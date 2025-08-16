Pod prasečí ochranou
Evelína právě tento minutový rekord mnohonásobně překonala. Nehybně stojí u výběhu prasat a roní jednu slzu za druhou. Před týdnem jí zemřela máma, jediný člověk, kterého měla. Zůstala na tom člověčím i zvířecím světě úplně sama.
V zoologické zahradě byla naposledy v šesté třídě základky. Od té doby do těchto míst nezavítala.
Teď však šla rovnou k výběhu chrochtáčů, cítila potřebu jít právě tam. A nebylo to jenom tím, že nosí příjmení Pekariová.
„Bohužel už zavíráme, ale kdybyste chvíli počkala, ráda vás doprovodím k východu, třeba se potřebujete někomu svěřit“, uslyší náhle. Rychle si utře kapesníkem slzy a dívá se, odkud se line hlas.
V ohradě stojí nakrátko ostříhaná menší svalnatá žena a usmívá se přímo na ni.
„Já, víte......“, začne Evelína a má pocit, že se její mluvící pusa stala neovladatelnou.
Od té doby utekl rok a Evelína našla v ošetřovatce Sáře nejen spřízněnou duši. Zamilovaly se do sebe. Celou dobu svého dospělého života to Evelína tušila, v sobě potlačovala, nechtěla si to přiznat, nechtěla svou mámu zklamat....
***
„Je na čase se zasnoubit, prsteny si vyměníme tam, kde jsme se seznámily“, mrkla Sára na Evelínu a potutelně se usmívala. „Vem si na sebe to nejrásnější, co máš. Já si dám také záležet“, rozesmála se Sára a vášnivě políbila přítelkyni.
Evelína v krásných šatech již stojí u výběhu chrochtáčů, Sára však nikde. Čeká a čeká.
Začíná být nervózní. Pociťuje štípání očí od počínajícího pláče.
„Dědo, koukni – tam v rohu, tam se válí divné prase, celé chlupatokudrnaté a jak se pořád upřeně kouká na tu paní v těch květovaných šatech“, vykřikne hošík, který stojí s dědou stojí u ohrady o něco déle než obvyklí návštěvníci.
Evelína se otočí a zděšením vykřikne. Opravdu - prase v rohu ohrady na ni hypnoticky civí a když zaregistruje její pohled, dá se to velmi divného až tragického pohybu, přitom se pokouší o chrochtání, ale je to žalostnější zvuk než šourání podrážek bačkor na ztrouchnivělém linu.
Prase s vypelichanou srstí se zastaví přímo před ní, neohrabaně poklekne a shodí ze sebe kožešinu: „Konečně! Díky, hošíku, ty jsi mě zachránil, jsem už celá zdřevěnělá, myslela jsem, že už to nedám, nevydržím. Žádám vás, slečno Pekariová, o vaši ruku, trup, hlavu i končetiny“, v ruce drží sametovou krabičku s prstýnky.
***
Evelína souhlasila a tak začaly žít společně. Sára byla na rozdíl od Evelíny živel. Neposeděla ani chvíli na zadku. Stále vymýšlela nové a nové aktivity.
Napoledy to bylo horolezectví. Evelína však tuto zálibu s ní nesdílela. Trpělivě jí čekávala doma při dobrém čaji a zajímavé knize.
„Paní Pekariová, vaši přítelkyni se utrhlo lano při slaňování, její stav je vážný, nachází se v kómatu“, zní hlas z mobilního telefonu a Evelína jen mlčky poslouchá dál.
Na nic nečeká a běží do nemocnice za přítelkyni.
Sedí u její postele a vidí bezvládného člověka, kterého nepoznává.
„Sáro, ty nemůžeš umřít, já tě nedám. Víš ty co, hned jak přijdu z nemocnice, vyrazím na trek k té zatracené skále. Holka zlatá, vždyť ty víš, jak nenávidím nocování pod širákem. Jestli tohle přežiju, přežiješ také“, podívá se na Sáru a má pocit, že její levé víčko se mírně zachvělo.
A Evelína vyrazila.
Tu první a jedinou noc, co spala pod širákem, si sáhla na dno. Nespala a stále jakoby slyšela a cítila divoká prasata. Hrůzou jí nešlo ani brečet. Celá se třásla a prosila prasata, aby její nebohou osobu ušetřili. Pokud se však přece rozhodnou jí udupat, ať do udělají co nejintenzivněji, ať to má brzy za sebou“.
