Kočky jsou nejlepší přítel člověka
Málokdo si uvědomuje, že i kočka vás hlídá. Sice neštěká, aby vás varovala před zloději, ani nezmňouká, abyste si všimli, že někdo jde kolem. A tak si možná myslíte, že jí na vás nezáleží. Že si žije vlastním světem.
Ale opak je pravdou.
Vy jste jejím světem.
Kočka vás střeží neustále. Ve dne i v noci. Jen to dává najevo jinak, svým předením, svou přítomností, tím, že si lehne blízko vás. A pokud jste nemocní, snaží se vaši bolest vzít na sebe. Tiše. Bez velkých gest. Tak, jak to umí jen ona.
Když manželovi zjistili nádor ve střevech a čekala ho operace, Ginger od něj skoro neodcházel. Každou noc spal vedle manžela, přitisknutý k jeho břichu. Sedával u postele. Operace dopadla dobře. Život šel dál a Ginger svůj zvyk nezměnil, stále si chodil lehnout do postele k manželovu břichu. Tak začínala jeho noc.
A letos rentgen ukázal, že Ginger má nádor ve střevech také. Obrovský. Nedalo se už nic dělat. Zjistili jsme to až tehdy, když z ničeho nic přestal jíst. Ano, kočky dokážou skrývat svou bolest.
A pak tu bylo jeho srdce. Nikdy s ním neměl žádné potíže. Až do chvíle, kdy manžel před několika měsíci zkolaboval. Ginger u něj tehdy seděl. Nehnul se. Hlídal ho.
O měsíc později Gingerovi začalo selhávat srdce a s kombinací s obrovským nádorem v bříšku, byla situace neřešitelná.
Nevím, jestli si kočky dokážou „brát“ nemoci na sebe. Nevím, jak to funguje. Vím jen to, co jsem viděla a zažila. A to mi nikdo nevezme.
Kočky nemluví.
Ale hlídají.
A vy, kdo máte doma kočku – hlídá vás taky?
Náš Ginger zemřel 17.11.2025.
Ivana Lance
Když se vdovec utrhne
Přivezla jsem si ho domů sama. V kufříku. Byl to krátký let s pravdou navrch. O tu jsem ale fakt nestála.
Ivana Lance
Píšu román, aneb není nad to mít dobrou kamarádku
Román pro ženy. Ano, pořád ještě. A pořád mě to baví. A jestli to ženy budou číst? Tak po posledním telefonátu s kamarádkou z Floridy si tím nejsem uplně jistá.
Ivana Lance
Kdo byl Laken Riley
Tento návrh zákona je pojmenovaný po zabité studentce, která studovala zdravotnictkou školu v Georgii: Laken Riley.
Ivana Lance
Jak jsme se s manželem „opili"
Ale ne na Silvestra. Už jsem to prostě nemohla vydržet. Asi dva týdny před koncem roku jsem se rozhoda, že oslava začíná.
Ivana Lance
Doba předvánoční
Předvánoční čas má opravdu dvě tváře. Jedna je uspěchaná, nervozní, plná front a prázdných peněženek. A ta druhá je sice vzácná, ale přesto se občas vynoří.
