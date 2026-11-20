Je lepší být za hysterku než mít infarkt
Doma jsem si vzala Lexaurin a tlak konečně klesl. Výborně, pomyslela jsem si, už to mám pod kontrolou. Jenže druhý den ráno byl zase nahoře, snad mi pomůže další den odpočinku. Nepomohl.
V pondělí jsem tedy vyrazila na kardiologii. Pan doktor mě vyslechl, doporučil mi, abych si zašla pro léky na zklidnění, a zvýšil mi dávku betablokátoru Metoprolol, který užívám už pěknou řádku let kvůli tachykardii.
Léky na zklidnění? Takže jsem vlastně blázen. Dobrá, hlavně když mi to pomůže.
Podle jeho pokynů jsem si večer vzala další dávku Metoprololu a šla spát s nadějí, že se ráno probudím jako nový člověk. Probudila jsem se s vysokým tlakem.
Vzala jsem si ranní léky a čekala, až začnou účinkovat. Jenže místo aby tlak klesal, vyšplhal se přes dvě stě na sto třináct. A aby toho nebylo málo, přidala se tachykardie. Srdce zřejmě usoudilo, že když už se něco děje, nemělo by u toho chybět.
Kardiolog mi pro podobné případy předepsal ještě Clonidine, lék, který mám užít pouze při prudkém zvýšení tlaku. Tak jsem si ho vzala.
Nic.
Tlak se ani nehnul.
Přidala jsem půlku léku na zklidnění. Když už jsem podle všeho blázen, tak ať z toho mám alespoň nějaký užitek.
Neměla jsem.
V půl osmé ráno jsme vyrazili do nemocnice. Vezla nás snacha, především jako psychická podpora, protože já už byla na pokraji zhroucení a manžel k tomu neměl daleko. Několik dní jsme totiž žili na houpačce. Tlak nahoru, tlak dolů, naděje, zklamání a zase nanovo. Jenže z téhle houpačky se nedalo vystoupit.
Na pohotovosti se okamžitě rozběhl známý kolotoč. Odběry krve, rentgen, vyšetření, monitorování. Já jsem se mezitím pohodlně uložila na jednu z nejdražších postelí v Americe.
Když už jsem tam byla, rozhodla jsem se alespoň trochu odpočinout. Až mi přijde účet, nejspíš mě tam budou muset odvézt znovu.
A právě v tu chvíli začaly všechny ty léky, které jsem do sebe během rána nacpala, konečně účinkovat.
Tlak klesal.
Samozřejmě. Doma si dělal, co chtěl, ale jakmile jsem se dostala do nemocnice, rozhodl se předvést jako vzorný pacient.
Vyšetření naštěstí neprokázala infarkt a ani opakované krevní testy neukázaly známky poškození srdečního svalu. To byla ta nejlepší zpráva celého dne.
Kardioložka na pohotovosti se dozvěděla, že mám svého kardiologa, a oznámila mi, že se s ním spojí, aby společně rozhodli, co dál.
Nevím, jestli se spolu skutečně spojili, ale pan doktor se osobně neobjevil. Možná už také usoudil, že jsem spíš případ pro psychiatra.
Místo něj přišla kardioložka z jeho týmu, kterou jsem ještě nikdy neviděla. Energická žena, které bych hádala tak pětačtyřicet. Měla v sobě tolik života, že by jí člověk mohl závidět. Já v té chvíli neměla energii ani na to, abych se pořádně posadila.
„Víte,“ začala, „někdy je lepší vzít méně léků, lehnout si a pokusit se relaxovat. Já vím, že to není jednoduché. Můj syn má také vysoký tlak a říkám mu totéž.“
Aha. Takže paní doktorka bude asi o něco starší, než jsem odhadovala.
„Někdy je opravdu lepší nebrat hned další prášky,“ pokračovala. „Vím, že to ode mě jako od kardiologa zní zvláštně, ale odpočinek je strašně důležitý.“
To se hezky poslouchá. Zvlášť když člověku tlak právě překročil dvě stě a srdce se pokoušelo opustit hrudník bez předchozího upozornění.
Jenže paní doktorka měla ještě jeden návrh.
„Vy máte hodně kolísavý tlak. Co kdybychom zkusily změnit léky?“
Co já na to?
Já už hlavně nechtěla další jízdu na horské dráze. Pokud mi někdo nabídne vystoupení, ráda přijmu.
„Můžeme změnit lék na tlak, nebo betablokátor,“ vysvětlovala. „Já bych začala tím betablokátorem. Co vy na to?“
Metoprolol jsem užívala tolik let, že už jsme spolu mohli slavit nějaké významné výročí. Byl to starý známý, spolehlivý společník v boji proti tachykardii. Jenže poslední dobou naše soužití příliš nefungovalo.
Paní doktorka mi vysvětlila, že existují i jiné betablokátory, které působí trochu odlišně a některé mohou výrazněji pomáhat se snižováním krevního tlaku.
Nakonec jsme se dohodly, že Metoprolol vyměníme za Nebivolol.
A začalo další dobrodružství.
První ráno s novým lékem mi bylo mizerně. Moje tělo zřejmě zjistilo, že mu někdo bez předchozího projednání vyměnil dlouholetého zaměstnance.
Kde je Metoprolol? Co je tohle za nováčka? A kdo mu dovolil převzít službu?
Tlak se zase začal šplhat nahoru a srdce se pokusilo o další útěk. Už jsem si říkala, že jsme si moc nepomohli.
Jenže potom se něco změnilo.
Tlak začal klesat. A klesal dál.
Najednou jsem měla hodnoty, které jsem už dlouho neviděla. A co bylo ještě zajímavější, druhý den ráno jsem vstala s přijatelným tlakem. Žádný ranní výstřel do závratných výšin. Žádná panika při pohledu na tlakoměr.
Jako by nový lék dokázal udržet pořádek i přes noc.
Samozřejmě je ještě brzy na oslavy. S novými léky člověk nikdy neví a já už jsem se naučila příliš nevěřit prvním dobrým zprávám.
Ale dnes je druhý den a zatím se držím.
Byli jsme nakupovat. Pohoda.
Schody vycházím několikrát denně. Pohoda.
A to už je v mém současném životě skoro důvod otevřít šampaňské. Kdybych si ovšem byla jistá, že mi po něm zase nevyskočí tlak.
Skutečná zkouška přijde, až se vrátím do práce. Tam totiž moje srdce i tlak občas předvádějí výkony, o které je nikdo nežádal.
Tak mi držte palce, ať to vydrží.
A jestli jsem si z toho všeho něco odnesla?
Že je lepší být v nemocnici za hysterku, která zbytečně plaší, než zůstat doma s infarktem.
A také že v Americe si člověk může jít do nemocnice odpočinout. Jen musí počítat s tím, že až přijde účet, bude možná potřebovat další prášek na tlak.
Ivana Lance
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