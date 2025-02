Proč Trump jedná jak jedná

Tuhle jsem si položil otázku, v čem všem byli Rusové dobří. Již od dávných dob to byla špionáž, shánění a vytváření kompromitujících materiálů na schopné lidi - nikdo neví, kdy v budoucnu se bude hodit možnost je zahnat do kouta.

Když tak sleduju zprávy z posledních dnů okolo války na Ukrajině a dám si je do souvislostí s tím co o Donaldovi Trumpovi víme, k tomu si přičtu i již dříve zveřejněné ale neověřené informace – tedy spíše „neověřitelné“ informace (archiv KGB není totéž co archiv STB), začíná mi spousta věcí dávat smysl. Znalost některých scén z Majora Zemana to hned dostanou i do barvy, jak třeba mohla vypadat nedávná schůzka USA/Rusko v Saudské Arábii:

USA: Můj šéf mne sem poslal dojednat detaily ohledně těch věcí, o kterých si telefonoval s vaším šéfem.

Rusko: Ano, váš šéf v 70.tých a 80.tých letech žil poměrně rozmařilý a bouřivý život a jistě vám řekl, že se to neobešlo bez následků.

USA: Ano, něco naznačil, o co jde?

Rusko: Ta tehdejší cesta Vašeho šéfa do Moskvy, ač čerstvě ženatý, byla zpestřena takovou sexuální aférkou s jednou naší soudružkou.

USA: To už je dnes naprosto nezajímavá věc, od té doby můj šéf vystřídal mnoho dalších manželek a ustál mnoho dalších závažnějších sexuálních deliktů a afér.

Rusko: Jenže ta naše soudružka tenkrát měla omylem za zrcadlem v ložnici zapnutou kameru i s dalším naším obslužným personálem.

USA: Vím, můj šéf mi o tom říkal. To dnes už nikoho nezajímá. Byla taková doba.

Rusko: Jenže při tehdejší konfrontaci to Vašemu šéfovi bezvýznamné nepřišlo a tenkrát by udělal cokoliv, aby to nikdo a zejména jeho žena nevěděli.

USA: No ale doba se změnila a i můj šéf dnes uznává jiné hodnoty.

Rusko: Právě. Podívejte se, co mým tehdejším kolegům z KGB váš šéf tenkrát všechno podepsal.

USA: Už mi to začíná docházet. Proto tu máte i ty šeky? Rád je podepíšu, ať se toho jednou pro vždy zbavíme.

Rusko: Ne, tyhle šeky byly již kdysi podepsány a Vašemu šéfovi i tenkrát z našich peněz vyplaceny - v době, když se mu zrovna nedařilo. Vzpomínáte?

USA: Dobrá, jak si to teda představujete?

Rusko: Tady máte osnovu vaší nové zahraniční politiky. Kdyby Vašemu šéfovi nebylo něco jasné, telefon na mého šéfa zná. Bylo mi potěšením.

Každému je jasné, že na jednání o „kompru“ žádné třetí strany přizvat nelze. Stejně tak mám důvěru v obyčejné Američany, že práci pro cizí mocnost by svému prezidentovi neodpustili.

Článek je psán v nadsázce, neopírá se o fakta, jen o veřejně dostupné a neověřené informace.