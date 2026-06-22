Naivita Lukašenka nebo Putinova hra
Neomlouvá se v době, kdy válka skončila, není to v době, kdy Ukrajina Bělorusko ohrožuje, ale řekl to v době, kdy stále poskytuje ruské armádě „fullservis“ pro vedení války proti Ukrajině. Z území Běloruska se vypouštějí drony zabíjející ukrajinské lidi, na území Běloruska jsou vysílače umožňující ruským dronům být v tom ničení více efektivní.
Proč se tedy právě v tuto chvíli tak komickým způsobem omlouvá, když na druhé straně stále podporuje válku? Jeden důvod mne napadá - je to Putinem předem napsaný scénář pro začátek dalšího levelu války, když ten stávající už tak nějak uvadá.
Prezident Zelenský Lukašenkovi připomněl, že omlouvat se a přitom dále do oběti bodat, je neupřímné a dal mu ultimátum, aby dokázal, že to myslí vážně - konkrétně musí do týdne zlikvidovat ony vysílače napomáhající Rusům ničit a zabíjet. Pokud to neudělá, udělají to sami Ukrajinci.
Co se v následujících dnech a týdnech stane? Scénář bude dost možná následující:
1. Lukašenko ony vysílače nijak nezdeaktivuje a takticky počká, až je zničí Ukrajinci.
2. V momentě, kdy se tak stane, média zaplaví již předem připravené zprávy o tom, jak Ukrajina zaútočila na „stranou stojící“ Bělorusko, zprávy o tom, kolik si útok vyžádal civilních obětí (je v podstatě jedno jestli opravdových nebo smyšlených) a že vůbec nešlo o vojenský cíl pomáhající Ruským bojovníkům, ale civilní vysílač státní televize nebo hromosvod studentské ubytovny...
3. Lukašenko vydá prohlášení, že jeho země sice chtěla mír, ale když Ukrajina hned po jeho přiznání slabé obrany země toho využila a tak zákeřně zaútočila, nemá jinou možnost, než se svou armádou, která se neumí bránit, musí zaútočit a otevře tak na Ukrajině novou frontu ze severu.
To je scénář, který mne napadá a který si myslím je docela reálný.
V Bělorusku je mnoho lidí, kteří ani s válkou ani s Lukašenkem nesouhlasí, ale obávám se, že zejména v armádě jich nebude dostatek, aby místo na Kyjev táhli na Lukašenkův palác. V brzké době se válka zřejmě tedy může dostat do další fáze.
Autor úvodní fotky: Kremlin.ru
Robert Bartyzal
Okamurův návrh na změnu poplatků je zcela mimo mísu
Tomio Okamura svým návrhem na změnu ve výběru koncesionářských poplatků jasně ukázal, že způsob jeho výběru vůbec nezná a zřejmě asi ani neplatí.
Robert Bartyzal
Nekoordinace uzavírek? Záměr!
Kolikrát jsem už slyšel, že uzavírky budou koordinovány a už se nebudou opakovat situace, kdy jeden správce komunikace naplánuje nějakou uzavírku, hned přispěchá správce sousední komunikace s jinou, aby to tudy řidiči neobjížděli.
Robert Bartyzal
Blackou ukázal co zlepšit
Týden po prvním blackoutu stále běží diskuze po příčinách. Myslím, že důležitější by byla diskuze jak předcházet následkům - blackout v budoucnu totiž může mít příčinu nejen technickou, ale i geopolitickou.
Robert Bartyzal
V příštích 10 letech odejde pětina pracujících do důchodu. Překvapivé!
Tuhle překvapivou zprávu jsem včera slyšel v rádiu, šlo o překvapivý objev ministra Jurečky, pronesený na pražské konferenci Česko na křižovatce. Překvapivý objev vhodný na titulní stranu.
Robert Bartyzal
Proč Trump jedná jak jedná
Tuhle jsem si položil otázku, v čem všem byli Rusové dobří. Již od dávných dob to byla špionáž, shánění a vytváření kompromitujících materiálů na schopné lidi - nikdo neví, kdy v budoucnu se bude hodit možnost je zahnat do kouta.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Při ranní nehodě u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku se zranili tři lidé
Silnice 38, hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou, byla dnes ráno kvůli nehodě tří aut u Dlouhé...
Úplatek jsem nevzal a nevznikla škoda, odmítá obvinění starosta pardubického obvodu
Starosta Petr Králíček (Pardubice pro lidi) z městského obvodu VI v Pardubicích potvrdil, že...
Děda chtěl být zapsaný jako otec vlastní vnučky, požadavkem zaskočil i soudkyni
V českých poměrech zcela ojedinělý případ zaměstnal Krajský soud v Brně. Obrátil se na něj děda...
Rekonstrukce rozhledny Chlum má zelenou, město koupí dominantu Doubravky
Přípravy nového vzhledu vrchu Chlum na okraji Plzně se mohou naplno rozjet. Zastupitelé rozhodli o...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 46
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2059x