Kaliči vody
Dora byla na zimu zvyklá, tenhle mrazivý krvelačný obřad dobře znala, vždyť bydlela v dodávce celoročně, jenže nyní se k mrazu přidávaly bolestné vzpomínky, které způsobovaly, že to v Doře přímo ledově kvasilo a bolestně požíralo její nebohé vnitřnosti.
Dora vystoupila z dodávky, bouchla dveřmi a ocitla se na známém sídlištním parkovišti. Před ní čnil nevzhledný panelák. Už ani nepočítala, kolik roků svého života v něm zanechala.
Omylem při svém výstupu z dodávky rozšlápla válející se plechovku. Zaklela a prudce plechový válec odkopla. Ten morbidně kvíčejíc letěl vzduchem a zachytil se až o obrubník.
Dora pokračovala dál v chůzi, prošla parkem až k velikánskému topolu u rybníka, u něhož si právě dělali bezdomovci ohýnek.
Znala je, věděla, že tam mají brholy. Když zde ještě bydlela, tak si těch houmlesáckých kaličů ani nevšimla, nebyli jí sympatičtí, ba právě naopak.
„Pojďte se zahřát, paninko, jste celá prokřehlá“, zaduněl ten tlustý a ukázal ji na povalenou kládu, na níž se válel nějaký roztrhaný hadr.
„Na chvíli si sednu, je mi zima a blbě“, odpoví Dora a podívá se na všechny tři.
„Nechcete to spláchnout, aspoň na chvíli zapomenete“, usměje se tentokrát ten nejmenší a podává Doře láhev.
Dora se napije, je jí jedno, že flaška kolovala a že se v ní míchají kdejaké sliny s alkoholem.
K partě se připojil další chlap, který právě utrhl větev z mohutného topolu a hodil jí do ohně.
Doru to strašně naštvalo: „Nech ten strom na pokoji, neubližuj mu, sáhneš-li ještě na něho, dostaneš ode mne do držky. Ten topol je pietní místo, pohřbila jsem u něho všechny domácí mazlíčky, které jsme s dcerou Dorotkou měly“.
„Jasně, chápeme, hřbitov je nedotknutelný“, přikyvuje nejstarší z tlupy a dává Doře napít.
„Nic nechápete, vy se totiž na žádný hřbitov nikdy nedostanete, zemřete jako bídní čokli někde na ulici“, mluví smutně dál Dora. „A já s vámi, nikoho už nemám, měla jsem překrásnou dceru Dorotku, vzala mi jí rakovina v jejích devětadvaceti letech. Dnes by měla mít třicet. To ona tu měla být – ne my!“.
„Svět je nespravedlivej odjakživa a my s tím nic nenaděláme, každý jsme na nějaké cestě a ta cesta je mnohdy odporná a zlá“, odpovídá nejstarší s dlouhým vousem.
„Já jsem už, pánové, celý rok nomádka, cestuji, abych zapomněla. Tam, kde zaparkuji dodávku, najdu si několik brigád zároveň a pracuji a pracuji, abych pak upracovaná padla do provizorní postele a ráno začnu makat pěkně od začátku. Chci totiž zapomenout, ale nejde to, proto jsem tu přijela. Spoléhám, že za mne rozhodne voda, ten spravedlivý přírodní živel, neboť já už svůj život nedávám“, potáhla si kulich přes uši a vydala se směrem k rybníku.
„Jestli jdete čůrat, pokropte topol, neslezejte k rybníku, led praská“, řvou za Dorou ohýnkový kolegové.
„Nejen moč je odpad, já celá jsem nešťastný lidský odpadek“, zakřičí na ně Dora a vkročí na led, jde dál, křupe to pod nohama, pak divný zvuk, noha jí spadne dolů pod led, pak celé tělo....
***
„Vítejte mezi živými, tohle nebyl zrovna dobrý nápad - chtít se na konci ledna koupat“, dívá se podezíravě na Doru ošetřující lékař.
„Kde to jsem?“, nechápavě kroutí hlavou Dora.
„Ležíte v nemocnici, stačilo málo a ležela byste v rakvi“, pokračuje doktor.
„Jaký blbec mne zachránil?“
„Bylo jich více a být vámi, nerouhal bych se“, rozpačitě se zatváří zdravotník.
***
„Chtěla bych vám poděkovat, ale dodnes mi není jasné, proč jste mne zachraňovali“, podává ruku Dora každému z party bezdomovců na sídlištním parkovišti.
„Řvala jste něco o odpadu a my máme ten náš rybník dosti rádi, stejně jako vy ten topol. A aby nám ten náš rybníček neznečištovaly kdejaké přivandrovalecké odpadky, musíme tyhle nečistoty z rybníku vylovit a vyhodit ven“, usměje se vousatý náčelník bezdomovecké bandy.
„Díky, pánové, pro vás už budu navždy jen hloupá Dora z ledu. Přijměte proto od ní basu hnědého kalu, však vy víte, jak s ní naložit, hlavně ji nevylívejte do toho našeho rybníku, nedopusťte znečištění. Tak tedy opět na viděnou za rok“, loučí se Dora, každého obejme a nasedá do dodávky.
„Jo za rok a kdyby ne, tak někde na cestě, tam se potkáme vždy, cesty jsou totiž nekonečné, milá Doro“, usměje se nejstarší a pohladí si vous.
Dora úsměv oplácí, zamává, nastartuje a už je zase zpátky na té své nevyzpytatelně rozmanité životní cestě.....
Irena Bátrlová
Tunelářka
„Holky, tenhle večírek je mega odpal, semeniště zlatonosných panáčků, snad se už některý z nich chytne do náruživé ženské oprátky“, usmívá se samolibě Aneta a důležitě si přetře rty vyzývavou rtěnkou.
Irena Bátrlová
Střevíčkem zašlápnutý mamánek
Milošek se dívá přes plaňky plotu do vedlejší zahrady. U bazénu na lehátku leží muž středního věku a jeho obézní syn. Oba stále něco jedí, pijí a stále pořvávají na drobnou, křehkou, ženu.
Irena Bátrlová
Šílený vánoční host
Sára zůstala před rokem těsně před vánočními svátky sama. Její Valentýn, kterého hluboce milovala a ctila, odešel. Nikoliv za jinou - ale jinde, do jiné dimenze.
Irena Bátrlová
Kdo všechno je v pytli!
Míša pojmenoval svou mámu Ajfonka, což znamená, že se na ni z nějakého neznámého důvodu přilepila nevzhledná černá placka, která ji neustále otravuje vyzváněním, cinkáním nebo blikáním.
Irena Bátrlová
Hříšný tanec
Jestliže má někdo to štěstí, narodit se v Den vítězství - osvobození naší vlasti, přesně 8. května 1945, je svým způsobem výjimečný. A to se vlastně o své zrození vůbec nemusel přičinit.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50
Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel,...
„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!
Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví...
Divadlo Ungelt dostalo k 30 letům novou kavárnu. Autorem interiéru je oceňovaný filmový architekt
Divadlo Ungelt letos oslavilo 30 let existence a k tomuto jubileu si splnilo dlouholetý sen –...
Dílna na výrobu svíček pro Ukrajinu přilákala v Brně desítky lidí, zájem vzrostl
Obyvatele Ruskem napadené Ukrajiny zahřejí i svíčky, které dnes vyrobili dobrovolníci v brněnském...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 318
- Celková karma 12,61
- Průměrná čtenost 556x