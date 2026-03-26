Okamurovo návrh na změnu poplatků je zcela mimo mísu

Tomio Okamura svým návrhem na změnu ve výběru koncesionářských poplatků jasně ukázal, že způsob jeho výběru vůbec nezná a zřejmě asi ani neplatí.

Protože pokud by ho platil, věděl by, že koncesionářský poplatek za rozhlas nebo televizi se neplatí za osobu, ale za domácnost. Kdyby toto věděl, nemohl by mluvit o „osvobození poplatku... za nezaopatřené mladé lidi do 26 let“. Nebývá zvykem, aby děti a nezaopatření mladí lidé byli majiteli domácností - ti jsou přeci součástí domácnosti svých rodičů, takže poplatek samozřejmě neplatí ani dnes. Ale hezky se to prodává, prostě náš Tomio myslí i na ty nejmenší...

Další kontroverzní věcí je jeho platnost změny již od poloviny tohoto roku. To přece žádný soudný člověk, natož člověk z podnikatelského prostředí, který chce stát řídit jako firmu, nemůže schválit. Každý, který kdy přišel do styku s jakoukoliv ekonomikou, zná pojem hospodářský rok. Na jeho začátku je mj. nějaký odhad příjmů a podle nich se rozjedou projekty, přijímají se lidé, podepisují smlouvy s dodavateli atd. Jestliže během toho roku se někdo, kdo si myslí, že může všechno, špatně vyspí, významně změní příjmy dané instituce, musí mu být jasné, že celé hospodaření v daném roce se sesype jako domeček z karet a instituce se dostane do problémů, protože rozběhnuté věci už v daném roce nelze zastavit.

Česká televize ani rozhlas není soukromá firma, která by většinu příjmů měla z nějaké výdělečné činnosti. Koncesionářské poplatky jsou téměř jediným a do nedávna byly i předvídatelným příjmem. Je to trochu jako kdyby si někdo u nějakého zemědělce na jaře objednal za dohodnutou cenu veškerý objem jeho produkce, zemědělec by si pronajal půdu, nakoupil traktory, zasel a pak by mu jen tak objednavatel řekl, že se rozhodl, že mu zaplatí třeba o čtvrtinu míň, než bylo dohodnuto. Není to úplně ten nejlepší příměr, možná někteří bývalí zemědělci se zkušenostmi s velkými agrohráči totiž namítnou, že něco podobného už zažili na vlastní kůži...

A ještě pro ty, co zdatní v ekonomice nejsou: To že vás někdo zbaví placení koncesionářského poplatku, neznamená, že to bude pro vás zadarmo a vy ušetříte. Nebude. Stejně to zaplatíte ze svých daní, protože pokud český rozhlas a televize nezanikne, bude se to muset z něčeho zaplatit. Zaplatí se to z peněz, který si stát každý měsíc bere z vaší výplaty.

Dokázal bych si představit debatu o nějaké revizi těch posledních změn, nebo revizi toho, jaké zařízení je považováno za zařízení, při jehož vlastnictví se musí koncesionářský poplatek platit. Ale rozhodně se nemůžou pravidla měnit uprostřed hospodářského roku. To může navrhnout a schválit jen buď naprostý diletant, co ekonomice vůbec nerozumí, a nebo člověk, který přesně ví, co to v daných institucích způsobí a činí už tak se záměrem dané instituce dostat do problémů - tedy lidé, kteří by podle mne v politice být rozhodně neměli.

Autor: Robert Bartyzal | čtvrtek 26.3.2026 11:10 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Robert Bartyzal

Nekoordinace uzavírek? Záměr!

Kolikrát jsem už slyšel, že uzavírky budou koordinovány a už se nebudou opakovat situace, kdy jeden správce komunikace naplánuje nějakou uzavírku, hned přispěchá správce sousední komunikace s jinou, aby to tudy řidiči neobjížděli.

1.8.2025 v 8:55 | Karma: 10,96 | Přečteno: 174x | Diskuse | Ostatní

Robert Bartyzal

Blackou ukázal co zlepšit

Týden po prvním blackoutu stále běží diskuze po příčinách. Myslím, že důležitější by byla diskuze jak předcházet následkům - blackout v budoucnu totiž může mít příčinu nejen technickou, ale i geopolitickou.

11.7.2025 v 8:50 | Karma: 11,93 | Přečteno: 327x | Diskuse | Ekonomika

Robert Bartyzal

V příštích 10 letech odejde pětina pracujících do důchodu. Překvapivé!

Tuhle překvapivou zprávu jsem včera slyšel v rádiu, šlo o překvapivý objev ministra Jurečky, pronesený na pražské konferenci Česko na křižovatce. Překvapivý objev vhodný na titulní stranu.

16.4.2025 v 9:00 | Karma: 21,73 | Přečteno: 502x | Diskuse | Ekonomika

Robert Bartyzal

Proč Trump jedná jak jedná

Tuhle jsem si položil otázku, v čem všem byli Rusové dobří. Již od dávných dob to byla špionáž, shánění a vytváření kompromitujících materiálů na schopné lidi - nikdo neví, kdy v budoucnu se bude hodit možnost je zahnat do kouta.

25.2.2025 v 9:24 | Karma: 14,32 | Přečteno: 534x | Diskuse | Politika

Robert Bartyzal

Důchodová reforma

Stále dokola se mluví o důchodové reformě. Co v tom sdělení postrádám, jsou jasné kupecké počty. Místo prázdných a patetických projevů premiéra Fialy, výroky opozice o okrádání důchodců je potřeba jasně vysvětlovat následující:

31.5.2024 v 8:50 | Karma: 14,53 | Přečteno: 508x | Diskuse | Ekonomika
Robert Bartyzal

  • Počet článků 45
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2098x
Jsem jedna desetimilióntina tohoto státu, stejně jako vy a ostatní občané tohoto státu.

