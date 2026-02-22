Sedmdesátka v legínách aneb manuál na nesmrtelnost
Přišla nenápadně, ale s takovou samozřejmostí, že nešlo uhnout očima. Perfektní mikádo, tmavé legíny, bílý svetr a vesta, která působila jako promyšlená obrana proti rannímu chladu. Pleť měla čistou a výraz klidný, jako by právě dokončila dopolední procházku, ne vstoupila do pracovního prostředí plného čárových kódů a inventur.
„Chtěla bych u vás pracovat. Tři dny v týdnu. Od pěti stejně nespím, mohla bych doplňovat zboží,“ oznámila věcně.
Ten typ věty, který vás donutí přepnout z autopilota do bdělosti. Vysvětlila jsem jí, že první krok vede přes počítač a online žádost. Přikývla bez zaváhání, jako by šlo o drobnou formalitu, nikoli o digitální překážkovou dráhu.
„Mně je sedmdesát šest,“ dodala mimochodem. „Dopoledne mám volné.“
Sedmdesát šest.
Mozek na chvíli ztichl, protože hledal odpovídající reakci a žádnou nenašel.
„A co děláte odpoledne?“ zeptala jsem se.
„Chodím uklízet. Od jedenácti do půl sedmé. Do školy.“
V hlavě se mi rozvinula scéna dlouhých chodeb, převrácených židlí, kýblů a strojů, které vypadají, že mají vlastní řidičský průkaz. Při pohledu na její štíhlou postavu mi to celé připadalo jako z jiného světa. No, určitě ne z toho mého.
Pak přidala větu, která zazněla bez dramatu, zato s nečekanou vahou:
„Já totiž neberu žádné léky.“
V tu chvíli mi došlo, že stojím před něčím, co se dnes už skoro nevidí. Zatímco my plánujeme odpočinek už od pondělí, ona má ráno pohyb, dopoledne chuť něco dělat a odpoledne další směnu. Žádné dlouhé vysedávání, žádné hloubání nad tím, jestli ji něco nebolí. Jen rytmus, který ji drží v běhu.
Nebyla v tom křeč ani nutnost, spíš tiché rozhodnutí. Jako by práce nebyla zátěž, ale způsob, jak zůstat v dění. Jak se nezastavit jen proto, že se to od určitého věku tak nějak sluší a patří.
Odcházela stejně klidně, jako přišla. Nevěděla jsem, jestli tak moc potřebovala peníze a nebo jen důvod ráno vstát, aby zůstat i ve stáří aktivní..
Možná žádný univerzální návod na dlouhověkost neexistuje. Možná je to jen kombinace pohybu, zvědavosti a neochoty odložit život do vitríny s nápisem ‚už stačí‘. A možná je skutečným tajemstvím to, že místo sledování času prostě dělá věci, které ji baví.
Neříkejte mi, že ji rovnání krabic do regálu a uklízení tříd a tělocvičny baví. Existuje při tom nějaká kreativita?
Někdy vám tohle poznání nepřinese žádná moudrá kniha. Stačí jedna paní v legínách.“
Ivana Lance
U Pana Zajíce se pravda neříká
S Klárou jsme se znovu schovaly do toho pastelového doupěte, které nese hrdý název "U Pana Zajíce". Je to přesně ten typ místa, kde se vzduch tetelí vůní vanilky.
Ivana Lance
Zloději, chodějí
Jenže oni dneska už se ani nemusí obtěžovat chodit. Prostě zavolají. A ještě se tváří, že vás obtěžují jen z čisté lidské solidarity.
Ivana Lance
Halloween skončil, psychopati zůstávají.
Jak poznat útočníka od zákazníka roku? Říká se, že strach má velké oči. Ale v mém případě měl spíš bílou masku z covidové doby... a v kapse tři šroubováky.
Ivana Lance
Máte knihu, na kterou nemůžete zapomenout?
Čtenářky, znáte ten pocit? Máte nějakou knihu, která se vám neustále odvíjí v hlavě? Jako mně teď Luciina volba od Dagmar Berkové.
Ivana Lance
Kočky jsou nejlepší přítel člověka
Já vím, už se mnou nesouhlasíte a říkáte: to je přece pes. O psovi se to už všeobecně ví. Ale ví se totéž o kočkách?
