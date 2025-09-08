Expertní debata o rolích, které si AI nezahraje
V posledních letech se o umělou inteligenci zajímají snad všichni. Od politiků, vědců, podnikatelů, studentů až po seniory. Někdy s obavami, jindy s nadšením. Najdou se i takoví, kteří už odpočítávají roky a dny do doby, kdy nastane tak zvaná singularita. Při té by AI měla přesáhnout lidské schopnosti a začít se sama nekontrolovatelně rozvíjet. My si pak nebudeme jisti ani tím, jestli s námi na tomto světě vůbec počítá.
Množství odborníků z řad vědců, akademiků, politiků, analytiků, podnikatelů, ale i duchovních, kteří se koncem července sešli na staroboleslavském zámku k diskusi o Víře v době robotů, však takové obavy mírní. Překvapivě se shodují, že AI mnoho z lidských rolí nepřevezme, a převzít ani nemůže.
Roboti nám ukážou cestu zpět k lidství a spiritualitě
Pochopíme rozdíl mezi lidmi a roboty
Ale nedebatovalo se jen o budoucí roli AI. Řeč přišla i na to, zda by technologie, která sama vzešla ze silně materialistické kultury, nemohla překvapivě vyvolat obrat ke spiritualitě. „Roboti, pokud je budeme používat odpovědně, nám mohou pomoci prozřít a zjistit, kde se jako lidé lišíme a kde jsme výš než oni. A v tom spočívá řešení našeho vztahu k umělé inteligenci,“ řekl technologický a investiční analytik Dalibor Vavruška, autor knihy Život v době robotů.
Zahrnutí transcendence do kultury
Na příkladech z matematiky, fyziky, ale i filozofie ukázal hranice poznatelnosti. Ty platí nejen pro nás, ale i pro naše uměle rozšířené myšlení, tedy pro AI. To, co leží za takovými hranicemi, se nazývá transcendence. Ta „by měla být zahrnuta i v současné kultuře, tedy v tom co nás spojuje,“ dodává. Myslí si, že roboti paradoxně přinesou důvody pro její návrat. S rozvojem AI si uvědomíme, že technokracie není magickým řešením našich civilizačních problémů. Jako společnost nalezneme lepší rovnováhu mezi materiálním a duchovním pohledem na svět.
Na obrázku: Technologický a investiční analytik Dalibor Vavruška na konferenci Víra v době robotů, foto Ivan Navrátilík
Bez Boha to nepůjde
Roboti zlomenou duši neuzdraví
Jude Thaddeus Okolo, papežský nuncius (velvyslanec Vatikánu v České republice), připomenul, že AI se nikdy nestane Bohem, ani nepřevezme jeho roli. „Žádný stroj nikdy nebude schopen uzdravit zlomenou duši“, uvedl.
Náboženská utopie technologických vizionářů
Tím se možná nevědomky, ale přesto velmi výstižně vymezil proti futuristickým proklamacím některých technologických vizionářů, kteří se domnívají, že umělá inteligence vlastnosti dříve přisuzované Bohu nakonec získá. Od nesmrtelnosti, vševědoucnosti, všudypřítomnosti, všemohoucnosti, schopnosti tvořit život, kohokoli uzdravit, až po předpovídání budoucnosti.
Centralizace není řešením
O takovém ideálním jednotném systému, který zajistí spravedlivé nebe na zemi, snil už Platón ve své Ústavě. Jenže algoritmická centralizace je v bytostném rozporu s fungováním přírody. Místo drakonické centralizace by tak bylo zřejmě lepší zvýšit sázku na to, o čem již víme, že funguje. Tedy na částečně decentralizovanou společnost, ukotvenou v duchovnu a lokálních komunitách.
Na obrázku: Papežský nuncius pro ČR Jude Thaddeus Okolo na konferenci Víra v době robotů, foto Ivan Navrátilík
Vědomí nelze naprogramovat
Nepřenositelnost vědomí
Dalším diskutovaným tématem bylo vědomí. Profesor Vladimír Mařík, přední český AI vědec, zakladatel Českého Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT a spoluautor knihy Eseje o vědomí, upozornil, že „vědomí nelze přenést z člověka na člověka ani z člověka na stroj“. AI „umí simulovat dialog, ale nemá vědomí“.
Vnitřní pozorovatel: co roboti nemají
To, co nás žene dopředu, „drivenness“ života, se podle Maříka nedá zapsat do počítačového kódu. Klíčovým prvkem vědomí je podle něj reflexivita, „vnitřní pozorovatel“. Věci jako současné vnímání okolního světa a zároveň sebe samých, které jsou pro nás zcela běžné, zůstanou pro stroje navždy tajemstvím.
