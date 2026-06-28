Turecká telenovela Ankara’da Bir Akşam Yemeği
V minulém díle jsme viděli jak Andrey Babiş oznamuje Petr Pavel, že jej na večeři do Ankary nevezme. Ještě ten den se obrací Petr Pavel na Kadi Yosef Baksa, který ve spolupráci s Kadi Pavel Şamal vyhlašuje v rekordně krátké době předběžné opatření, že Babiş musí vzít Pavel sebou.
To se pochopitelně Babiş ani Maçinka nelíbí. Maçinka prožívá alespoň malou radost z vítězství, protože byl v jednom z předchozích dílů obviněn Pavel z vydírání, což Polisi smetla ze stolu.
V závěru dílu Pavel oznamuje, že na večeři půjde pouze on a nikoli Babiş, protože Pavel si půjde vždycky kam chce.
V novém díle se můžete těšit na pokračování sporu o místo u stolu, kdy Babiş trvá na tom, že u stolu bude sedět on. Pavel se obrátí znovu na Kadi Yosef Baksa, aby dalším předběžným opatřením vyhlásil, že Pavel musí jít na večeři vždycky.
Situace se ale komplikuje, protože Kadi Yosef Baksa se účastní demonstrace Demokrasi İçin Bir Milyon An a Kadi Pavel Şamal není k nalezení. Kdo nakonec skutečně dorazí na večeři k Filip Türek?
Sledujte již příští týden online na všech platformách.
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