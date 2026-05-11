Informace jako zbraň hromadného ničení
Takže žádná náhoda, ale poctivý lov materiálu.
Ve výsledku je úplně jedno, kdo ty papíry vytáhl. Jestli zvědavý internet nebo člověk s odznakem v minulosti. Výsledek je pořád stejný a stejně nepříjemný. Máme policejní záznamy, tedy papíry, které v normálním světě znamenají jen to, že se něco začalo prověřovat. Nic víc.
Jenže jakmile se podobné informace vyvalí do médií, začnou fungovat jako zbraň. A veřejnost miluje jednoduché příběhy. Policie někoho řešila? Tak je přece automaticky vinný. Hotovo. Další případ uzavřen od gauče, ideálně s telefonem v ruce a pivem vedle sebe.
Jak dlouho žiju v Americe, pochopila jsem jednu věc. Tady se někdy policie volá rychleji než instalatér. Stačí partnerská válka, uražené ego a trocha hysterického talentu. A než člověk dořekne větu „to není tak, jak to vypadá“, už stojí opřený o policejní auto.
Ne, netvrdím, že domácí násilí neexistuje. Jen tvrdím, že z policejního záznamu se dnes až moc často dělá hotový rozsudek.
A Richard Chlad nebyl odsouzen. Soud se nekonal, důkazy vyšuměly a i druhá strana později část svých tvrzení zpochybnila. To nejsou dojmy. To jsou informace, které si člověk dohledá rychleji než recept na kuře na paprice.
Jenže koho dnes zajímá konec příběhu. Hlavní je první exploze. Titulek, šok, sdílení, komentáře plné morálního nadšení. A když se pak ukáže, že realita byla podstatně méně filmová, nastane ticho. Žádné omluvy, žádné velké očištění jména. Jen internet, který si pamatuje hlavně skandál.
Neznám Richarda Chlada osobně a netuším, co se odehrálo mezi čtyřmi stěnami. Ale právě proto mě děsí ta lehkost, s jakou dnes lidé rozdávají rozsudky. Na veřejnou popravu už totiž nepotřebujete soud. Stačí únik informací a pár hladových titulků.
A člověk pak zjistí zvláštní věc. Že očistit vlastní jméno bývá mnohem těžší než ho zničit.
Ivana Lance
Toalety v Čechách aneb Národ, který se bojí čůrání zdarma
Protože civilizace se nepozná podle počtu postavených mrakodrapů, ale podle toho, jak snadno se člověk v nouzi dostane k umyvadlu.
Ivana Lance
Moje vnučka má práci
A já? Já mám kulturní šok.. Vnučce je šestnáct a půl. To je věk, kdy některé holky řeší, jestli si na vlasy napatlají červenou nebo modrou barvu a se kterým klukem půjdou na rande.
Ivana Lance
Žalovníček v akci
Ne, že bych si nějak zvlášť libovala v žalování. Ale když jde o bezpečnost, klidně budu žalovníček a bez váhání nahlásím každého. Začnu od začátku.
Ivana Lance
Když se zrcadlo i paměť spiknou
Aneb jak jsem svoji ex-kolegyni poslala do důchodu. Říká se, že věk je jen číslo. Problém nastane tehdy, když si ho snažíte tipnout u někoho jiného.
Ivana Lance
Sedmdesátka v legínách aneb manuál na nesmrtelnost
Tento týden jsem potkala ženu, která mi názorně předvedla, že kalendář je pro někoho jen orientační pomůcka, podobně jako návod k použití u spotřebičů. Existuje, ale není nutné ho brát příliš vážně.
|Další články autora
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou
Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...
O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče
Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi
Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...
Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata
Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito...
Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení
Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...
Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení
Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele...
Počty porodů v Pardubickém kraji se snižují, nejméně jich bylo ve Svitavách
Počty porodů v nemocnicích v Pardubickém kraji se stále snižují. Příčinou je demografický vývoj i...
- Počet článků 424
- Celková karma 26,17
- Průměrná čtenost 928x
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)