Nekoordinace uzavírek? Záměr!

Kolikrát jsem už slyšel, že uzavírky budou koordinovány a už se nebudou opakovat situace, kdy jeden správce komunikace naplánuje nějakou uzavírku, hned přispěchá správce sousední komunikace s jinou, aby to tudy řidiči neobjížděli.

Situace se ale nezlepšila, naopak graduje. Tak například:

ŘSD zbouralo a starý most přes D11 u obce Jirny. Kdo to tam zná, ví, že jde o silnici, která je pro řidiče jedoucí od jihu a pokračující směrem k D10 důležitá, neboť už desetiletí supluje scházející část pražského okruhu - starší ročníky ji možná ještě znají z mapy „objízdné trasy Prahy“ vydané již před rokem 1989. Její alternativou je Klánovicko-Šestajovická spojka.

A protože Klánovickým zřejmě došlo, že rekonstrukcí onoho mostu se tyto dva proudy spojí v jeden přes jejich obec, přispěchali s uzavírkou jejich průtahu (rok se tam bude opravovat kanalizace). To už je takový český nimbystický kolorit. Vrcholem papalášství Klánovických je ale to, že společně s touto „nevhodně“ naplánovanou uzavírkou o kus dál na hranici se Šestajovicemi umístili zákaz vjezdu na krátký úsek, ve kterém se nijak nepracuje a pracovat nebude plus k tomu betonovými bloky přehradili 6 sousedních ulic a fakticky tak oddělili Klánovice od Šestajovic.

Toto jednání dle mého názoru již nemá nic společného s nutnými uzavírkami, ale zavání šikanou a divím se, jak to mohl někdo (mimo těch Klánovických samozřejmě) schválit. Vždyť i oni mají auta i oni chtějí a jezdí pod okny těch druhých. A když už se nemohlo s tou „rekonstrukcí“ počkat do postavení již zahájeného pražského okruhu, který většinu aut odvede, mohlo se alespoň počkat, až se opraví ten most v Jirnech. A kdyby to opravdu nešlo (havárie), tak se holt smířit s dočasným provozem v těch bočních ulicích (alespoň by byla motivace uzavírku účelově nenatahovat).

Také neustále ze všech stran slyším, jak roste agresivita řidičů, jak nedodržují přepisy a dopravní značení. Nedivím se jim. Frustrované a agresivní řidiče si takto zbytečně vyrábíme sami. A dopravní značky? Zejména ty přenosné často lžou nebo jsou zavádějící - Zrovna tuto uzavírku značí dost zmatená velká značka s textem ve smyslu „průjezd Šestajovicemi uzavřen“, doplněná zákazovou značkou pro nákladní vozidla nad 12m. Značka „slepá ulice“ či „neprůjezdná oblast“ např. u sjezdu ze Starokolínské není. A z opačné strany je podobné a navíc pro řidiče nákladních aut nad 12 metrů značně schizofrenní - oranžová objízdná cedule pro nákladní automobily na 12m v ulici Ve žlíbku úřed křižovatkou s Náchodskou ukazuje směr vpravo, aby 10m za ní byl stacionární přikázaný směr jízdy pro všechny nákladní vozidla vlevo (ostatně si ani neumím představit, jak by se ten odbočující kamión vpravo vytočil aniž by uboural kus železářství…).

Kde se naopak nešetří značkou „slepá silnice“ je při rekonstrukci silnice Stará Boleslav - Mělník“. Pražáci se s ní setkávají, když se jedou koupat na známé jezero Lhota. Ke Lhotě se skutečně cca měsíc nedalo odbočit a silnice byla opravdu slepá. Proč těch 5 metrů křižovatky neopravili již v rámci loňské rekonstrukce úseku Lhota - Borek, když by tehdy nikomu nescházela, je mi dodnes záhadou.

Po vlně nevole křižovatku otevřeli s předstihem, takže rekreanti, byť jim počasí moc nepřeje, již mohou tudy na Lhotu vesele odbočit a ti další pokračovat přes Dřísy dál na Mělník, ale značka slepá silnice sveřepě přetrvává dál.

Na jednu stranu jsem rád, že se opravuje, investuje a rekonstruuje. Ale jsem značně rozčarován, jakým způsobem se to děje. Když jsem se před lety pohyboval po Rumunsku, byl jsem svědkem, jak 60km dlouhou silnici z gruntu rekonstruovali vcelku. Jednu sezónu tam byl sice chaos a místní řidiči museli hodně improvizovat, ale další rok bylo celých 60 kilometrů k nepoznání. Kdežto u nás se i třetinová vzdálenost rozkouskuje, aby řidiče uzavírkami frustrovali každý rok. Kdy se tento přístup změní?

Zároveň jsem přesvědčen, že ona, na první pohled chybná koordinace uzavírek, je ze strany místních samospráv dost často záměrná - pokud ŘSD něco uzavře, místní hned přispěchají s něčím dalším, aby jim tudy nejezdili auta.

Přístup Klánovických je další level, který doufám bude zatrhnut dříve, než se stane standardem.