Vede cesta vědy ke spiritualitě?
Nakonec profesor Mařík uvedl příklady vědců, kteří po zásadních objevech a přiblížení se hranicím poznatelnosti hledali hlubší porozumění světu ve spiritualitě, a začali se intenzivněji zajímat o otázky o tom, co stojí za hmotou. Například Federico Faggin, autor prvních mikročipů, Jeff Hawkins, autor knihy Tisíc mozků, nebo český neurolog a publicista Martin Jan Stránský. Podle Maříka je to dobře, protože se „tím vytváří nový pohled, kudy by měla věda jít dál“.
Na obrázku: AI expert profesor Vladimír Mařík na konferenci Víra v době robotů, foto Ivan Navrátilík
AI nemůže být lékařem . . .
Roboti neskládali Hippokratovu přísahu
Ladislav Pálka, expert na digitalizaci zdravotnictví a obchodní ředitel Thein Systems, v panelu o AI a zdraví trefně poznamenal: „Umělá inteligence nesmí nahradit lékaře přinejmenším z toho důvodu, že neskládala Hippokratovu přísahu.“
Dvojsečný meč inovací
Prométheovský mýtus ukazuje, že člověk je bytost, která si své schopnosti musí postupně „vyvinout“ za použití řemesel. Technologie nás posouvají dopředu, ale zároveň nás činí velmi zranitelnými. Atomová bomba i environmentální krize jsou připomínkami, že inovace nesou zásadní rizika. Ta mohou být zřejmá, ale často jsou i dlouhodobě skrytá.
Pacient má právo nevědět
Proto si v tak citlivých oblastech, jako je zdravotnictví, nemůžeme dovolit zavrhnout svobodu jednotlivce a lidský prvek. Lékařka a genetička docentka Taťána Maříková doplňuje: „U nás rozhodující slovo nemá lékař, ale pacient. To, co my nabízíme, se dříve nazývalo genetickým poradenstvím, kde pacienti mají právo vědět, ale také mají právo nevědět… Jsme také trochu psychology, a to už vám algoritmus nenahradí.“
Na obrázku: Genetička Taťána Maříková a expert na digitalizaci zdravotnistcí Ladislav Pálka na konferenci Víra v době robotů, foto Ivan Navrátilík
. . . ani spravedlivým vládcem
Význam lokálních společenství
„Pokud bychom se drželi jen materialismu, tak svět přeregulujeme a budeme chtít všechno řídit počítači, protože si nebudeme moct navzájem věřit,“ varoval Vavruška. Politika není jen o mechanickém výpočtu, ale také o důvěře a sdílené kultuře opřené o společné chápání transcendence. Lokální komunity spojené vzájemnou důvěrou v ní hrají nezastupitelnou roli.
Demokracie nesmí být technokracií
Podobně to vidí i Robert Pecha, radní Středočeského kraje, který upozornil, že stát nikdy nesmí být řízen AI systémy. „Technokracie je přesně to, co soudci nemají dělat. Stejně tak máme mít lidské vlády složené z lidí, které si zvolíme.“ S úsměvem dodal, že kdyby vládu převzala AI, „hledal by pustý ostrov pro přežití, než to celé zkrachuje“.
Na obrázku: Radní Středočeského kraje Robert Pecha a kněz Josef Ptáček na konferenci Víra v době robotů, foto Ivan Navrátilík
AI jako zrcadlo lidství
Z konference vyplynulo jedno: lidské role nebude možné masově nahrazovat technologiemi tak, jak o tom sní mnozí z technologických vizionářů. Kněží, lékaři, přátelé, rodiče, učitelé ale i politici ve své podstatě zůstanou tím, kým jsou, i když forma jejich práce a života se může měnit.Ovšem odmítnutí vnímat AI jako náhradu Boha, ale i živých bytostí, se kterými lze navázat plnohodnotný vztah, a apel na zacházení s ní jako s nástrojem, slovy profesora Maříka „lepším šroubovákem“, civilizační rozvoj neomezí.Naopak, otevřenější přiznání Boha, který prakticky ve všech kulturách stojí nad člověkem, a zároveň plné podřízení AI člověku, naši civilizaci učiní odolnější a udržitelnější. Kromě fyzické práce a myšlení nám pak AI pomůže ještě s jednou důležitou věcí. Nastaví nám zrcadlo, ve kterém uvidíme, kým jako lidé vlastně jsme.
