Informace jako zbraň hromadného ničení

Všimla jsem si článku o Richardu Chladovi a jeho staré floridské kauze. Prý v tom nehrál roli jen algoritmus hladový po senzaci, ale i český detektiv, který si podal ruku s floridskou policií.

Takže žádná náhoda, ale poctivý lov materiálu.

Ve výsledku je úplně jedno, kdo ty papíry vytáhl. Jestli zvědavý internet nebo člověk s odznakem v minulosti. Výsledek je pořád stejný a stejně nepříjemný. Máme policejní záznamy, tedy papíry, které v normálním světě znamenají jen to, že se něco začalo prověřovat. Nic víc.

Jenže jakmile se podobné informace vyvalí do médií, začnou fungovat jako zbraň. A veřejnost miluje jednoduché příběhy. Policie někoho řešila? Tak je přece automaticky vinný. Hotovo. Další případ uzavřen od gauče, ideálně s telefonem v ruce a pivem vedle sebe.

Jak dlouho žiju v Americe, pochopila jsem jednu věc. Tady se někdy policie volá rychleji než instalatér. Stačí partnerská válka, uražené ego a trocha hysterického talentu. A než člověk dořekne větu „to není tak, jak to vypadá“, už stojí opřený o policejní auto.

Ne, netvrdím, že domácí násilí neexistuje. Jen tvrdím, že z policejního záznamu se dnes až moc často dělá hotový rozsudek.

A Richard Chlad nebyl odsouzen. Soud se nekonal, důkazy vyšuměly a i druhá strana později část svých tvrzení zpochybnila. To nejsou dojmy. To jsou informace, které si člověk dohledá rychleji než recept na kuře na paprice.

Jenže koho dnes zajímá konec příběhu. Hlavní je první exploze. Titulek, šok, sdílení, komentáře plné morálního nadšení. A když se pak ukáže, že realita byla podstatně méně filmová, nastane ticho. Žádné omluvy, žádné velké očištění jména. Jen internet, který si pamatuje hlavně skandál.

Neznám Richarda Chlada osobně a netuším, co se odehrálo mezi čtyřmi stěnami. Ale právě proto mě děsí ta lehkost, s jakou dnes lidé rozdávají rozsudky. Na veřejnou popravu už totiž nepotřebujete soud. Stačí únik informací a pár hladových titulků.

A člověk pak zjistí zvláštní věc. Že očistit vlastní jméno bývá mnohem těžší než ho zničit.

Autor: Ivana Lance | pondělí 11.5.2026 17:45 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Ivana Lance

Toalety v Čechách aneb Národ, který se bojí čůrání zdarma

Protože civilizace se nepozná podle počtu postavených mrakodrapů, ale podle toho, jak snadno se člověk v nouzi dostane k umyvadlu.

7.5.2026 v 14:08 | Karma: 40,52 | Přečteno: 2335x

Ivana Lance

Moje vnučka má práci

A já? Já mám kulturní šok.. Vnučce je šestnáct a půl. To je věk, kdy některé holky řeší, jestli si na vlasy napatlají červenou nebo modrou barvu a se kterým klukem půjdou na rande.

28.4.2026 v 0:51 | Karma: 27,20 | Přečteno: 1108x | Diskuse | Ona

Ivana Lance

Žalovníček v akci

Ne, že bych si nějak zvlášť libovala v žalování. Ale když jde o bezpečnost, klidně budu žalovníček a bez váhání nahlásím každého. Začnu od začátku.

13.4.2026 v 11:54 | Karma: 21,76 | Přečteno: 522x | Diskuse | Ona

Ivana Lance

Když se zrcadlo i paměť spiknou

Aneb jak jsem svoji ex-kolegyni poslala do důchodu. Říká se, že věk je jen číslo. Problém nastane tehdy, když si ho snažíte tipnout u někoho jiného.

8.3.2026 v 22:48 | Karma: 19,47 | Přečteno: 296x | Diskuse | Ona

Ivana Lance

Sedmdesátka v legínách aneb manuál na nesmrtelnost

Tento týden jsem potkala ženu, která mi názorně předvedla, že kalendář je pro někoho jen orientační pomůcka, podobně jako návod k použití u spotřebičů. Existuje, ale není nutné ho brát příliš vážně.

22.2.2026 v 15:31 | Karma: 21,90 | Přečteno: 506x | Diskuse | Ona
Ivana Lance

  • Počet článků 424
  • Celková karma 26,17
  • Průměrná čtenost 928x
Listen to the wind,

IT TALKS.

Listen to the silence,

IT SPEAKS.

Listen to your heart,

IT KNOWS.

(Native American Proverb)

 

