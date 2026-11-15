Dva měsíce v Indii a čínské jídlo pro vegany
Když už se člověk vydá přes půl světa, byla by škoda otočit se po čtrnácti dnech a letět zase zpátky.
Navíc si cestu s rodinou docela chytře naplánovali. Místo aby strávili nekonečné hodiny v letadle, rozdělili si cestování na několik etap. Po pár hodinách letu přistáli, ubytovali se v hotelu, prohlédli si město a teprve potom pokračovali dál. Taková dovolená už začíná na letišti, a ne až v cílové destinaci.
Jednou ze zastávek byla také Čína.
A právě o té mi kolegyně vyprávěla s největším překvapením.
„Představ si, že tam skoro nikde nemají nápisy v angličtině!“ rozčilovala se. „A když se chceš najíst, musíš se nejdřív naučit ty jejich znaky, abys vůbec věděla, co si objednáváš.“
To mě pobavilo. Člověk procestuje půl světa a potom se diví, že v Číně píšou čínsky. Ale uznávám, že když máte hlad a před sebou jídelní lístek plný znaků, které vám připomínají rozsypaný čaj, humor vás může rychle přejít.
Jenže tím jejich gastronomické dobrodružství neskončilo.
Kolegyně je se svou rodinou z náboženských důvodů veganka. A právě s tím měli v Číně největší problém. Kdykoliv v hotelu požádali o veganské jídlo, přinesli jim chleba.
Znovu požádali o něco veganského. A zase chleba.
To už jsem se musela smát.
Představila jsem si hotelového kuchaře, který se snaží pochopit, co vlastně ti cizinci chtějí. Maso nejedí, vejce nejedí, mléko nechtějí, a kdovíco ještě odmítají. Tak co s nimi?
Dejte jim chleba. Tím se snad nic nezkazí.
Vlastně mi to připomnělo starý zvyk vítat vzácné hosty chlebem a solí. Jenže zatímco u nás to býval projev úcty a pohostinnosti, v tom čínském hotelu to podle vyprávění kolegyně vypadalo spíš na poslední záchranu kuchyně.
Abych ale Číně nekřivdila, kolegyně si ji v mnoha ohledech nemohla vynachválit.
Nejvíc ji překvapili samotní lidé.
„Takovou pracovitost, dochvilnost a trpělivost jsem ještě nezažila,“ vyprávěla mi s opravdovým obdivem. „Všechno funguje na minutu přesně, lidé jsou zdvořilí a ke svým nadřízeným mají obrovský respekt.“
Musela jsem se pousmát. Poslouchala jsem totiž ženu z Indie, kde se prý čas neměří na minuty, ale na náladu a okolnosti. Slovo „zítra“ tam nemusí nutně znamenat zítřek a hodinky jsou občas spíš módním doplňkem než nezbytnou pomůckou. Samozřejmě je to nadsázka, ale právě proto mě její nadšení z čínské disciplíny tak pobavilo.
Představila jsem si svou indickou kolegyni, jak stojí uprostřed čínského mraveniště a nevěří vlastním očím. Všichni spěchají, všechno klape podle plánu a pokyny nadřízených se plní bez zbytečných debat.
A přitom obě země leží v Asii. Jenže Asie není jedna velká vesnice, kde všichni stejně myslí, pracují a žijí.
Napadlo mě, co by se asi stalo, kdyby si tyhle dva světy na chvíli vyměnily své návyky. Číňané by se možná naučili občas zpomalit a Indové by zjistili, že „zítra“ nemusí nutně znamenat příští týden.
A možná by nakonec obě strany zjistily, že není špatné přijít na schůzku včas, ale občas také neuškodí v klidu dopít ten čaj. Na tom se snad Indové s Číňany shodnou.
Ivana Lance
Buď vrásky, nebo kila. Vyberte si.
Když mi bylo bylo něco přes třicet a žila jsem ještě v Čechách, jednoho dne jsem se úplně vyděsila, jak rychle stárnu.
Ivana Lance
Zítra. Nákup. Svetr.
„Dneska jedeme na nákup. Říkala jsem ti to přece včera,“ připomněla jsem manželovi, když jsme nasedali do auta.
Ivana Lance
Televizi nesleduju, ale platím. Pro jistotu.
V Čechách se zase bouří kvůli televizním poplatkům. Tentokrát ovšem ne proto, že by je lidé nechtěli platit, ale naopak.
Ivana Lance
Proč se stát učitelkou
Měla jsem takový hezký nápad, že své sedmnáctileté vnučce trochu pomůžu s výběrem budoucího povolání. Je v předposledním ročníku americké high school, takže jsem žila v blahém pocitu, že máme ještě moře času.
Ivana Lance
Dýško od vnučky
Když jsem byla mladší, říkalo se tomu všimné. Už ten název zněl mile. Člověk dal servírce pár korun navíc, aby dal najevo, že si její práce opravdu všiml.
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