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Buď vrásky, nebo kila. Vyberte si.

Ivana Lance
Když mi bylo bylo něco přes třicet a žila jsem ještě v Čechách, jednoho dne jsem se úplně vyděsila, jak rychle stárnu.

Každou novou linku kolem očí jsem zkoumala v zrcadle a občas zašla na kosmetiku, abych tomu času alespoň trochu zkomplikovala život.

Jenže jednou jsem udělala chybu.

O několik vchodů dál ode mě bydlela paní, čerstvá absolventka kosmetického kurzu, která se rozhodla rozjet vlastní byznys. Obcházela domácnosti a nabízela své služby. Taková ta zlatá devadesátá léta, kdy se každý vrhal do podnikání.

„Nikam nemusíte chodit, já přijdu až k vám domů!“

No řekněte, kdo by odolal? Kosmetický salon přímo v obýváku, žádné objednávání, žádné cestování. Nechala jsem se přemluvit.

Dodnes nevím, co všechno mi na ten obličej napatlala, ale když skončila, měla jsem pocit, že mi hoří celá hlava. V zrcadle na mě koukalo rajské jablíčko, které někdo zapomněl příliš dlouho na slunci a místo omlazení jsem vypadala, že potřebuji hasiče.

Od té doby uplynulo hodně let. Dneska už na to kašlu, žádné zázračné krémy, žádné honění mládí. Stejně ho člověk nedohoní, ani kdyby běhal každý den.

Občas mi někdo řekne:

„Ty ale nemáš vůbec žádné vrásky! Jak to děláš?“

„Jednoduše. Jsem vypapaná. Kdybych byla scvrklá, tak je mít budu.“

A tak jsem nakonec přišla na svůj vlastní recept proti vráskám. Žádné drahé krémy, žádné omlazovací kúry. Jen pár kilo navíc.

Buď vrásky nebo kila. Já už jsem si vybrala.

Autor: Ivana Lance | sobota 14.11.2026 11:15 | karma článku: 0 | přečteno: 46x
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