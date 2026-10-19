Čtyři zoufalci tančí butó
Svatopluk s obličejem, připomínajícím vápennou stěnu, si vytvořil přesný plán postupu: Nejdřív snese po schodech kovové invalidní monstrum, které téměř třicet let bolestně nenávidí, poté si přehodí přes záda ochrnutého syna Béďu. Ponese ho stylem – ledabylý nához cementového pytle na bedra s volně plandajícími pytlovým zadkem, jenž budou představovat potomkovy dolní končetiny. Celá tahle operace je velmi svízelný oříšek, jelikož pod těžkým nákladem hrozí celkové zborcení nosných nožních pilířů. Nezřízená chuť k jídlu totiž každodenně připlacávala k tělu nebohého chlapce kousek po kousku sádelnatou hmotu, jejíž výsledkem je proměna syna v dosti masivní těleso.
Nyní se však Sváťa plně soustředí na praktický manévr - sesazení syna z vozíku a přemístění jeho tělesné schránky na volnou lavičku, nacházející se přímo před vstupem do podzemí.
Když je přesně v půlce procesu, znenadání se z přilehlého křoví, lemující vstup do jeskyně, přiřítí postavička s velikým špinavým batohem na zádech.
„Jéjda, bílí mimové! Už vás delší dobu pozoruji, vy chcete slaňovat do podzemí, mohu se přidat k vaší podzemní pantomimě?“
Vyhublá osůbka se uchechtne a významně si prohrábne zpocené krátké mastné vlasy. Poté se zeširoka rozkročí, dá ruce v bok a postaví se rovnou před bílou barvou natřené obličeje Svatopluka a jeho syna Bedřicha.
„Prrrr, mladá dámo či dokonce muži. Do podzemí mohou jen plně kvalifikovaní pracovníci, což já jako jeskyňář jsem. Vy bohužel nikoliv, takže čelem vzad a vystřelte zpět do vesmíru, odkud vaše drzá osoba spadla“, promluví Svatopluk na nevábně vyhlížející postavičku a pokračuje v přípravách na vstup do podzemí.
„Fajn, strejdo, jedna nula pro vás, já však, pokud jste si neráčil všimnout, jsem majitelka ňader, což je jeden ze znaků ženského pohlaví“, pokračuje neodbytná vetřelkyně a začíná si rolovat hnědé tričko směrem ke krku. Na první pohled je jasné, že majitelce chybí podprsenka.
Svatoplukovi, po tomto zhlédnutí, začíná skrz čerstvě natřenou obličejovou barvu prosakovat barva brunátná.
„Stop, přestaňte! Neobnažujte se, nestydo!“ Vztekle zakřičí a otočí se směrem k synovi, který se hlasitě chechtá a radostně bouchá rukama do kolen.
„Hele, škarohlíde, kdyby záleželo jen na mně, tak se na vás oba z vysoka vyprdnu, ale můj přítel to vidí jinak“, smutně se usměje umaštěnka a z batohu vytáhne jednu cigaretovou kusovku, kterou si zapálí.
„Milenecké momentky si laskavě běžte užívat jinam, podzemí není pro amatéry“, odpovídá netrpělivě Svatopluk.
„Můj přítel si už ale nikdy nic užívat nebude. Je mrtvý“, pokračuje divná holka, potáhne z cigarety a pokračuje: „Umřel. Před měsícem se předávkoval. A právě zde to miloval, seznámili jsme se tady. Ráda bych proto v podzemí, na přítelovo přání a památku, rozsypala jeho vlastní popel“, pokračuje a hubený kostnatý obličej zkroutí do tragické grimasy.
„To je mi líto, upřímnou soustrast, ale my už opravdu musíme dolů, nemáme času nazbyt“, dodává netrpělivě Svatopluk, protože se chce za každou cenu otravné ženštiny zbavit. Na důkaz spěchu hbitě sundává syna z vozíku.
Bedřich však na protest neopatrného sesazování začíná křičet, jeho šílený ryk drásá uši. Rovněž si rukama vztekle rozškrabává bílou barvu ze tváří.
Svatopluk dostane strach, aby syna nepopadl agresivní amok.
„Neblbněte, já vám parťáka na povrchu pohlídám, Vy zatím snesete po schodech prázdný vozík“, nabízí se vyzáblá slečna.
