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Televizi nesleduju, ale platím. Pro jistotu.

Ivana Lance
V Čechách se zase bouří kvůli televizním poplatkům. Tentokrát ovšem ne proto, že by je lidé nechtěli platit, ale naopak.

Studenti dokonce stávkují za jejich zachování, protože se obávají, že by televize financovaná státem přišla o svou nezávislost. Já si zase říkám, že se za poplatky docela dobře bojuje, když je člověk nemusí platit z vlastní kapsy. Plaťte, rodiče, my vám zatím vybojujeme právo platit dál!

Ke studentům se přidávají i naši přední herci. Ti mají jistě své důvody, ale já bych se jich docela ráda zeptala, kdy naposledy seděli večer doma před Českou televizí a co vlastně sledovali. Představuji si, jak se po náročném představení vrátí z divadla, pohodlně se usadí před obrazovkou a s nadšením sledují televizní program. Možná jim křivdím. Třeba jsou opravdu vášnivými diváky. Jen bych ráda poznala alespoň jednoho, který mi bez nápovědy řekne, co se dnes večer vysílá.

Já se na Českou televizi také nedívám, protože v Americe její běžné vysílání nechytím. Ale platím ji, to zase jo!

Asi před rokem nám totiž přišlo upozornění, že jsme vedeni jako televizní poplatníci pod určitým číslem a že pokud nebudeme platit, začnou nám narůstat dluhy. To mě vyděsilo. Co když na to zapomenu a za pár let z toho budou miliony? Nakonec nám televize zabaví náš byt 1+1, který má dnes hodnotu možná čtyř milionů.

Tak to tedy ne, milá televize! Svůj byt vám nedám!

Bydleli v něm moji rodiče a celá ta čtvrť pro mě znamená mnohem víc než nějaké miliony. Každý rok se tam vracím, abych si odpočinula, prošla se známými ulicemi a podívala se na místa, kde jsme jako děti běhaly, hrály si a vůbec netušily, že jednou budeme platit za televizi, na kterou se ani nepodíváme.

„Půjdou do stávky a prý nebudou vysílat,“ informovala mě kamarádka Eva, která je právě v lázních.

„To je mi úplně jedno. Za mě můžou stávkovat celý rok a už nikdy nevysílat. Klidně se můžou i rozpustit. Tobě by chyběli?“

„Vůbec ne,“ odpověděla Eva. „Já se na ně taky nedívám.“

A tím bychom měly televizní otázku vyřešenou, kdyby se Eva najednou nezarazila.

„Počkej, co ti to tam hraje?“

„Ale to je jen zvuková kulisa. Posloucháme české Country Radio. Hrají tam nejen české písničky, ale i americké country, hlavně ty starší. Manželovi se to moc líbí, protože tam slyší muziku ze svého mládí. A já vlastně taky.“

„Takže ty posloucháš rádio!“ vyhrkla Eva vítězoslavně, jako by mě právě nachytala při daňovém úniku. „A víš, že se platí i za rozhlas?“

„Jen se uklidni, lepá děvo. My si to rádio poctivě platíme. Devětadevadesát centů měsíčně, a dokonce v dolarech! Jestli se na to vztahují ještě nějaké české poplatky, tak tu muziku platím dvakrát.“

A takhle já si tu žiju. Televizi nesleduju, ale platím. Rádio poslouchám, platím ho v dolarech a možná nevědomky i v korunách. A kdybych náhodou na nějakou tu složenku zapomněla, ještě bych mohla přijít o byt, do kterého se jezdím každý rok podívat na místa svého dětství.

Jenom doufám, že se jednou nezačne vybírat poplatek i za vzpomínky. To už bych se opravdu nedoplatila.

Autor: Ivana Lance | úterý 3.11.2026 13:16 | karma článku: 7,04 | přečteno: 80x
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