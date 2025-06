Ztracená v moři streamů: Proč jsem se vrátila ke staré dobré televizi (ale jinak!)

Páteční večer. Na notebooku otevřený Netflix, na televizi HBO Max, v mobilu Disney+. Mám přístup k tisícům filmů a seriálů, k nejnovějším hitům, oceňovaným dokumentům, prostě ke všemu. A já?

Už dvacet minut bezradně přejíždím prstem po ovladači a cítím tu známou digitální únavu. Paradox výběru v praxi. Mám k dispozici celý svět zábavy, a přesto nejsem schopná si nic vybrat.

Asi to znáte taky. Jsme generace, která vyrostla na tom, že si může pustit cokoliv a kdykoliv. A je to skvělé! Miluju, když si můžu na jeden zátah sjet celou sérii Stranger Things nebo se ponořit do komplexního světa Hry o trůny. Streamovací služby jsou pro mě synonymem kvalitní, cílené zábavy.

Jenže pak jsou tu ty ostatní chvíle. Ty momenty, kdy si vařím večeři, žehlím prádlo nebo si jen chci na gauči odpočinout a nepotřebuju u toho aktivně přemýšlet. Chci jen, aby něco „běželo“. A přesně v tu chvíli se přistihnu, jak sahám po klasickém ovladači a zapínám… televizi.

A tady začíná ten problém.

Upřímně, přepínání mezi Novou, Primou a Českou televizí je pro mě v poslední době spíš utrpení. Všude na mě vyskakují nekonečné reality show o výměně manželek, vztahové experimenty, které působí spíš jako sociální katastrofa, nebo stodesátá repríza seriálu, který už znám nazpaměť. Když už se náhodou trefím do něčeho nového, je to většinou další kriminálka s šablonovitým dějem. Zprávy a publicistika jsou kapitola sama pro sebe – často mám pocit, že se dívám spíš na divadelní představení plné křiku než na seriózní diskuzi.

Cítila jsem se ztracená. Streamovací služby vyžadovaly moc mé pozornosti a klasické kanály mi ji naopak urážely svým obsahem. Byla jsem přesvědčená, že pro tenhle typ „pasivního sledování“ už prostě není v dnešní době místo a že televize, jak ji známe, pomalu umírá.

A pak se to stalo. Jednou večer, při náhodném proklikávání kanálů až na samý konec seznamu, jsem narazila na stanici s logem A11. Bez velkého očekávání jsem ji tam nechala běžet. A najednou jsem se zastavila. Na obrazovce běžel starý český seriál. Jeden z těch, na které jsme jako malí koukali s babičkou. Postavy, které jsem znala, hlášky, které jsem si matně pamatovala.

Bylo to jako blesk z čistého nebe.

Najednou jsem se zasekla. Ne proto, že by to byl vrchol kinematografie, ale protože to bylo… uklidňující. Bylo to něco, co jsem měla takzvaně „pod kůží“. Nemusela jsem se soustředit na nové postavy, složitý děj ani se rozčilovat nad tím, co to proboha zase natočili. Byl to balzám na duši. Jako když se vrátíte domů a cítíte vůni, kterou znáte z dětství.

Od toho večera se pro mě A11 stala takovou malou oázou klidu v téhle uspěchané digitální době. Jasně, na nový filmový hit si pořád počkám na Netflixu. Ale když chci jen tak vypnout a nechat se unášet něčím známým a milým, vím, kam přepnout. Našla jsem si svůj kompromis mezi moderním světem a nostalgií.

A tak se vás chci zeptat: Máte to taky tak? Zažíváte občas ten pocit, že vás moderní svět plný neomezených možností vlastně unavuje a vy hledáte útočiště v něčem starém, jednoduchém a dobře známém?