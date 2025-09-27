Vybagrovaná a Štěkota
Bohužel, konkrétně na ni, nikdo nečekal.
A nakonec, kdo by čekal na ženskou, která byla před sedmi lety zabásnuta, neboť v alkoholovém rouši několikrát bodnula nožem svého tehdejšího přítele.
Bohouš jí ten incident odpustil, sám nebyl lepší, pro kapku alkoholu by i přes ostnaný drát skočil.
Naštěstí krvavou roztržku přežil, i když s trvalými následky. K těm se přidalo nonstop chlastání a výsledkem všeho je, že si již dva roky dopřává hromadný odpočinek s podobnými týpky na městské hřbitovní posypové loučce.
Blaženě začnou pálit oči, přece jen ten Bohouš nebyl nejhorší, vzpomíná....
Jde rovnou za nosem, zastaví až před nádražím.
Na lavičkách v parčíku před nádrem posedávají divné existence a když Blaženu zmerčí, hned začnou na ni slovně vyštěkávat. K pokřikování si ještě přidává nakřáplý psí štěkot.
Blažena za svůj život viděla mnoho čoklíků, pracovala i nějakou dobu v psím útulku, ale tohle zuřivě hafající stvoření mělo k druhu zvaném „pes“ přece jen hóódně daleko.
Bylo chlupaté, zabahněné, jedno oko slepé, druhé vyboulené, zuby jako násobilka dvěma, každý druhý v emigraci co nejdál od psích kotců.
„Pojď se s námi napít, dámo z lochu“, pořvává nejmohutnější z bezdomovců a vrávoravým krokem se vydává směrem k Blaženě.
Psisko přidává na intenzitě.
„Dejte mi pokoj, ochlastové, nechci skončit jako vy“, ohrne nos Blažena.
„Ach tak, to je jiná, paní nebo dokonce slečna je totálně vybagrovaná, ona už nemůže ani pít, ani mít s námi miminko“, rozřehtá se rozkročený opilec a Blažena odporem odvrátí hlavu. Všimne si velké nechutné skvrny v místech jeho rozkroku.
Zrychluje svůj krok, ohyzdný hafan se k ní přidává.
„Jen si jdi, nevděčníku, u nás jsi se měl jako v ráji, tolik luxusního chlastu, co jsi vysosal“, ozve se hlásek z protější lavičky, na níž ležící nevábná figurka v roztrhaném vaťáku.
„Jen ať si Štěkotu vezme, potřebuje přece pro své kunpány připravit oslavu svého návratu z krimu, masíčko se bude náramně hodit“, hihňá se pomočený a snaží se psíka svou vrávoravou nohou nakopnout.
Ten se mu obloukem a se staženým ocasem vyhne a přidává se k Blaženě.
„Ach jo, co mám s tebou dělat, tak pojď, začneme spolu nový život“, pohladí ho Blažena a všimne si při tom, že čoklík je rodu mužského.
„A jmenovat se už nebudeš Štěkota ale Bohouš!“, přísně rozkáže.
Hafík se začne lísat a otírat o její nohy a poté vděčně olízne Blaženě ruku.
Ta se podívá k nebi a zašeptá: „Díky, Bohoušku, slibuji, že se už definitivně polepším“.
Irena Bátrlová
Dítě
„Paní doktorko, v čekárně na vás čeká paní na vozíčku, je z paliativní péče, ráda by s vámi mluvila, je to její poslední přání i její doprovod se za setkání přimlouvá“, sklání se nad Milenou nový zdravotní bratr.
Irena Bátrlová
Škarohlíd
„Není to klukovina, vypouštět ve vašem věku bubliny ve veřejném sektoru“, přísně se otočí rozčílený Jaromír na spolucestujícího, jenž sedí v tramvaji těsně za ním.
Irena Bátrlová
Psí život
Stal jsem se jakýmsi rychloobvazem na ránu jedné zhrzené milenky. Vzala si mou maličkost do péče a věnovala se mi opravdu intenzivně.
Irena Bátrlová
Pod prasečí ochranou
Téměř v každé zoologické zahradě je nejvíce opomíjeným zvířetem vepř. A je jedno, zda je domácí, divoký nebo třeba pekari. Je prostě tak obyčejný, že nestojí ani za to, aby návštěvník strávil u jeho ohrady déle než minutu.
Irena Bátrlová
Výsadek do neznáma
„Táto, nemůžeme mít spolu normální víkend jako ostatní holky“, kňourá Klárka a prosebně upíná na Bořivoje své namalované oči. „Čemu říkáš normální, myslíš tím třeba volské oko na pánvi“, mrkne na ni otec.
