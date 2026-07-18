Řidič, ten tvrdý chleba má.
A protože měla naprosto neuvěřitelnou pointu, vyprávěla se v jejich rodině dlouhá léta. Pokaždé rozesmála úplně každého.
Představte si nekonečnou americkou dálnici. Rovná jako podle pravítka, mizící někde v horkém oparu na obzoru. Tehdy byl provoz nesrovnatelně menší než dnes. Široko daleko žádné auto, jen obrovský kamion, který si klidně bručel po asfaltu.
Za volantem seděl zkušený řidič kamionu a vedle něj jeho manželka. Občas s ním jezdila na delší cesty jen proto, aby mu dělala společnost. Povídali si, poslouchali country z rádia a společně ukrajovali stovky kilometrů.
Jenže ten den na řidiče padla únava. Horko, monotónní silnice a dlouhé hodiny za volantem udělaly své. Když viděl, že před nimi leží desítky kilometrů dokonale rovné dálnice, dostal nápad.
„Prosím tě,“ obrátil se na manželku, „sedni si na chvíli za volant. Nemusíš nic dělat, jen ho drž rovně. Nikde nikdo není a já si vzadu za plentou na hodinku zdřímnu, jinak mi spadnou oči.“
Jeho žena sice nikdy neřídila nic většího než osobní auto, ale chtěla mu pomoct. Opatrně se za jízdy přesunula na místo řidiče, pevně sevřela obrovský volant a její muž zmizel za závěsem v zadní části kabiny. Během pár minut tvrdě spal.
Asi po hodině se probudil. Kamion pořád jel klidně, motor pravidelně vrněl a všechno vypadalo naprosto normálně. Odtáhl plentu, usmál se na manželku a protáhl si záda.
„Tak to bylo skvělé. Moc jsi mi pomohla. Někde zastav, já si to zase převezmu.“
Manželka k němu pomalu otočila hlavu. Byla bledá jako stěna a oči měla vytřeštěné hrůzou.
Pak úplně vážně pronesla větu, která se u nich doma vyprávěla ještě mnoho let:
„To bych strašně ráda… ale mohl bys mi nejdřív říct, kde je tady vlastně brzda?“
Ivana Lance
Kdo pojede na dovolenou?
Volal mi syn. Během několika minut jsme se dostali od Floridy přes psa a kočky až k jednomu nečekanému cestovatelskému kandidátovi.
Ivana Lance
Západ přijel navštívit Jih
Bylo to takové obyčejné ráno. V obchodě poloprázdno, zákazníků poskrovnu a já si užívala vzácný okamžik, kdy nikdo nehledal ztracené brýle, které měl nasazené na hlavě, ani se mě neptal, proč mu kasa odmítá načíst banány.
Ivana Lance
Mějte se rádi, dokud je čas
„Sara měla dneska k snídani celou pizzu.“ Řekla mi to Ariel a znělo to skoro jako pochvala. Pak se pousmála: „Teď už se hlídat nemusí, viď?“ Až ve mně zatrnulo, jak ta věta byla smutná.
Ivana Lance
Na hrubý pytel americká záplata
Každá práce má něco do sebe, říkám si, když jsem si dneska přečetla jeden blog. Prostitutka Katka, kterou potkala paní Mikešová, se prý ráda válí v posteli. No vidíte. Každý máme talent na něco jiného.
Ivana Lance
Informace jako zbraň hromadného ničení
Všimla jsem si článku o Richardu Chladovi a jeho staré floridské kauze. Prý v tom nehrál roli jen algoritmus hladový po senzaci, ale i český detektiv, který si podal ruku s floridskou policií.
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