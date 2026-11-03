Televizi nesleduju, ale platím. Pro jistotu.
Studenti dokonce stávkují za jejich zachování, protože se obávají, že by televize financovaná státem přišla o svou nezávislost. Já si zase říkám, že se za poplatky docela dobře bojuje, když je člověk nemusí platit z vlastní kapsy. Plaťte, rodiče, my vám zatím vybojujeme právo platit dál!
Ke studentům se přidávají i naši přední herci. Ti mají jistě své důvody, ale já bych se jich docela ráda zeptala, kdy naposledy seděli večer doma před Českou televizí a co vlastně sledovali. Představuji si, jak se po náročném představení vrátí z divadla, pohodlně se usadí před obrazovkou a s nadšením sledují televizní program. Možná jim křivdím. Třeba jsou opravdu vášnivými diváky. Jen bych ráda poznala alespoň jednoho, který mi bez nápovědy řekne, co se dnes večer vysílá.
Já se na Českou televizi také nedívám, protože v Americe její běžné vysílání nechytím. Ale platím ji, to zase jo!
Asi před rokem nám totiž přišlo upozornění, že jsme vedeni jako televizní poplatníci pod určitým číslem a že pokud nebudeme platit, začnou nám narůstat dluhy. To mě vyděsilo. Co když na to zapomenu a za pár let z toho budou miliony? Nakonec nám televize zabaví náš byt 1+1, který má dnes hodnotu možná čtyř milionů.
Tak to tedy ne, milá televize! Svůj byt vám nedám!
Bydleli v něm moji rodiče a celá ta čtvrť pro mě znamená mnohem víc než nějaké miliony. Každý rok se tam vracím, abych si odpočinula, prošla se známými ulicemi a podívala se na místa, kde jsme jako děti běhaly, hrály si a vůbec netušily, že jednou budeme platit za televizi, na kterou se ani nepodíváme.
„Půjdou do stávky a prý nebudou vysílat,“ informovala mě kamarádka Eva, která je právě v lázních.
„To je mi úplně jedno. Za mě můžou stávkovat celý rok a už nikdy nevysílat. Klidně se můžou i rozpustit. Tobě by chyběli?“
„Vůbec ne,“ odpověděla Eva. „Já se na ně taky nedívám.“
A tím bychom měly televizní otázku vyřešenou, kdyby se Eva najednou nezarazila.
„Počkej, co ti to tam hraje?“
„Ale to je jen zvuková kulisa. Posloucháme české Country Radio. Hrají tam nejen české písničky, ale i americké country, hlavně ty starší. Manželovi se to moc líbí, protože tam slyší muziku ze svého mládí. A já vlastně taky.“
„Takže ty posloucháš rádio!“ vyhrkla Eva vítězoslavně, jako by mě právě nachytala při daňovém úniku. „A víš, že se platí i za rozhlas?“
„Jen se uklidni, lepá děvo. My si to rádio poctivě platíme. Devětadevadesát centů měsíčně, a dokonce v dolarech! Jestli se na to vztahují ještě nějaké české poplatky, tak tu muziku platím dvakrát.“
A takhle já si tu žiju. Televizi nesleduju, ale platím. Rádio poslouchám, platím ho v dolarech a možná nevědomky i v korunách. A kdybych náhodou na nějakou tu složenku zapomněla, ještě bych mohla přijít o byt, do kterého se jezdím každý rok podívat na místa svého dětství.
Jenom doufám, že se jednou nezačne vybírat poplatek i za vzpomínky. To už bych se opravdu nedoplatila.
Ivana Lance
Proč se stát učitelkou
Měla jsem takový hezký nápad, že své sedmnáctileté vnučce trochu pomůžu s výběrem budoucího povolání. Je v předposledním ročníku americké high school, takže jsem žila v blahém pocitu, že máme ještě moře času.
Ivana Lance
Dýško od vnučky
Když jsem byla mladší, říkalo se tomu všimné. Už ten název zněl mile. Člověk dal servírce pár korun navíc, aby dal najevo, že si její práce opravdu všiml.
Ivana Lance
Světlo mezi regály
Stál u pokladny a já o něj jen tak zavadila pohledem. Měl snad nejkrásnější odstín pokožky, jaký jsem kdy viděla. Světle hnědou, jemně zlatavou a zdravou.
Ivana Lance
Řidič, ten tvrdý chleba má.
Možná mi nebudete věřit, protože to zní jako vystřižené z nějaké hollywoodské komedie, ale tahle historka se opravdu stala. Přihodila se začátkem osmdesátých let v Americe manželovu švagrovi.
Ivana Lance
Kdo pojede na dovolenou?
Volal mi syn. Během několika minut jsme se dostali od Floridy přes psa a kočky až k jednomu nečekanému cestovatelskému kandidátovi.
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