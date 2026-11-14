Buď vrásky, nebo kila. Vyberte si.
Každou novou linku kolem očí jsem zkoumala v zrcadle a občas zašla na kosmetiku, abych tomu času alespoň trochu zkomplikovala život.
Jenže jednou jsem udělala chybu.
O několik vchodů dál ode mě bydlela paní, čerstvá absolventka kosmetického kurzu, která se rozhodla rozjet vlastní byznys. Obcházela domácnosti a nabízela své služby. Taková ta zlatá devadesátá léta, kdy se každý vrhal do podnikání.
„Nikam nemusíte chodit, já přijdu až k vám domů!“
No řekněte, kdo by odolal? Kosmetický salon přímo v obýváku, žádné objednávání, žádné cestování. Nechala jsem se přemluvit.
Dodnes nevím, co všechno mi na ten obličej napatlala, ale když skončila, měla jsem pocit, že mi hoří celá hlava. V zrcadle na mě koukalo rajské jablíčko, které někdo zapomněl příliš dlouho na slunci a místo omlazení jsem vypadala, že potřebuji hasiče.
Od té doby uplynulo hodně let. Dneska už na to kašlu, žádné zázračné krémy, žádné honění mládí. Stejně ho člověk nedohoní, ani kdyby běhal každý den.
Občas mi někdo řekne:
„Ty ale nemáš vůbec žádné vrásky! Jak to děláš?“
„Jednoduše. Jsem vypapaná. Kdybych byla scvrklá, tak je mít budu.“
A tak jsem nakonec přišla na svůj vlastní recept proti vráskám. Žádné drahé krémy, žádné omlazovací kúry. Jen pár kilo navíc.
Buď vrásky nebo kila. Já už jsem si vybrala.
Ivana Lance
Zítra. Nákup. Svetr.
„Dneska jedeme na nákup. Říkala jsem ti to přece včera,“ připomněla jsem manželovi, když jsme nasedali do auta.
Ivana Lance
Televizi nesleduju, ale platím. Pro jistotu.
V Čechách se zase bouří kvůli televizním poplatkům. Tentokrát ovšem ne proto, že by je lidé nechtěli platit, ale naopak.
Ivana Lance
Proč se stát učitelkou
Měla jsem takový hezký nápad, že své sedmnáctileté vnučce trochu pomůžu s výběrem budoucího povolání. Je v předposledním ročníku americké high school, takže jsem žila v blahém pocitu, že máme ještě moře času.
Ivana Lance
Dýško od vnučky
Když jsem byla mladší, říkalo se tomu všimné. Už ten název zněl mile. Člověk dal servírce pár korun navíc, aby dal najevo, že si její práce opravdu všiml.
Ivana Lance
Světlo mezi regály
Stál u pokladny a já o něj jen tak zavadila pohledem. Měl snad nejkrásnější odstín pokožky, jaký jsem kdy viděla. Světle hnědou, jemně zlatavou a zdravou.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Po požáru bytu v Brně ošetřili 11 lidí, jeden člověk má vážné popáleniny
Jihomoravští hasiči v sobotu po 08:00 likvidovali požár bytu v prvním patře bytového domu na...
Galerie v Třinci uvede výstavu Levitnerové Studénky, využívá mimo jiné textil
Galerie města Třince představí výstavu mladé české výtvarné umělkyně Judity Levitnerové Studénky s...
Hlubocká zoo se o adventu slavnostně rozsvítí, nasvícení láká desetitisíce lidí
Zoo v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku letos opět chystá slavnostní vánoční výzdobu....
Není motorista jako Motorista. Klub s tanky pomohl přírodě Na Plachtě zdarma
Unikátní přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové vyschl letitý zdroj financí na údržbu od...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 436
- Celková karma 20,35
- Průměrná čtenost 915x
IT TALKS.
Listen to the silence,
IT SPEAKS.
Listen to your heart,
IT KNOWS.
(Native American Proverb)