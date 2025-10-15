Když pracháč stárne
Danovi najednou připadá, že před ním stojí úplně cizí, umělohmotná osoba. Nafouknuté rty, velikánské řasy, prodloužené vlasy, botox obličeje, plastika nosu, ňader, liposukce břicha.....
Vždyť on si před pětadvaceti lety vedl k oltáři úplně jinou holku. Přirozenou – které mohl kdykoliv pohladit vlasy, cvrnknout jen tak prstem o nos, polechtat pod paží, vzít do náruče....
Celé ty manželské roky se snažil vydělávat, aby ona nemusela do práce a mohla si kupovat vše, na co jen pomyslela.
A nyní se dozvídá, jak se Sylvie v té zlaté kleci dusí, jak on s ní celé roky manipuloval, jak jí nedal možnost vyniknout, dělat kariéru.
Tiše mlčí a trpělivě čeká, až se jeho žena přizná ke svému o patnáct let mladšímu milenci. Kdy se konečně zmíní o tom příživnickém floutku.
Dočkal se. Sylvie, už při vyslovení jeho jména, se rozzáří jako celý zrcadlový koncertní sál. Špulí rty a chválí svého mladého mileneckého budižkničemu. Jedině on totiž dal jejímu nudnému životu smysl.
Dan unaveně polkne. O všem věděl, celý rok však čekal na její doznání. Teď je to tady.
Sylvie se nadechne, chce pokračovat ve chválozpěvech na výkonného milence, když se náhle prudce zarazí: „Jak to vypadáš? Ty už si nebarvíš vlasy? A ten sestřih a zarostlá brada, zpamatuj se, nedělej ostudu, jsi výkonný ředitel a majitel velké firmy, reprezentuješ svým zevnějškem!“
Dan se pousměje. Už je to přes dva měsíce, kdy ho přestalo bavit hlídat si každý vlas, každou vrásku.
Bez odpovědi odchází do přepychové koupelny. Tam si na své, kámošemi v pubertě propíchnuté, ušní lalůčky zavěsí obří kruhové náušnice, které měl na památku schované na tajném místě v domě.
To však není zdaleka všechno. Jeho zrak spočine na pečlivě podle barev seřazených lacích na nehty. Tak, jak je umístila v koupelnové poličce jeho dcera, otevře jeden po druhém a každým si nabarví jeden nehet.
Ráno po probuzení nechává své fáro v garáži. Jede po dlouhatánské době metrem. Vítr na jezdících schodech si pohrává s jeho polodlouhými prořídlými vlasy. Je mu to příjemné.
V metru a v tramvaji sleduje lidi. Někteří se usmívají, druzí mračí. Baví ho to, připadá si tak nějak, jak to říct, příliš obyčejně.
„Šéfe, bude třeba vyřešit tu stížnost“, naklání se nad ním hned po příchodu do pracovny asistentka Alenka a pohled do jejího výstřihu je nebezpečně lákavý.
Dana však nechává klidným. Ví, že kdyby jen minimálně naznačil, byla by Alena jeho. Ale on už nechce poslouchat ty dlouhé, bezduché řeči ambiciózní mladé holky směřující jen k tomu, aby otevřel peněženku a zajistil kontakty na vysněnou pracovní pozici. Nechce plýtvat svým časem a stále dokazovat, jak je perfektní milenec a jeho naditá šrajtofle praská ve švech.
Je unavený.
„Ať jde tedy ta dáma dovnitř, vyřídím to hned“, pokyne Dan a chytne se za velkou naušnici.
Alenka se na jeho nový výstřelek s údivem koukne a už chvátá pro stěžující si paničku, jenž přichází s mladým mužským doprovodem.
„Šílené fópa, můj zesnulý manžel, poslanec a velká šarže, vypadal ve své rakvi přímo hrozivě. Všichni přítomní smuteční hosté byli zděšeni, což může také potvrdit tady Jaroušek. Okamžitě potrestejte ty, kteří nesou odpovědnost, žádám okamžité propuštění a finanční náhradu za způsobenou újmu!“, zvyšuje dáma ve značkovém koženém kabátě hlas. Jaroušek ji chytne na znamení souhlasu za loket a dynamicky, v opakujícím rytmu přikyvuje jako hlavou klimbající panáček, bývalý hit vietnamských tržišť v devadesátkách.
Dan přimhouří oči a najednou vidí před sebou dvojče Sylvy. Stejné nafouklé rty, prodloužené vlasy, řasy.....
Lekne se.
„Bože, jak jsou ty luxusní paničky podobné“, pomyslí si.
„Vnímáte mne, pochopil jste, co si přeji“, rozzuřeně se k němu přibližují kačeří rty.
„Ano, vše prošetřím“.
„Urgentně, hned, okamžitě!“, prudce dupne do podlahy střevíčkem hysterická dáma.
