Kdo pojede na dovolenou?
Volal mi syn.
Já vím, takhle jsem kdysi začínala nejeden blog. Jenže ten dnešní bude velice krátký.
„Mami, nechcete s námi jet na dovolenou?“
„My ještě nevíme, jestli letos poletíme do Čech a kam chcete jet?“ „Chceme na Floridu, tak jsem si říkal, že byste jeli taky.“
„A jak bychom mohli jet? Musíme vám přece hlídat psa.“
„Toho vezmeme s sebou.“
Ani mě nepřekvapilo, že na psa myslel dřív než na vlastní rodiče.
„A co kočky?“ zkusila jsem to.
„Jo vlastně... My ještě máme kočky, viď? Tak to s námi jet nemůžete,“ uznal.
Chvíli bylo v telefonu ticho.
„A nechtěla bys dovolit, aby s námi jela tvoje kreditka? Aspoň by se někdo z vaší rodiny letos dostal k moři.“
„Moje kreditka je nejradši doma.“
„Vždyť ses jí ani nezeptala. Vezmu ji na pláž a pošlu ti fotku, jak leží v písku.“
„Miláčku, jedině když jí koupíš plavky.“
„To nebude problém. Na to mám přece tvoji kreditku.“
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