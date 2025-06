Básnířka a její překřížené zuby

Další články autora

Neví, čím si to zasloužila, ale její pestrobarevní rodiče byli opravdu výstředníci k pohledání. Nejkřiklavější barvy oblečení na sebe házeli bez ladu a skladu. Třpytivé korálky si zaplétali do svých dlouhých vlasů.

Zrzáček z Národní

Vstáváme se synem brzy ráno a na pražské ulici Národní, cestou do školy, kolem půl sedmé ranní, při čekání na tramvaj číslo 22, máme takový náš rituál - bedlivě vyhlížíme jistého pana holuba. Je to doslova a do písmene Pan holub.