„Samozřejmě, udělám pro to maximum, ještě dnes pohřební službu navštívím a vyvodím důsledky“, nuceně se zazubí Dan, který koupil jednopodlažní budovu pohřební služby před rokem. Měl v plánu přeprodat budovu a pozemky developerovi, jenž hodlal zde postavit bytový dům. Jenže jeho smělý podnikatelský plán uvízl právě díky jeho současnému psychickému rozpoležení.
Po odchodu stěžovatelky a jejího svalnatého nabíječe hodil na sebe sako a nastartoval firemní vůz.
Svůj nový podnikatelský pohřební ústav ještě nikdy nenavštívil.
Prudce rozrazil dveře. Nikde nikdo.
„Kde je personál?“, zařval jako lev.
Během chvíle byl v kanceláři přihrblý pracující senior.
„Kdo měl na starost posmrtnou úpravu pane poslance?“, promění svůj řev na tygří.
„Tohle má na starost Irma“, roztřepou se dědouškovi kolena.
„Okamžitě ji zavolejte“, poroučí Dan.
Stařík šouravým krokem odchází a trvá dosti dlouho, když udýchaně přijde šéfovi sdělit, že Irma nená čas, neboť upravuje dalšího nebožtíka.
„To snad není pravda, kdo je vlastně ta Irma, která si dělá z pohřbů holubník. Já ji zvednu mandle“, odchází nasupeně se starouškem Dan do úpravny.
„Co si to dovolujete, kdo vlastně jste, drzá kravko!“, drsně rozevírá dveře Dan.
Ohnutá postava se k němu otočí.
Danovi překvapením dojdou slova.
Před ním stojí Irma. Ve vytahaném svetru, plísňových džínách, tak jak jí znal z gymplu. Velmi dobře tehdy věděl, že je do něho celé ty čtyři roky beznadějně zamilovaná. Jenže on skvělý frajer o obyčejné holky jen stěží zavadil jedním očkem.
Proč vlastně dělá takovou práci, vždyť má lepší vzdělání než on.
Teď se mu ale zdá nepřekonatelně přitažlivá. Její přirozené vějířky vrásek, dolíčky ve tváří, vlasy protkané šedinami....
Pomalu a potichu se zeptá: „Stěžovala si paní poslancová, že její manžel v rakvi nevypadal dobře“, sklopí zrak a přemýšlí, zda i ona ho poznala.
„Zemřel a nikdo mrtvý nevypadá zrovna živě. Navíc dotyčná dáma by stejně nebyla nikdy spokojená“, usměje se Irma.
Dan přikývne.
Irma uvízne zrakem na Danových nehtech.
„Barevné nehty, to by za socíku na gymplu neprošlo“, začne se nahlas smát.
„Neprošly by ani ty náušnice“, sáhne si na obě Dan a přidává se k hlasitému smíchu.
Najednou mu je po dlouhé době krásně, protože potkal někoho s kým může sdílet své vzpomínky, zážitky a to je obrovský dar, který tak toužebně v poslední době hledal.
Irena Bátrlová
Vybagrovaná a Štěkota
Mohutná brána zavrzala a vypudila ze svých útrob pár zoufalců. Blažena nesla na zádech své jediné zavazadlo a stále se rozhlížela kolem dokola. Nikoho z postávajících před branou nepoznávala.
Irena Bátrlová
Dítě
„Paní doktorko, v čekárně na vás čeká paní na vozíčku, je z paliativní péče, ráda by s vámi mluvila, je to její poslední přání i její doprovod se za setkání přimlouvá“, sklání se nad Milenou nový zdravotní bratr.
Irena Bátrlová
Škarohlíd
„Není to klukovina, vypouštět ve vašem věku bubliny ve veřejném sektoru“, přísně se otočí rozčílený Jaromír na spolucestujícího, jenž sedí v tramvaji těsně za ním.
Irena Bátrlová
Psí život
Stal jsem se jakýmsi rychloobvazem na ránu jedné zhrzené milenky. Vzala si mou maličkost do péče a věnovala se mi opravdu intenzivně.
Irena Bátrlová
Pod prasečí ochranou
Téměř v každé zoologické zahradě je nejvíce opomíjeným zvířetem vepř. A je jedno, zda je domácí, divoký nebo třeba pekari. Je prostě tak obyčejný, že nestojí ani za to, aby návštěvník strávil u jeho ohrady déle než minutu.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Odvolal Zelenskyj starostu Oděsy jen kvůli padělku? Ruský pas není pravý, míní média
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu zavedl v Oděse vojenskou správu a do jejího čela...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde
Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na...
Do Kolosea se vrátí kultura: památka se stane místem konání koncertů i zápasů
Římské Koloseum bude v budoucnu hostit koncerty významných popových hvězd. Oznámil to podle...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 307
- Celková karma 11,94
- Průměrná čtenost 566x