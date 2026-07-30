Dýško od vnučky
Nebyla to povinnost ani společenská zkouška. Když jste si s obsluhou nesedli, prostě jste bez výčitek a s drobnými v kapse odešli.
Amerika to vzala poněkud velkoryseji. Tady mám někdy pocit, že dýško očekává každý, kdo kolem vás jen projde. Koupíte si kafe, otočí se k vám platební terminál a bezelstně nabídne: dvacet, pětadvacet, nebo třicet procent? Člověk skoro čeká, že jednou bude chtít dýško i samoobslužná pokladna.
Jenže jsou místa, kde mi dýško dává smysl, a právě tento týden jsem si uvědomila, že moje skoro sedmnáctiletá vnučka už dávno není dítě.
Byli jsme s ní na obědě v čínské restauraci formou bufetu. To je ten typ restaurace, kde si všechno nandáváte sami. Obsluha vás usadí, přinese pití, průběžně dolévá sklenici a odnáší použité talíře. Žádné složité obíhání stolů s tácem nad hlavou.
Když jsme dojedli, přinesla servírka účet schovaný v malých černých deskách. Celkem něco přes třiatřicet dolarů.
Manžel prohlásil, že nechá dýško na kartě, protože u sebe nemáme hotovost.
Vtom se ozvala vnučka.
„Já mám.“
Vytáhla z peněženky pětidolarovku a položila ji na stůl.
Dříve se v restauracích typu buffet dýško často ani nedávalo. Vždyť si člověk všechno obstaral sám. Jenže i tady se časy změnily a dneska se dýško bere skoro jako samozřejmost.
Servírka naši pětidolarovku samozřejmě zahlédla, jenže etiketa velí, že dokud hosté sedí u stolu, po penězích se nesahá. Mohly tam ležet jen proto, že jsme se ještě skládali na zaplacení účtu.
Vnučka se však bála, že by bankovku mohl průvan sfouknout ze stolu. Opatrně ji proto zasunula pod talíř.
Servírka znovu prošla kolem.
Na stole nic.
Za chvíli prošla kolem znovu.
Pořád nic.
Jen občas nenápadně sklouzla očima ke stolu, jako by přemýšlela, jestli se jí těch pět dolarů jen nezdálo.
Byla to taková tichá hra na kočku a myš. Servírka očima hledala pětidolarovku, kterou před chvílí zahlédla, a naše vnučka ji svědomitě schovávala pod talířem.
Nakonec jsem se neudržela.
„Ty jí opravdu chceš nechat pět dolarů?“
„Jo,“ přikývla, jako by na tom nebylo nic zvláštního. „Mně můj manažer minulý týden sebral dva dolary dýška.“
Překvapeně jsem se na ni podívala.
Najednou jsem si uvědomila, že naproti mně už nesedí jen školačka. Seděla tam mladá slečna, která chodí po škole do práce a ví, jaké to je stát na druhé straně pultu a čekat, jestli si někdo její práce všimne.
„A dal ti je potom zpátky?“
„Dal,“ přikývla. „Řekl mi: Prosím tě, schovej si je do peněženky.“
Tak trochu přemýšlím, jakým pohledem svého manažera počastovala, že tak rychle změnil názor. Něco mi říká, že to nebyl pohled, na který se snadno zapomíná.
Domů jsem ale neodjížděla s myšlenkami na těch pět dolarů.
Odjížděla jsem s pocitem, že děti dospívají úplně jinak, než si představujeme. Ne když dostanou občanku. Ne když udělají řidičák.
Ale když poprvé bez váhání sáhnou do vlastní peněženky kvůli někomu jinému.
Ivana Lance
Světlo mezi regály
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Ivana Lance
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Možná mi nebudete věřit, protože to zní jako vystřižené z nějaké hollywoodské komedie, ale tahle historka se opravdu stala. Přihodila se začátkem osmdesátých let v Americe manželovu švagrovi.
Ivana Lance
Kdo pojede na dovolenou?
Volal mi syn. Během několika minut jsme se dostali od Floridy přes psa a kočky až k jednomu nečekanému cestovatelskému kandidátovi.
Ivana Lance
Západ přijel navštívit Jih
Bylo to takové obyčejné ráno. V obchodě poloprázdno, zákazníků poskrovnu a já si užívala vzácný okamžik, kdy nikdo nehledal ztracené brýle, které měl nasazené na hlavě, ani se mě neptal, proč mu kasa odmítá načíst banány.
Ivana Lance
Mějte se rádi, dokud je čas
„Sara měla dneska k snídani celou pizzu.“ Řekla mi to Ariel a znělo to skoro jako pochvala. Pak se pousmála: „Teď už se hlídat nemusí, viď?“ Až ve mně zatrnulo, jak ta věta byla smutná.
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