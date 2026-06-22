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Naivita Lukašenka nebo Putinova hra

Diktátor Lukašenko se minulý týden omluvil Zelenskému a zároveň uvedl jak je jeho země zranitelná. Proč v této době a jak se může situace vyvíjet?

Neomlouvá se v době, kdy válka skončila, není to v době, kdy Ukrajina Bělorusko ohrožuje, ale řekl to v době, kdy stále poskytuje ruské armádě „fullservis“ pro vedení války proti Ukrajině. Z území Běloruska se vypouštějí drony zabíjející ukrajinské lidi, na území Běloruska jsou vysílače umožňující ruským dronům být v tom ničení více efektivní.

Proč se tedy právě v tuto chvíli tak komickým způsobem omlouvá, když na druhé straně stále podporuje válku? Jeden důvod mne napadá - je to Putinem předem napsaný scénář pro začátek dalšího levelu války, když ten stávající už tak nějak uvadá.

Prezident Zelenský Lukašenkovi připomněl, že omlouvat se a přitom dále do oběti bodat, je neupřímné a dal mu ultimátum, aby dokázal, že to myslí vážně - konkrétně musí do týdne zlikvidovat ony vysílače napomáhající Rusům ničit a zabíjet. Pokud to neudělá, udělají to sami Ukrajinci.

Co se v následujících dnech a týdnech stane? Scénář bude dost možná následující:

1. Lukašenko ony vysílače nijak nezdeaktivuje a takticky počká, až je zničí Ukrajinci.

2. V momentě, kdy se tak stane, média zaplaví již předem připravené zprávy o tom, jak Ukrajina zaútočila na „stranou stojící“ Bělorusko, zprávy o tom, kolik si útok vyžádal civilních obětí (je v podstatě jedno jestli opravdových nebo smyšlených) a že vůbec nešlo o vojenský cíl pomáhající Ruským bojovníkům, ale civilní vysílač státní televize nebo hromosvod studentské ubytovny...

3. Lukašenko vydá prohlášení, že jeho země sice chtěla mír, ale když Ukrajina hned po jeho přiznání slabé obrany země toho využila a tak zákeřně zaútočila, nemá jinou možnost, než se svou armádou, která se neumí bránit, musí zaútočit a otevře tak na Ukrajině novou frontu ze severu.

To je scénář, který mne napadá a který si myslím je docela reálný.

V Bělorusku je mnoho lidí, kteří ani s válkou ani s Lukašenkem nesouhlasí, ale obávám se, že zejména v armádě jich nebude dostatek, aby místo na Kyjev táhli na Lukašenkův palác. V brzké době se válka zřejmě tedy může dostat do další fáze.

Autor úvodní fotky: Kremlin.ru

Autor: Robert Bartyzal | pondělí 22.6.2026 8:57 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

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