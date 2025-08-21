Psí život
Brávala mne hned od štěněcího věku na své dlouhé trampské treky, na nichž jsem se naposlouchal o jistém Kamilovi takové slovní hříčky, že bych je mohl z fleku šoupnout do encyklopedie vulgárních českých i zahraničních slov.
Bára nadávala opravdu velmi hlučně, tak hlučně, až se jednou její nadávky překotrmelcovaly do zpěvu. Ona totiž vystudovala konzervatoř, jenže ten profesůrek - exmilenec, pocházel ze stejné školy, proto si Bára zakázala zpívat. Údajně jí totiž nejen zlomil srdce, ale také poměrně silně zakroutil hrdlem, ze kterého jí tímto manévrem vyprchalo všechno pěvecké zlato, jenž tam během studií nashromáždila.
Já jejímu nesmyslnému zákazu zpívání nevěřil, ale copak se pes vyzná v lidech...
Ovšem Bára svůj slib porušila, dokonce si pamatuji, kde a kdy k tomu došlo.
Bylo to jedno brzké ráno, když jsme se balili po spaní pod širákem a kolem nás prošel chlap, podobný Bářinimu expartnerovi. Tento nicnetušící, náhodně procházející, tramp spustil v Báře lavinu nadávek, které vygradovaly až do zpěvu.
Chtěl jsem to své paničce naznačit, že už jaksi zpívá, ale kdo vlastně poslouchá psa….
Od té doby Bára na našich trampských zpívala. Byly to různé melodie beze slov. Musím však upřímně přiznat, že se to dalo poslouchat daleko lépe než předešlé sprosté nadávky.
Jednou si nás dva, tedy přesněji řečeno Báru, všimnul na našem letním treku sympatický vlasáč. Nabídl mé paničce, že jí k melodiím napíše slova.
Napsal a musím říci, že to ten frajer opravdu uměl.
Bára a Kristián začali spolu vystupovat na různých trampských setkáních, on psal texty, ona zpívala a brzy si přibralo jejich pěvecké duo i statut milenecký.
Byli zamilovaní tak silně, že jsem téměř okamžitě spadnul z rodinné lopatky….
Dokonce se přede mnou začali schovávat a já pak už jen slyšel nové neznámé zvuky, které zněly dosti falešně. Jak jsem později pochopil, nebyly součástí pěveckého nácviku.
„Kristiáne, koukej, náš přítel Bert je smutný, je sám, pořídíme mu kamarádku“, usmála se jednou Bára a spolu odjeli okamžitě konat.
Záhy přivezli z útulku nesympatickou chlupatinu, ženského rodu, která na mne hned po příjezdu vyštěkla: „O nic se nepokoušej, nemám zájem, jsem kastrovaná, navždy single dáma“.
Neznal jsem slovo „kastrovaná“, ale stačilo k ní přičichnout a pochopil jsem.
Bylo léto a my spali pod širákem u jezera s mimořádně čistou vodou. Bára i Kristián se věnovali své lásce přímo v jezeře, když u našeho tábořiště zaparkovalo luxusní fáro.
Vystoupila panička s maličkým pejskem. Dotyčná byla docela kus, ovšem to co držela, bylo letité, zubem čase propelichané, bezzubé psí stvoření, které mělo na hlavě velkou růžovou mašli.
„Jéjej, tenhle váš menší pejsek se mi moc líbí, víte, Kiki je už šestnáct let, tak pomalu uvažuji, koho si pořídím po jejím odchodu“, houkla panička na Báru vylézající z jezera a ukázala na druhou psí příslušníci naší rodiny.
„Kecy, kecy, kecy, ještě neumírám“, rozštěkala se uraženě psice Kiki a z jejího přeskakujícího štěkajícího tónu a pardon i ze smrádku z tlamy, běhal mráz po zádech.
Panička však začala sálodlouze líčit, jak se má u ní ve zlaté kleci Kiki dobře.
Moje psí nevlastní sestra, jménem Bety, zbystřila. Začala se před noblésní paničkou předvádět. Metala kotouly, dokonce se pokusila i o baletní psí výskok, jenž spočívá v rozpažení dolních i horních končetin. Prostě a jednoduše lezla lidské bohaté paničce do pozadí. Myslela si totiž, že si ji ta napudrovaná ženština ihned odveze k sobě domů.
Nestalo se. Panička se s Kiki slunily, namočily nohy do vody, hupsly do auta a nastartovaly.
„Teď je moje životní šance“, zaslintala mi do ucha Bety a rozeběhla se za autem.
„Ať běží, hlupačka“, pomyslel jsem si a šel se podívat na zapadající slunce.
Když jsem se vracel, uslyšel jsem od našeho tábořiště žalostné hlasy. Bára a Kristián zoufale hledali Bety. Zpočátku jsem si myslel, že na chlupatou poběhlici brzy zapomenou, ale situace byla zcela opačná. Dokonce se začali hádat a vyčítat dosti hlučně jeden druhému, že se ztratila.
Pomalu ale jistě skončila také tím i moje pohoda, můj klídek….
Ze zoufalé třídenní situace nás vysvobodil až telefonát z útulku. Vyčerpaná a zablešená Bety byla jedním dobrým občanem nalezena.
A tak již podruhé byla přivezena k nám domů.
„Promiň, chtěla jsem ti jen naznačit, že už se můžeš pokusit o…….“, zaštěkala po příchodu a poté dlouze přemýšlela.
„Nechci být už tak docela single“, vykulila na mne psí oči a dodala: „Co kdybychom se políbili, tak jak to dělá Bára s Kristiánem?“.
„Bereš vše zhurta, jsi roztržitá a divoká, koketuješ dokonce s lidským ADHD, proto bude u nás dvou dovolené maximálně očuchávání“, dodal jsem přísně.
„Co je to ADHD?“, vykulila znovu oči
„Jsou to počáteční písmena pokřiku - A dej hned dřep!“, vyštěkl jsem.
Bety začala ihned dřepovat a já se po dlouhé době cítil, jak bych to tak nějak neskromně řekl, no prostě jako stoprocentní psí samec.
Irena Bátrlová
Pod prasečí ochranou
Téměř v každé zoologické zahradě je nejvíce opomíjeným zvířetem vepř. A je jedno, zda je domácí, divoký nebo třeba pekari. Je prostě tak obyčejný, že nestojí ani za to, aby návštěvník strávil u jeho ohrady déle než minutu.
Irena Bátrlová
Výsadek do neznáma
„Táto, nemůžeme mít spolu normální víkend jako ostatní holky“, kňourá Klárka a prosebně upíná na Bořivoje své namalované oči. „Čemu říkáš normální, myslíš tím třeba volské oko na pánvi“, mrkne na ni otec.
Irena Bátrlová
Šereda
„Pomóóc, v mém domě je zrůda, mami, vykopni toho vetřelce, mami, vyřeš to, vyřeš to už!“, křičí uřícený Pavlík a jeho obličej, spolu se stékajícím potem, mění barvy stejně rychle jako blikající automat, který vábí dychtivé výherce
Irena Bátrlová
Šamanka
Seznámil se s ní na jedné after party. Tančila s pavími péry na hlavě a byla ze všech přítomných tanečníků nejdivočejší. Dodnes nechápe, proč si vybrala právě jeho.
Irena Bátrlová
Lůzr
Jindřišce vyskakovaly na kůži tečky, pihy a mateřská znaménka bez jakéhokoliv varování, nedisciplinovaně a chaoticky. Vždy, když si stoupla k zrcadlu, zjišťovala, kde všude se jí noví výtržníci objevili. Nesnášela je.