Prasata odešla.
Brzy ráno, kolem čtvrté, začala být hrozná zima a Evelína ještě za tmy pešky vyrazila.
Zrovna se rozednívalo, když doputovala ke skále.
Nejdříve jí chtěla bez servítek vynadat, rozbít, zničit, zdemolovat. Ale byla tak vysílená, že si jen klekla a s úžasem se koukala na tu velkou kamennou horu.
A při tom rozjímání jí najednou popadla únava a ona se svalila na zem a usnula.
„Paní, paní, slyšíte, zvoní vám strašně dlouho mobil“, opatrně jí sahá na ramena mladík v kovbojském klobouku.
„Děkuji“, špitne Evelína a přikládá si mobil k uchu.
Hrůzou se celá třese, volající je nemocnice.
„Máme pro vás dobou zprávu, vaše přítelkyně se probudila a je mimo ohrožení života“, zaznívají rajská slova.
„Já, já....“, koktá Evelína a po tvářích se jí konečně spouští slzy.
„Jste v pořádku?“, sklání se nad ní kovboj.
„Jsem a prosím, jak se vlastně jmenuje tady ta skála před námi?“, zeptá se Evelína.
„Jmenuje se Prasečí, sedíte pod Prasečí skálou, neboť má tvar vepře, moc nevoní a tady v tom okolním lese je docela enormní výskyt divokých prasat.....“, odpovídá trpělivě mladík.
Pak se zarazí, přemýšlí a dodá: „Navíc – když jste si tady dala šlofíka, dost nahlas jste chrápala, znělo to jako chrochtání. Promiňte, neurazil jsem vás“, opatrně se podívá.
„Naopak, jsem na své chrochtání pyšná“, usměje se Evelína a vydává se co nejrychlejším krokem na nejbližší zastávku.
Irena Bátrlová
Výsadek do neznáma
„Táto, nemůžeme mít spolu normální víkend jako ostatní holky“, kňourá Klárka a prosebně upíná na Bořivoje své namalované oči. „Čemu říkáš normální, myslíš tím třeba volské oko na pánvi“, mrkne na ni otec.
Irena Bátrlová
Šereda
„Pomóóc, v mém domě je zrůda, mami, vykopni toho vetřelce, mami, vyřeš to, vyřeš to už!“, křičí uřícený Pavlík a jeho obličej, spolu se stékajícím potem, mění barvy stejně rychle jako blikající automat, který vábí dychtivé výherce
Irena Bátrlová
Šamanka
Seznámil se s ní na jedné after party. Tančila s pavími péry na hlavě a byla ze všech přítomných tanečníků nejdivočejší. Dodnes nechápe, proč si vybrala právě jeho.
Irena Bátrlová
Lůzr
Jindřišce vyskakovaly na kůži tečky, pihy a mateřská znaménka bez jakéhokoliv varování, nedisciplinovaně a chaoticky. Vždy, když si stoupla k zrcadlu, zjišťovala, kde všude se jí noví výtržníci objevili. Nesnášela je.
Irena Bátrlová
Básnířka a její překřížené zuby
Vladimíra byla živel, nespoutaná ďáblice, schopná úplně všeho. Uměla žít až příliš naplno a právě o tom skládala geniálně emotivní verše, takové, které si vám navždy vryjí pod kůží a tam škrábou, bodají, koušou, vraždí....
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Bazén u domu zrcadlí bohatství. Proč selhává ekonomika v Jižní Americe
Premium Země Latinské Ameriky čelí velké míře společenské nerovnosti. Řešení v podobě spravedlivějších daní...
Dvanáct lidí v jednom bytě. V Curychu roste zájem o sdílené bydlení
V švýcarském Curychu roste popularita společného bydlení. Model je čím dál oblíbenější nejen mezi...
Kojení vs. výrobci umělé výživy. Řešíme střet zájmů a přestalo jít o děti, líčí lékařka
Premium Po medializaci spolupráce některých porodnic s výrobci umělé výživy se z kojení stalo téma...
Usmívej se, nakázal jí. A z promrzlé partyzánky vykouzlil ikonu Jugoslávie
Seriál Revolucionářky s flintou přes rameno mají v levicové mytologii specifické místo. Platí to i pro...
- Počet článků 303
- Celková karma 15,67
- Průměrná čtenost 568x