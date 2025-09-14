Dítě
Milena je unavená, nejen z celého dne, ale také i z celého týdne. Dobrá duše této ordinace sestra Jaruška se rozhodla, že už sekne s pozicí „prduch“ (pracující důchodce) a spokojí se pouze s označením „duch“, což Mileně dosti zkomplikovalo pracovní život.
Na volné místo nastoupil pětatřicátník Ivan a Milena se kromě péče o pacienty ještě stará o něho. Kolik věcí mu musí říkat, kolik úkonů zkontrolovat, nic nedělá pořádně.
Navíc se ještě k tomu jmenuje Ivan....
„Dobře, ať jde tedy dál“, sklopí unavené oči Milena a napije se ze sklenice vody.
Do ordinace vjíždí vozík s velmi vyzáblou paní doprovázený mohutným chlapíkem.
Paní se snaží na Milenu promluvit, ale je velmi slabá a jen chrčí: „Mi ..mi“.
Milena se pozorně podívá na příchozí a leknutím vykřikne, pozná starou dámu na vozíku.
„Paní Drábková, jste to vy?“, úžasem monitoruje bledý a vrásčitý obličej stařenky.
Paní na vozíčku kývne a předává třesoucí rukou Mileně obálku.
„Paní Drábková trvala na svém posledním přání: vás, paní doktorko, vidět, v obálce je vysvětlení. Budu čekat v sesterně, nebudu vás rušit“, řekne doprovod a odchází do vedlejší místnosti.
Milena otevírá obálku, čte si vystřižený článek z německého tisku a zůstane strnule hledět na stařenku.
Před očima vidí scénu, jak dva zamilovaní studenti medicíny si slibují společnou budoucnost. Ona mu radostně šeptá do ucha sladké tajemství.
„Já...“, nadechne se paní Drábková. „Já o tom dítěti věděla, Ivan byl z toho nadšený“, sípe z posledních sil a Milena přiskočí se sklenicí vody, aby se stará paní napila.
„Můj bývalý manžel byl manipulátor a pozval tehdy Ivánka na dovolenou do Německa, získal devizový příslib“, mluví velmi pomalu a za každým slovem následuje dlouhá přestávka.
„Ivanův táta chtěl emigrovat, Ivan nikoliv, nevím, co se tehdy v tom autě stalo“, vydechne z hluboka stařička a po tvářích jí stékají velké slzy.
Milena stále v ruce drží noviny se zprávou uvěřejněnou teprve před měsícem, že na dně vypuštěného německého rybníka se našel vrak s dvěma mrtvými. Nehoda se stala před osmatřiceti lety.
„Identifikovali je až na základě DNA – díky paní Drábkové“, lehounce pootevírá dveře muž, který přivezl paní Drábkovou do ordinace.
Milena neudrží slzy, tak proto se Ivan neozval, proto byl nezvěstný....
„Poslední přání paní Drábkové je vidět dítě svého jediného syna“, pokračuje muž, protože stará žena už nedokáže ze svého hrdla vydat ani hlásku.
Uplakaná Milena přikývne. Odejde do sesterny.
Zdravotní bratr Ivan najednou vidí před sebou místo seběvědomé doktorky zlomenou, uplakanou ženu. Bez řečí pochopí a odchází do ordinace. Tam políbí babičce ruku.
„Ano, je to Ivan, je“, křičí stará paní Drábková a jakoby se stal zázrak. Omládne a zkrásní.
„Děkuji, že jste splnila poslední přání paní Drábkové“, usměje se muž.
Milena přistoupí ke smějící se staré dámě a dá ji polibek na čelo, při tom velmi potichu zašeptá: „Odpusťte mi“.
Oči obou žen se střetnou, zadívají se na sebe a spokojená stařenka dá znamení k odchodu.
Doprovázející muž se stařenkou odchází z ordinace.
Milena se z okna za nimi ještě dlouho dívá.
Najednou přestane plakat, neznámá, neviditelná síla jí přinesla klid, jakoby věděla, že se tahle stará žena setká nejen s Ivanem, ale také s jejich dítětem, o kterém rozhodla, aby se nenarodilo.
„Vše v pořádku, paní doktorko“, zeptá se Ivan.
„Děkuji, Ivane, lepšího zdravotního bratra nemohu mít“, lehce se usměje Milena a pokyne Ivanovi, že už může jít domů, že právě skončila ordinační doba.
Ona ještě v ordinaci zůstane, musí si to všechno znovu v myšlenkách přehrát, zůstane tady jako mnohokrát – až do večera, protože doma ji nikdo živý nečeká..
Irena Bátrlová
Škarohlíd
„Není to klukovina, vypouštět ve vašem věku bubliny ve veřejném sektoru“, přísně se otočí rozčílený Jaromír na spolucestujícího, jenž sedí v tramvaji těsně za ním.
Irena Bátrlová
Psí život
Stal jsem se jakýmsi rychloobvazem na ránu jedné zhrzené milenky. Vzala si mou maličkost do péče a věnovala se mi opravdu intenzivně.
Irena Bátrlová
Pod prasečí ochranou
Téměř v každé zoologické zahradě je nejvíce opomíjeným zvířetem vepř. A je jedno, zda je domácí, divoký nebo třeba pekari. Je prostě tak obyčejný, že nestojí ani za to, aby návštěvník strávil u jeho ohrady déle než minutu.
Irena Bátrlová
Výsadek do neznáma
„Táto, nemůžeme mít spolu normální víkend jako ostatní holky“, kňourá Klárka a prosebně upíná na Bořivoje své namalované oči. „Čemu říkáš normální, myslíš tím třeba volské oko na pánvi“, mrkne na ni otec.
Irena Bátrlová
Šereda
„Pomóóc, v mém domě je zrůda, mami, vykopni toho vetřelce, mami, vyřeš to, vyřeš to už!“, křičí uřícený Pavlík a jeho obličej, spolu se stékajícím potem, mění barvy stejně rychle jako blikající automat, který vábí dychtivé výherce
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Jste demagog, nařkl Hřib Turka. Minule jste mi říkal nácek, opáčil šéf Motoristů
Filip Turek, čestný prezident Motoristů sobě, se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjádřil k...
Piráti nakopli průzkum. Pomáhá jim STAN svou nevýraznou kampaní, říká politolog
Piráti v nedělním průzkumu společnosti STEM překvapili tím, že dohnali hnutí STAN, se kterým v...
Co plánují strany pro armádu: koalice chce zbraně za 5 % HDP, opozice by brzdila
Pořízení 24 amerických letounů F-35 za 150 miliard korun nebo 44 tanků Leopard za 34,25 miliardy. I...
Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin, oznámila Černochová
Vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin,...
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.001 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 890 000 Kč
- Počet článků 306
- Celková karma 13,15
- Průměrná čtenost 566x