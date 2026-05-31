Mějte se rádi, dokud je čas
Sara se totiž hlídala skoro celý život. Ne že by někdy byla nějak obrovská. Kdo ji znal před lety, ví, že to byla prostě normální ženská. Jenomže ona sama se tak nikdy neviděla.
Pořád nějaká dieta. Pořád dokola seznam zakázaných věcí. Věčný pocit, že by měla být menší, lehčí, hubenější.
Jednou dala na Facebook fotku před a po. Pod ní svítil nápis: Zeptej se mě, jak jsem to dokázala.
Tak jsem se zeptala.
Nabídla mi nějaké zázračné prášky na hubnutí objednané na internetu, a tak jsem s díky odmítla: „Nemůžu si vzít ani obyčejný Coldrex, aby mi nevylétl tlak do stropu. Tohle pro mě fakt nebude.“
Tím to pro mě skončilo. Aspoň jsem si to tehdy myslela.
Až mnohem později jsem se dozvěděla, jak to bylo doopravdy. Nechala si podvázat žaludek. Potom si píchala ty populární injekce na hubnutí, které byly určené pro diabetiky. Dlouhé měsíce. Možná roky. Dělala zkrátka všechno, co se dalo.
A kila opravdu mizela. Jenže pak mizela dál. A dál. A dál.
Před třemi měsíci jí našli agresivní rakovinu žaludku.
Dneska už je doma. Léčba nezabrala, dochází k ní hospicová služba a bolesti tlumí morfiem. A ona má upřímnou radost z toho, že dokázala sníst k snídani celou pizzu.
Celou pizzu.
Když mi to Ariel vyprávěla, nemohla jsem na to přestat myslet.
Kolik let života vlastně promarníme tím, že bojujeme sami se sebou? Kolik ženských se každé ráno podívá do zrcadla a okamžitě najde deset důvodů, proč nejsou dost dobré?
Příliš tlusté. Příliš staré. Příliš vrásčité. Příliš... doplňte si ze své zkušenosti.
A přitom někde sedí ženská, které ještě není padesát a určitě by dala úplně všechno na světě za to, aby mohla řešit jenom blbých pár kilo nadváhy. Za to, aby ji nebolel žaludek. Za to, aby nemusela počítat kapky morfia. Za to, aby měla před sebou ještě aspoň rok života.
Neříkám, že máme od zítřka snídat pizzu. Jen si myslím, že bychom se měli mít rádi o trochu víc.
Ne až zhubneme. Ne až budeme mladší. Ne až budeme stoprocentně dokonalí.
Ale teď.
Protože o zdraví začneme přemýšlet, až když ho ztrácíme.
Tak se mějte rádi, dokud je čas. Takoví, jací jste. Možná jste totiž mnohem krásnější, než si vůbec dokážete připustit.
Ivana Lance
Na hrubý pytel americká záplata
Každá práce má něco do sebe, říkám si, když jsem si dneska přečetla jeden blog. Prostitutka Katka, kterou potkala paní Mikešová, se prý ráda válí v posteli. No vidíte. Každý máme talent na něco jiného.
Ivana Lance
Informace jako zbraň hromadného ničení
Všimla jsem si článku o Richardu Chladovi a jeho staré floridské kauze. Prý v tom nehrál roli jen algoritmus hladový po senzaci, ale i český detektiv, který si podal ruku s floridskou policií.
Ivana Lance
Toalety v Čechách aneb Národ, který se bojí čůrání zdarma
Protože civilizace se nepozná podle počtu postavených mrakodrapů, ale podle toho, jak snadno se člověk v nouzi dostane k umyvadlu.
Ivana Lance
Moje vnučka má práci
A já? Já mám kulturní šok.. Vnučce je šestnáct a půl. To je věk, kdy některé holky řeší, jestli si na vlasy napatlají červenou nebo modrou barvu a se kterým klukem půjdou na rande.
Ivana Lance
Žalovníček v akci
Ne, že bych si nějak zvlášť libovala v žalování. Ale když jde o bezpečnost, klidně budu žalovníček a bez váhání nahlásím každého. Začnu od začátku.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem
Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů
První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice....
VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala
Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a...
Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže
Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom,...
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA -HOLEŠOVICE
Výstava Legendy na pražském Výstavišti.
Pronájem bytu 2+1 Lipová, Jihlava
Lípová, Jihlava - Horní Kosov
16 000 Kč/měsíc
- Počet článků 427
- Celková karma 25,35
- Průměrná čtenost 924x
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)