požádala o pětistovku a ledvinu k tomu.
„My tady nemáme veřejné záchodky.“
Ten tón znám. Český zákazník není host. Český zákazník je podezřelý element.
Tak jsem vyletěla z pojišťovny a nechtěla jsem běžet přes celé náměstí na veřejné záchodky, které možná ještě budou zavřené a nebo tam nebude fungovat automat na drobné. Prostě riskovat.
Vpadla jsem do CrossCafé, protože jsme si tam stejně za chvíli chtěli sednout.
„Nejdříve si musíte něco koupit a na účtence máte kód. Jinak vám nikdo WC neotevře.“
Prosím pěkně, kód na záchod.
Máte pocit, že si jdete jen odskočit, ale všichni se tváří, jako byste se chtěla nabourat do nějakého jaderného bunkru.
Měla jsem u sebe kartu, žádné drobné a hlavně, potřebovala jsem rychle. Což je mimochodem přesně ten okamžik, kdy se se mnou každá situace zákonitě změní v sociální drama.
„To chcete, aby vám tady lidi čůrali po chodnících jak ve středověku?!“
Řekla jsem to tehdy trochu barvitěji, ale význam zůstal.
A zatímco personál dál bránil toaletu jako korunovační klenoty, ozvala se jedna dobrá duše, která stála ve frontě za mnou:
„Tady kousek odtud je fitko, já tam pracuju. Skočte si tam.“
Vidíte? I v Čechách ještě přežívají lidé, kteří nezapomněli, že močový měchýř není morální selhání.
Jenže už bylo pozdě. Vzteky jsem koupila manželovi kafe, abych si mohla dojít vyčůrat.
Ano. My starší ženy už tolik nevydržíme. To není rebelie. To je biologie.
A to mi připomnělo ještě jednu historku s mojí maminkou.
Ona nechtěla chodit nakupovat do Billy a nebylo to proto, že by se jí tam nelíbilo. Naopak. Jenže než tam došla, vždycky si dole v obchodním komplexu zašla na záchod, aby pak mohla v klidu nakoupit.
Jenže někdo chytrý rozhodl, že toalety dole lákají bezdomovce. Tak je zrušili a přesunuli až do třetího patra.
Což zní jako maličkost, pokud vám je třicet a máte kolena z titanu.
Ale pro starou paní to znamenalo jediné:
Billa skončila.
A tak chodila raději k Vietnamcům. Byli sice dražší, ale byli blíž. A hlavně, člověk nemusel absolvovat výstup na Sněžku jen kvůli lidské důstojnosti.
Český vztah k toaletám je vůbec fascinující.
Máme pocit, že když někomu umožníme zdarma použít WC, společnost se okamžitě zhroutí pod náporem anarchie, bezdomovců a močové kriminality.
Přitom by úplně stačilo pochopit jednoduchou věc:
Když člověk zoufale hledá záchod, není to nepřítel systému.
Je to prostě člověk, který si potřebuje odskočit.
Ivana Lance