„ A ještě, prosím, pardon, otázečka. Podle indicií bílého make-upu, to vypadá, že se chystáte tančit butó – japonský tanec, vyjadřující lidské nitro, bolest, zranitelnost, smrt“, pokračuje.
„Jak jste na to přišla?“ udiveně, s pusou dokořán, na ni hledí Svatopluk.
„Studovala jsem taneční konzervatoř, ale ve třeťáku mě vyrazili. Prosím, mohla bych s přítelem tančit s vámi, moc prosím, můžeme se přidat, mám v sobě nesmírnost bolest, potřebuji ji dostat ze sebe ven“, vyndává z batohu nejlevnější možnou variantu plastové urny.
Svatopluk se zarazí, koukne na Bedřicha, který je už docela klidný. Náhle se mu před očima zjeví silueta manželky Elišky, která se téměř třicet let nepřetržitě stará o jejich jediného syna. Před jeho narozením byli oba vášniví tanečníci, jenže potom, co se ukázalo, že Bedřich je fyzicky i mentálně postižený, začal se Svatopluk za syna stydět, našel si parťáky jeskyňáře a čím dál více času trávil v podzemích a jeskyních. Eliška byla na vše sama, před týdnem se zhroutila, už nemohla dál....
Dnes Elišku v nemocnici navštívil a slíbil, že po dobu její nepřítomnosti se o Béďu postará. A napadlo ho, že syna vezme do míst, kde hoch nikdy nebyl a tam.....
„Tak jo, udělám dobrý skutek, budete tančit s námi. Jste totiž stejný zoufalec jako my dva. Půjčte si tady ten bílý pudr, naličte se a při tom pohlídejte syna“, nechává se přemluvit Svatopluk a podává mladé vyhublé ženě pudřenku.
„Díky, jsem Laura, můžeme si tykat“, sundává víčko od pudřenky šťastná parťačka a rychle si natírá bílou hmotu na tvář.
Svatopluk zatím vší silou popadne prázdný vozík a mizí s ním v podzemí.
Po zdolání železného schodiště, si zmoženě sedne na plátěné křesílko, které je umístěno hned pod schody do podzemí, potřebuje si totiž odpočinout, je tak strašně unavený...
Neví, jak dlouho jeho odpočívání trvalo, ale asi nějakou časovou chvíli ano, měl pocit, že dokonce usnul.
Rychle se však vzpamatuje, propleskne tváře, z níž vyletí malý bílý pudrový dým a běží co nejrychleji nahoru.
Tam nevěří vlastním očím.
Polonahá Laura stojí a tančí na lavičce, hned vedle sedícího Bédi, který na ni lačně kouká. Nakrucuje se před ním jako lasička.
„Přestaňte se tady, na veřejnosti, obnažovat, nemravo!“ vykřikne pohoršený Svatopluk.
„Trénujeme na povrchu butó, ať se Bedřich podívá, dole v podzemí nebude stejně nic vidět, je tam úplná tma“, Svatopluka drze zpraží Laura a pohladí láskyplně Bedřicha po vlasech.
Ten vypadá šťastně.
Svatopluk si poprvé v životě uvědomí, že jeho syn je také muž.
Tiše tedy přikývne a za pomocí Laury začínají pomalu snášet na zádech Bedřicha dolů do podzemí.
A tam dole už na nic nečekají.
Zahajují tanec.
Polonahá Laura ztvárňuje pomalými křečovitými pohyby svůj žal, nechává volně proudit slzy, které brázdí její bílou obličejovou krajinu.
Uprostřed svého bolestného tance pak opatrně odšroubovává víko urny a rozsypává popelový prášek.
Část popílku se přilepí Bedřichovi na bílou tvář. Ten se tomu zuřivě směje a máchá nekoordinovaně rukama ze strany na stranu.
Svatopluk tančí své butó opodál. Pevně drží v náručí éterickou, neviditelnou, manželku Elišku, tiskne svoji tvář na její a stále opakuje: „Promiň“.
Náhle se zastaví čas.
Stane se zázrak.
V té podzemní popelavé mlze tak nadpozemským, lidsky nevysvětlitelným způsobem splývají čtyři zoufalí tanečníci, kteří právě teď a právě nyní smazali svým prazvláštním tancem rozdíl mezi životem a smrtí....
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