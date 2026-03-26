Okamurovo návrh na změnu poplatků je zcela mimo mísu
Protože pokud by ho platil, věděl by, že koncesionářský poplatek za rozhlas nebo televizi se neplatí za osobu, ale za domácnost. Kdyby toto věděl, nemohl by mluvit o „osvobození poplatku... za nezaopatřené mladé lidi do 26 let“. Nebývá zvykem, aby děti a nezaopatření mladí lidé byli majiteli domácností - ti jsou přeci součástí domácnosti svých rodičů, takže poplatek samozřejmě neplatí ani dnes. Ale hezky se to prodává, prostě náš Tomio myslí i na ty nejmenší...
Další kontroverzní věcí je jeho platnost změny již od poloviny tohoto roku. To přece žádný soudný člověk, natož člověk z podnikatelského prostředí, který chce stát řídit jako firmu, nemůže schválit. Každý, který kdy přišel do styku s jakoukoliv ekonomikou, zná pojem hospodářský rok. Na jeho začátku je mj. nějaký odhad příjmů a podle nich se rozjedou projekty, přijímají se lidé, podepisují smlouvy s dodavateli atd. Jestliže během toho roku se někdo, kdo si myslí, že může všechno, špatně vyspí, významně změní příjmy dané instituce, musí mu být jasné, že celé hospodaření v daném roce se sesype jako domeček z karet a instituce se dostane do problémů, protože rozběhnuté věci už v daném roce nelze zastavit.
Česká televize ani rozhlas není soukromá firma, která by většinu příjmů měla z nějaké výdělečné činnosti. Koncesionářské poplatky jsou téměř jediným a do nedávna byly i předvídatelným příjmem. Je to trochu jako kdyby si někdo u nějakého zemědělce na jaře objednal za dohodnutou cenu veškerý objem jeho produkce, zemědělec by si pronajal půdu, nakoupil traktory, zasel a pak by mu jen tak objednavatel řekl, že se rozhodl, že mu zaplatí třeba o čtvrtinu míň, než bylo dohodnuto. Není to úplně ten nejlepší příměr, možná někteří bývalí zemědělci se zkušenostmi s velkými agrohráči totiž namítnou, že něco podobného už zažili na vlastní kůži...
A ještě pro ty, co zdatní v ekonomice nejsou: To že vás někdo zbaví placení koncesionářského poplatku, neznamená, že to bude pro vás zadarmo a vy ušetříte. Nebude. Stejně to zaplatíte ze svých daní, protože pokud český rozhlas a televize nezanikne, bude se to muset z něčeho zaplatit. Zaplatí se to z peněz, který si stát každý měsíc bere z vaší výplaty.
Dokázal bych si představit debatu o nějaké revizi těch posledních změn, nebo revizi toho, jaké zařízení je považováno za zařízení, při jehož vlastnictví se musí koncesionářský poplatek platit. Ale rozhodně se nemůžou pravidla měnit uprostřed hospodářského roku. To může navrhnout a schválit jen buď naprostý diletant, co ekonomice vůbec nerozumí, a nebo člověk, který přesně ví, co to v daných institucích způsobí a činí už tak se záměrem dané instituce dostat do problémů - tedy lidé, kteří by podle mne v politice být rozhodně neměli.
Robert Bartyzal
