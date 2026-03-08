Když se zrcadlo i paměť spiknou
V našem obchodě je taková fluktuace lidí, že si člověk nemůže pamatovat každou tvář. Ale tuhle bývalou kolegyni jsem si pamatovala. Po pár letech se u nás objevila jako zákaznice, a tak jsem k ní s upřímným zájmem vyrazila.
„Ahoj! Jak se máš? Už jsi taky v důchodu?“ zeptala jsem se zvědavě.
Dívala se na mě dost udiveně, ale ani to mě nezabrzdilo. „Já už jsem v důchodu a pořád pracuju. Jsme asi stejně staré, ne?“ tipla jsem si sebevědomě.
„Mně je přes padesát a do důchodu mám ještě deset let,“ zamračila se na mě. V tu chvíli jsem byla docela ráda, že mi za to zneuctění jejího mládí jednu nevrazila.
Erika a její „maminka“
Včera jsme byli na svatbě manželovy vnučky. Hrozně to letí, pamatuju si ji jako malou holku, která jezdila na různé taneční soutěže. Ona a její mladší sestra tak procestovaly Ameriku. A najednou je z ní nevěsta! Moc jí to slušelo, i ségře, která jí šla za družičku.
Byla to nádherná svatba, přesně tak, jak to v Americe chodí. Seděly jsme venku u rybníka a bylo opravdu nádherně. Sluníčko svítilo, bylo asi 27 stupňů a všichni jsme byli v letních šatech. Oddával je manželův vnuk, který si neodpustil několik vtipných poznámek ke své sestře.
Svatba byla plná legrace a překvapení, ale i tam nás s Devon, manželovou neteří, dostihlo téma věku. Když jsem jí líčila svůj trapas z obchodu, jen jí zajiskřilo v očích.
„To znám,“ smála se. „Já jsem ze školy už přes dvacet let a nedávno jsem potkala mámu svojí spolužačky Eriky. Mávala na mě tak nadšeně, že jsem si říkala, jakou má radost, že mě vidí. Tak jsem k ní šla a pozdravila ji.“
Paní se na ni podívala a povídá: „Ty mě asi nepoznáváš, viď?“
„Ale jo, poznávám,“ usmála se Devon. „Vy jste Eriky maminka.“
Žena chvíli mlčela a pak řekla: „Ale ne. Já jsem Erika.“
Zkrátka, někdy si člověk myslí, jak má skvělý odhad, a přitom střílí úplně vedle. Ale i takové trapasy, kdy by se člověk nejraději neviděl, k životu patří. A aspoň bylo o čem mluvit u svatebního stolu.
Ivana Lance
Sedmdesátka v legínách aneb manuál na nesmrtelnost
Tento týden jsem potkala ženu, která mi názorně předvedla, že kalendář je pro někoho jen orientační pomůcka, podobně jako návod k použití u spotřebičů. Existuje, ale není nutné ho brát příliš vážně.
U Pana Zajíce se pravda neříká
S Klárou jsme se znovu schovaly do toho pastelového doupěte, které nese hrdý název “U Pana Zajíce”. Je to přesně ten typ místa, kde se vzduch tetelí vůní vanilky.
Zloději, chodějí
Jenže oni dneska už se ani nemusí obtěžovat chodit. Prostě zavolají. A ještě se tváří, že vás obtěžují jen z čisté lidské solidarity.
Halloween skončil, psychopati zůstávají.
Jak poznat útočníka od zákazníka roku? Říká se, že strach má velké oči. Ale v mém případě měl spíš bílou masku z covidové doby... a v kapse tři šroubováky.
Máte knihu, na kterou nemůžete zapomenout?
Čtenářky, znáte ten pocit? Máte nějakou knihu, která se vám neustále odvíjí v hlavě? Jako mně teď Luciina volba od Dagmar Berkové.
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)