Na hrubý pytel americká záplata
Mě postel nikdy moc nebavila. Já jsem vždycky hlavně ráda, že jsem přežila noc. Ráno vyskočím jako srnka, až někdy sama zapomenu, že mě bolí kolena. Teda než dojdu do kuchyně. Tam si je většinou zase připomenu.
A přes den? Dobrovolně do postele nelezu vůbec. Upřímně, v mém věku už mě tam ani nikdo zvlášť neláká. Pětapadesát mi bylo už před pár lety a člověk musí být realistka. Některé vlaky už odjely.
Tak jsem si řekla, že opravdu každá práce má něco do sebe. Hlavně když člověka baví. A mě ta moje baví pořád. Můžu si s lidmi popovídat. A občas se i pohádat. Což je v americkém obchodě někdy skoro totéž.
Ta sobota začala úplně normálně. Tedy normálně na obchod, kde člověk za směnu potká víc podivínů než psychiatr za týden.
Všimla jsem si jedné mladé ženy, která začala být nervózní pokaždé, když jsem se postavila poblíž. Jenže byla zrovna jediná zákaznice široko daleko, takže nebyl důvod, abych odešla studovat baterky do vedlejší uličky. Zůstala jsem stát tam, kde jsem byla.
„Nemusíš mě pozorovat,“ vyjela po mně.
Ignorovala jsem ji. V mém věku už člověk ví, že ne na každou blbost musí reagovat.
„Nemusíš tady stát?“ rozčilovala se znovu.
Na pokladnu mezitím hodila turmeric. Nezvážený. Rovnou do tašky. Tak jsem k ní ochotně přiskočila, že jí pomůžu. Od toho tam přece jsem, že?
„Nikdo se tě neprosil!“ spustila tak, že ji museli slyšet až u mrazáků.
„Tak to pořádně zvažte,“ odsekla jsem jí. Na hrubý pytel hrubá záplata. Tomu rozumí lidi v každém jazyce, překladač k tomu určitě nepotřebovala.
„Ty tady sleduješ jen nás černý!“
No comment.
Do rasové hádky mě nikdo nedostane. Barva kůže je mi úplně ukradená. Kdyby kradl zelený mužík z rybníka, půjdu po něm úplně stejně. Možná ještě rychleji, protože bych chtěla vědět, odkud se tam vzal.
A protože jsem mlčela, nejspíš si myslela, že mi vzala dech.
„Možná by bylo dobrý vytáhnout tvoje papíry,“ pokračovala vítězoslavně.
Chvíli mi trvalo, že nemyslí noviny ani toaleťák.
A v tu chvíli jsem si na ni vzpomněla. Už před několika měsíci mi tady vyhrožovala, že pracuje pro policii. A já jí tehdy řekla, že je mi policie líto, jestli musí nabírat lidi jako ona.
Což evidentně nezapomněla.
Tentokrát už policii nevytahovala. Jen mi vyhrožovala, že se podívá na moje imigrační dokumenty a chtěla manažera. Že si půjde stěžovat.
Tak jsem ji slušně odkázala směrem, kam se v češtině posílají lidé, když chcete zůstat formálně zdvořilí a zároveň jim popřát dlouhou cestu do pekel. Klidně mohla jít třeba na lampárnu.
Jen jsem jí řekla, že moje dokumenty si může prostudovat, jak je jí libo.
A pro příště už mám připravenou větu:
„Já musím být slušná. Tak vám jen slušně říkám, že vaše dokumenty možná budou zajímavější. A možná na vás upozorním security.“
Schválně jestli pak neproskočí stropem.
A tak jsem si zase jednou uvědomila, že každá práce má opravdu něco do sebe.
Někdo se válí v posteli.
A někdo má vlastní reality show přímo u pokladny.
Ivana Lance
Informace jako zbraň hromadného ničení
Všimla jsem si článku o Richardu Chladovi a jeho staré floridské kauze. Prý v tom nehrál roli jen algoritmus hladový po senzaci, ale i český detektiv, který si podal ruku s floridskou policií.
Ivana Lance
Toalety v Čechách aneb Národ, který se bojí čůrání zdarma
Protože civilizace se nepozná podle počtu postavených mrakodrapů, ale podle toho, jak snadno se člověk v nouzi dostane k umyvadlu.
Ivana Lance
Moje vnučka má práci
A já? Já mám kulturní šok.. Vnučce je šestnáct a půl. To je věk, kdy některé holky řeší, jestli si na vlasy napatlají červenou nebo modrou barvu a se kterým klukem půjdou na rande.
Ivana Lance
Žalovníček v akci
Ne, že bych si nějak zvlášť libovala v žalování. Ale když jde o bezpečnost, klidně budu žalovníček a bez váhání nahlásím každého. Začnu od začátku.
Ivana Lance
Když se zrcadlo i paměť spiknou
Aneb jak jsem svoji ex-kolegyni poslala do důchodu. Říká se, že věk je jen číslo. Problém nastane tehdy, když si ho snažíte tipnout u někoho jiného.
|Další články autora
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy
Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit...
Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále MOL Cupu v pohotovosti
Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a...
Zahajovací koncert jihlavského Mahlerova festivalu nabídl i skladby Wagnera
Dnešní zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava nabídl skladby Gustava Mahlera i...
Trojanovice vybudovaly v Beskydech cyklostezky k přehradě Lubina a na Pindulu
Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady...
- Počet článků 426
- Celková karma 22,17
- Průměrná čtenost 925x
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)