Kočky jsou nejlepší přítel člověka

Já vím, už se mnou nesouhlasíte a říkáte: to je přece pes. O psovi se to už všeobecně ví. Ale ví se totéž o kočkách?

Málokdo si uvědomuje, že i kočka vás hlídá. Sice neštěká, aby vás varovala před zloději, ani nezmňouká, abyste si všimli, že někdo jde kolem. A tak si možná myslíte, že jí na vás nezáleží. Že si žije vlastním světem.

Ale opak je pravdou.

Vy jste jejím světem.

Kočka vás střeží neustále. Ve dne i v noci. Jen to dává najevo jinak, svým předením, svou přítomností, tím, že si lehne blízko vás. A pokud jste nemocní, snaží se vaši bolest vzít na sebe. Tiše. Bez velkých gest. Tak, jak to umí jen ona.

Když manželovi zjistili nádor ve střevech a čekala ho operace, Ginger od něj skoro neodcházel. Každou noc spal vedle manžela, přitisknutý k jeho břichu. Sedával u postele. Operace dopadla dobře. Život šel dál a Ginger svůj zvyk nezměnil, stále si chodil lehnout do postele k manželovu břichu. Tak začínala jeho noc.

A letos rentgen ukázal, že Ginger má nádor ve střevech také. Obrovský. Nedalo se už nic dělat. Zjistili jsme to až tehdy, když z ničeho nic přestal jíst. Ano, kočky dokážou skrývat svou bolest.

A pak tu bylo jeho srdce. Nikdy s ním neměl žádné potíže. Až do chvíle, kdy manžel před několika měsíci zkolaboval. Ginger u něj tehdy seděl. Nehnul se. Hlídal ho.
O měsíc později Gingerovi začalo selhávat srdce a s kombinací s obrovským nádorem v bříšku, byla situace neřešitelná.

Nevím, jestli si kočky dokážou „brát“ nemoci na sebe. Nevím, jak to funguje. Vím jen to, co jsem viděla a zažila. A to mi nikdo nevezme.

Kočky nemluví.

Ale hlídají.

A vy, kdo máte doma kočku – hlídá vás taky?


Náš Ginger zemřel 17.11.2025.

Autor: Ivana Lance | středa 7.1.2026 13:05

Ivana Lance

  • Počet článků 415
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 930x
Listen to the wind,

IT TALKS.

Listen to the silence,

IT SPEAKS.

Listen to your heart,

IT KNOWS.

(Native American Proverb)

 

