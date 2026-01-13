Máte knihu, na kterou nemůžete zapomenout?
Není to kniha, kterou dočtete, vrátíte ji do police a jdete si po svém. Není to ten typ čtení, po kterém si v klidu jdete udělat čaj. Spíš ji zavřete, zůstanete chvíli sedět a koukáte do zdi. Zjistíte, že vám nějak překáží v hlavě. A nejde odložit.
Žádné tanečky kolem horké kaše. Čte se rychle, skoro nenápadně. Autorka netlačí na emoce, nic vám nevysvětluje. Jenže pod tím vším jsou věci, které nejsou lehké. Chlad. Ticho. Věci, které se v rodinách často neříkají, ale stejně tam jsou a člověk si je nese s sebou dál.
Je to příběh matky a dcery. O vztahu, kde se city moc neřešily, ale přesto měly velký vliv. Předávaly se dál bez návodu a bez šance před tím vším utéct. O dětství, které sice skončilo v kalendáři, ale ve skutečnosti se vrací pořád dokola, jen pokaždé v jiném balení. A o tom, jak těžké je uvědomit si, že na to, na co jsme zvyklí, nemusí být v pořádku.
Některé postavy vás budou vyloženě štvát. Budou vás rozčilovat a nebudete jim chtít rozumět. Já jsem jim místy ani rozumět nechtěla. Ne proto, že by byli špatně napsaní, ale proto, že takoví lidé prostě jsou. Ne každý je milý. Ne každý se snaží. Někteří jsou odtažití, ztuhlí a berou chlad jako normální stav. A nijak se s tím nemažou.
A někde během čtení mi došlo, že už to dávno není jen jejich příběh. Že se mi do hlavy začínají cpát otázky, které jsem si původně klást nechtěla. Takové ty, co si člověk raději nechává na jindy. Nebo na nikdy.
Jak moc nás vlastně ovlivní věci, o kterých jsme sami nerozhodovali?
A kdy se z „tak to prostě bylo“ stane „takhle to už nechci“?
Luciina volba není čtení pro lehký večer s dekou a očekáváním, že si zlepšíte náladu. Spíš pro chvíli, kdy máte odvahu podívat se na věci bez růžového filtru a smířit se s tím, že ne všechno se dá v životě hezky vyřešit.
Není příjemná. Není lehká. Nutí vás připustit, že některé věci nikdy v pořádku nebyly. A že se s tím člověk musí nějak srovnat.
Máte to taky tak? Která kniha naposledy nedala spát vám?
Ivana Lance
Kočky jsou nejlepší přítel člověka
Já vím, už se mnou nesouhlasíte a říkáte: to je přece pes. O psovi se to už všeobecně ví. Ale ví se totéž o kočkách?
Ivana Lance
Když se vdovec utrhne
Přivezla jsem si ho domů sama. V kufříku. Byl to krátký let s pravdou navrch. O tu jsem ale fakt nestála.
Ivana Lance
Píšu román, aneb není nad to mít dobrou kamarádku
Román pro ženy. Ano, pořád ještě. A pořád mě to baví. A jestli to ženy budou číst? Tak po posledním telefonátu s kamarádkou z Floridy si tím nejsem uplně jistá.
Ivana Lance
Kdo byl Laken Riley
Tento návrh zákona je pojmenovaný po zabité studentce, která studovala zdravotnictkou školu v Georgii: Laken Riley.
Ivana Lance
Jak jsme se s manželem „opili“
Ale ne na Silvestra. Už jsem to prostě nemohla vydržet. Asi dva týdny před koncem roku jsem se rozhoda, že oslava začíná.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Hasiči na Českolipsku vyjížděli k požáru stodoly v Zákupech, zásah ztížil mráz
Hasiči v Libereckém kraji dnes zasahovali u druhého požáru stodoly za 24 hodin. Dopoledne hořela...
Při požáru autodílny ve Vimperku zemřel pětasedmdesátiletý muž
Při požáru autodílny v dřevopodniku ve Vimperku na Prachaticku dnes zemřel pětasedmdesátiletý muž....
Na silnici I/6 u Bochova havarovalo pět aut, jsou i zranění, ale projet se dá
Na silnici I/6 u Bochova na Karlovarsku havarovalo vpodvečer pět osobních aut. Při nehodě se tři...
Policisté loni ve středočeské části Brd uložili méně pokut
Policisté loni ve středočeské části Brd uložili méně pokut. Případů neoprávněného parkování bylo...
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč
- Počet článků 416
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 929x
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)