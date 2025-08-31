Škarohlíd
„Milej pane, muži v mém věku vypouštějí daleko horší a zvučnější bubliny“, usměje se na Jaromíra bezzubý chlapík a znovu ponoří plastové hrabátko do tuby a poté s nabraným obsahem vystrčí ven ruku z okýnka. Z tramvaje začínají vycházet různobarevné bubliny.
Jaromír jen kroutí nevěřícně hlavou, je pátek odpoledne a on spěchá domů, neboť musí přepracovat materiály, které mu odevzdali neschopní kolegové. Však ho celá huba bolí od pekelného hodinového řvaní na poradě.
A k tomu všemu natrefí v tramvaji na takového přiblblého pošuka.
Najednou mu přistane na nose bublina, která jemně oslizne špičku frňáku.
„Fuj, jdu do ohlásit řidiči, že se nestydíte, hrát si jako malej parchant a obtěžovat lidi“, hlučně se projeví Jaromír a jeho vykřičený hlas legračně přeskakuje z mužského do ženského tónu.
„Pro mne za mne, hlaste to třeba na ministerstvo dopravy, já dělám lidi šťastné a takový škarohlíd jako jste vy, mi tuhle akci nemůže překazit. Antropo - kdy vy jste si naposled hrál s bublifukem?“, promluví podivín.
K Jaromírovi se opět přiblížuje barevná velká bublina a on v ní najednou uvidí přenádherný obraz – na dece v rozkvetlé letní zahradě sedí rodina – mladá krásná žena, muž a maličké dítě. On se směje, jak klučík dělá nádherné bubliny, které se vznášejí na zahradě u malebného domku. Idyla, jenž se za pár let náhle a velmi tragicky rozplyne a nezůstane po ní vůbec nic. Ten nadaný chlapec po tonutí je už navždy postižený a on ani ona se s tím nedokázali vyrovnat. Ona si našla milence a založila novou rodinu. On utekl do Prahy a urputně se snaží dělat kariéru. A Kuba? Jak dlouho ho vlastně neviděl, proč za ním nepřijede, proč ho vlastně takhle odepsal?
„Zasnil jste se, viďte“, slyší před sebou a ucití něčí ruku na svém rameni.„Musím už vystupovat, ale tady máte ode mne dárek, mám jich hodně, vozím je v igelitce, abych měl do zásoby“, podává mu jeden bublifuk přihrblý ošoupaný mužík.
„Užijte si to, teď jistě víte, kdo to nejvíc ocení“, pokračuje zvláštní chlapík a chystá se k výstupu.
„Děkuji“, pousměje se Jaromír.
„Neděkujte, nemáte za co, to já vám musím poděkovat, protože jsem opět jednomu vykouzlil úsměv a dnes přímo škarohlídovi. Moje dnešní mise byla na sto procent úspěšná“, loučí se divňouš v roztrhaných kraťasech.
Tramvaj se pomalu rozjíždí a Jaromír vidí z okýnka dárce, jenž mu radostně mává a poté ukazuje sevřené ruce v pěst.
„Díky, kamaráde, za držení palců, snad to zítra zvládnu“, zašeptá Jaromír a začíná mít stejné pocity jako tehdy, když byl malý chlapec. Začínají ho v břiše šimrat těšení i obava zároveň.
Ale jedno ví jistě a to, kam v sobotu povedou jeho kroky....
Irena Bátrlová
Psí život
Stal jsem se jakýmsi rychloobvazem na ránu jedné zhrzené milenky. Vzala si mou maličkost do péče a věnovala se mi opravdu intenzivně.
Irena Bátrlová
Pod prasečí ochranou
Téměř v každé zoologické zahradě je nejvíce opomíjeným zvířetem vepř. A je jedno, zda je domácí, divoký nebo třeba pekari. Je prostě tak obyčejný, že nestojí ani za to, aby návštěvník strávil u jeho ohrady déle než minutu.
Irena Bátrlová
Výsadek do neznáma
„Táto, nemůžeme mít spolu normální víkend jako ostatní holky“, kňourá Klárka a prosebně upíná na Bořivoje své namalované oči. „Čemu říkáš normální, myslíš tím třeba volské oko na pánvi“, mrkne na ni otec.
Irena Bátrlová
Šereda
„Pomóóc, v mém domě je zrůda, mami, vykopni toho vetřelce, mami, vyřeš to, vyřeš to už!“, křičí uřícený Pavlík a jeho obličej, spolu se stékajícím potem, mění barvy stejně rychle jako blikající automat, který vábí dychtivé výherce
Irena Bátrlová
Šamanka
Seznámil se s ní na jedné after party. Tančila s pavími péry na hlavě a byla ze všech přítomných tanečníků nejdivočejší. Dodnes nechápe, proč si vybrala právě jeho.
|Další články autora
