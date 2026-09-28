Proč se stát učitelkou
Pak jsem se podívala do kalendáře a spadla mi brada.
Příští rok jde do maturitního ročníku a přihlášky na univerzitu, o které uvažuje si může podat už v říjnu. Výsledek může vědět v listopadu. Takže žádná daleká budoucnost, rozhodnout se musí už letos.
Jako správná babička jsem přispěchala s osvědčenou radou:
„Běž učit.“
„To nikdy,“ tady se smlouvat nedalo. .
Mně to přitom připadalo geniální. A teď nemluvím jen o dvou měsících prázdnin, i když ty bych jako nevýhodu rozhodně neviděla. Zaujala mě moje kamarádka Lisa. Po třiceti letech ve školství odešla do penze. Je jí pětapadesát, bere slušný důchod, má čistou hlavu a před sebou fůru let, kdy ještě není líná se hýbat a ráno nemusí vstávat na budík.
Co víc si přát?
Nezabralo to.
O právech už snila několik let, nevím, kde se v ní ten nápad vzal, ale držel se jí docela dlouho. Až jsem jí ho možná trochu pokazila já. Představa, že se holka bude několik let od rána do noci biflovat paragrafy a soudní případy… No nic. Jen jsem ji na to upozornila.
Potom začala mluvit o psychologii a rozhodovala se mezi ní a právy.
Psychologie byla můj favorit. Ta se mi opravdu líbila. Zvlášť když vnučka nadhodila spojení s kriminologií. Před očima mi hned naskočily všechny ty napínavé detektivky, kde geniální komisařka odhalí pachatele podle barvy tkaniček.
Jenže pak jsem potkala dvě ženy, které něco podobného vystudovaly a u policie práci nenašly. Psychologie nebo kriminologie ještě neznamená, že na člověka policie čeká s otevřenou náručí. Oni si totiž raději vychovají a vycvičí vlastní lidi zevnitř, než aby brali hotové psychology z civilu.
Tak mě zase napadla policiejní akademie nebo armáda. Zazpívala jsem zase stejnou písničku: po odsloužených letech jistá a brzká renta.
Kdo by z takového plánu nejásal?
Moje vnučka.
Když jsem jí s nadšením líčila výhody penze po odsloužených letech, dívala se na mě, jako bych jí v sedmnácti nabízela chodítko. A vlastně se jí nedivím. Třicet let je pro ni nepředstavitelná věčnost.
Zato já už vím, jak ten čas letí. Nejdřív děti, kolotoč v práci, potom vnoučata a člověk se párkrát otočí a najednou lidi kolem něj začínají řešit důchody a klouby. Proto jsem v první řadě řešila plat, jistotu, pojištění a penzi.
Vnučka řešila jediné: co ji proboha bude celou tu dobu bavit.
A pak s tím přišla sama.
Neuroscience.
„Cože?“
Neurověda.
A najednou mi to do sebe zapadlo. Vždyť přesně tyhle věci ji zajímají už roky. Ve škole si s nadšením vybrala předmět Law a také práci s dítětem, kde se učí i dětská psychologie.
Samozřejmě jsem okamžitě sedla k počítači.
A tady mě americký systém docela překvapil. U nás v Česku není cesta k neurovědám po střední škole zdaleka tak přímočará a člověk se k nim často dostává přes příbuzné obory. Tady může vnučka nastoupit rovnou na bakalářské neuroscience. A protože ji vedle mozku zajímá hlavně lidské chování, může si k tomu vybírat i psychologii.
To už se začalo líbit i mně.
A co je nejdůležitější, nevymyslela jsem jí to já. Přišla s tím sama.
Takže jsem své plánování nezabalila, jen jsem pružně přesedlala. Už nehledám tabulky s výslužkami, ale zjišťuji, kolik k té její mozkovědě bude potřebovat pokročilé chemie, biologie a matematiky, a hlavně – jestli se tím dá slušně uživit.
Zkrátka rozdělení rolí zůstává: vnučka se stará o mozek, já o to, co bude jíst.
A s výhodami brzkého důchodu už jí raději dám pokoj.
Zatím.
Ivana Lance
Dýško od vnučky
Když jsem byla mladší, říkalo se tomu všimné. Už ten název zněl mile. Člověk dal servírce pár korun navíc, aby dal najevo, že si její práce opravdu všiml.
Ivana Lance
Světlo mezi regály
Stál u pokladny a já o něj jen tak zavadila pohledem. Měl snad nejkrásnější odstín pokožky, jaký jsem kdy viděla. Světle hnědou, jemně zlatavou a zdravou.
Ivana Lance
Řidič, ten tvrdý chleba má.
Možná mi nebudete věřit, protože to zní jako vystřižené z nějaké hollywoodské komedie, ale tahle historka se opravdu stala. Přihodila se začátkem osmdesátých let v Americe manželovu švagrovi.
Ivana Lance
Kdo pojede na dovolenou?
Volal mi syn. Během několika minut jsme se dostali od Floridy přes psa a kočky až k jednomu nečekanému cestovatelskému kandidátovi.
Ivana Lance
Západ přijel navštívit Jih
Bylo to takové obyčejné ráno. V obchodě poloprázdno, zákazníků poskrovnu a já si užívala vzácný okamžik, kdy nikdo nehledal ztracené brýle, které měl nasazené na hlavě, ani se mě neptal, proč mu kasa odmítá načíst banány.
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